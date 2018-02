Spass

Leben

Das ist die Fasnacht in Mels. Bölekönig!



Mels, ein Dorf gibt sich auf – Nico und Loro waren an der Fasnacht ...

Nico, der Berner, und Loro, der Zürcher, gehen zusammen «ad Iihudlete». Nun sind sie also in Mels – an der Fasnacht (danke, Lina) – und berichten im Liveticker vom «Highlight des Jahres». Auch auf unserer Facebook- und Insta-Page findest du sie.

Was wir bisher wissen:

Nico muss nüchtern bleiben

Loro nicht

Sandy von Sandy's (sic!) Bar meint: «Wännd nüt trinksch, isch sicher nöd luschtig»

Nico mag Fasnacht nicht

Loro mag Fasnacht eigentlich auch nicht

Was wir nicht wissen:

Wer spielt zuerst in einer Guggenmusik?

Wann finden wir die erste Alkleiche?

Was passiert eigentlich mit uns?

Was wir auch nicht wissen: Umfrage Wer hält länger durch? Loro «Hackeschorsch»

Nico «Weichschnäbeler»

Abstimmen 2 Votes zu: Wer hält länger durch? 0% Loro «Hackeschorsch»

0% Nico «Weichschnäbeler»

Ticker: Fasnacht Mels

Loro&Nicos Sommer-Highlights: 2m 48s Adventskalender - 2. Dezember

Loro&Nico feat. Faber spielen Dodos Leu vo Züri! 4m 1s Loro & Nico feat. Faber spielen Dodos Leu vo Züri! Video: watson/Laurent Aeberli, Nico Franzoni

Auch schön: Fasnacht à la Brasliana

