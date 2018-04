Spass

Leben

4 total nützliche Dinge, die endlich einmal erfunden werden sollten!



Liebe Menschheit: Bitte erfinde endlich diese total praktischen Dinge!

Wir können mit Raketen Autos ins All schiessen und essen glutenfreie Kekse. Aber wann erfindet eigentlich mal jemand etwas wirklich Praktisches? Ich hätte da sogar schon ein paar Vorschläge. Zum Beispiel ...

Als erstes bräuchte man endlich ein Gerät, das Sarkasmus erkennt! Denn auch ausserhalb des Internets fällt das manchmal ganz schön schwer. Zum einen, weil man es schlicht nicht merkt, zum anderen, weil das Gegenüber einfach nicht weiss, wie Sarkasmus richtig geht!

Lösung: Eine Sarkasmus-Pistole!

Mit dieser Sarkasmus-Pistole passiert dir so etwas nie wieder! Einfach jeden Gesprächspartner und jede Gesprächspartnerin permanent mit diesem Ding bestrahlen und schon erkennst du Sarkasmus auf der Stelle! Optional lässt sich damit sogar Ironie und Zynismus erkennen.

Ideenskizze

Bild: watson

Hast du das nicht auch schon einmal heimlich gemacht? Zuhause, im dunklen Kämmerlein, eine Schachtel Streichhölzer hervorgeholt, ein Streichholz nach dem anderen angezündet und den Duft richtig tief eingesogen?

Aaah, dieser Duft, dieser wunderbare Duft! Aber nach wenigen Sekunden hattest du ihn jeweils bereits wieder weggerochen. Und am Kiosk verkaufen sie dir unterdessen keine Streichhölzer mehr, weil sie wissen, wofür du sie missbrauchst!

Lösung: Eine Duftkerze, die nach einem frisch angezündeten Streichholz riecht

Wieso auch nicht? Immerhin gibt es doch auch Duftkerzen, die nach Motoröl, Schiesspulver oder Pizza riechen – zumindest in den USA. So kannst du dir jeden Abend deine Kerze anzünden und in wohlriechender Glückseligkeit schwelgen.

Ideenskizze

Bild: watson

Noch so ein Kommunikationsproblem: Jemand, vielleicht deine Arbeitskollegin, sagt etwas und du antwortest darauf. Peinlicherweise stellt sich dann aber heraus, dass die nette Dame nur ein Selbstgespräch geführt hat.

Es sind genau diese Situationen, die dich noch Jahre danach vor dem Einschlafen beschäftigen, ja gar verfolgen!

Lösung: Ein Selbstgesprächs-Detektor

Mit einem Selbstgesprächs-Detektor, der natürlich von einem mega wichtigen Künstler designt wurde, passiert dir sowas nie mehr!

Das Gerät kannst du ganz einfach an deinem Arbeitsplatz aufstellen und die Mikrofone auf die zu analysierende Person ausrichten.

Fortan nimmt der Detektor mit seinen hochsensiblen Mikrofonen jeden Gesprächsfetzen auf und analysiert ihn. Ein einfaches Rot-Grün-Ampelsystem zeigt dir anschliessend sofort an, ob es sich um ein Selbstgespräch handelt oder nicht.

Ideenskizze

Bild: watson

Es ist wohl eines der unwichtigsten Probleme der Bürowelt, aber es ist trotzdem immer noch ein Problem: Da bekommst du von jemandem ein Glace offeriert und kannst dieses nicht annehmen.

Warum? Weil das Zehnfingersystem mit nur einer Hand doch etwas umständlich zu bewältigen ist. Die Konsequenz: Du musst dieses leckere Glace dankend ablehnen, denn natürlich möchtest du auf keinen Fall deine Produktivität verringern.

Lösung: Ein Glace-Halter

Mit einem Glace-Halter passiert dir sowas nie wieder! Sein ergonomisches Design und die ultraleichte, genoppte Halterung aus Karbonfaser halten selbst die glitschigsten Raketen-Glaces bis zum letzten Schleck fest. So hast du beide Hände frei, um weiterhin 450 Anschläge pro Minute herunterzutippen.

Ideenskizze

Bild: watson

Okay, jetzt sind mir etwas die Ideen ausgegangen. Aber sie existieren, diese total nützlichen Dinge, die endlich erfunden werden müssen – und zwar in deinem Kopf.

Bild: Disney

Also bring deine Hirnzellen in Schwung und schick uns deine Erfindung. Die besten (und vor allem lustigsten) Vorschläge werden wir euch in einem weiteren Beitrag vorstellen.

Schreib deine Idee in dieses Formular!



UND NICHT IN DIE KOMMENTARE.



Was müsste noch erfunden werden? Name der Erfindung: Welches Problem löst deine Erfindung? Wie funktioniert die Erfindung/Welche Eigenschaften hat sie? Deine Ideenskizze: Datei hochladen Ausgewählte Dateien

Super-Fail: Diese Erfindungen sind für die Tonne Video: watson/Lya Saxer

23 Erfindungen, auf die die Welt (nicht) gewartet hat

Mehr zum Thema Leben gibt's hier: Wir werden Cyborgs – 4 Technologien, die Menschen wieder Hoffnung schenken präsentiert von Adieu, Holzklasse! Mit diesen Tipps kommst auch du in die Flughafenlounge Du möchtest nachhaltige Kleider tragen? Dann musst du diese 11 Schweizer Labels kennen Dieses Video zeigt, wie schnell du Opfer von KO-Tropfen werden kannst Sean Penns Roman ist der literarische Carcrash des Jahres Endlich wieder Zeit zum Rumgammeln! Passend zu deiner Trainerhose: Diese 5 Serien Was ist dir wichtiger: Ein Guter Ruf oder viel Geld? Egal, zum Sieg brauchst du eh beides! «Wie soll ich mit seinem Mini-Penis umgehen?» 17 fiese Food-GIFs, die dich super hungrig machen werden (sorry) Diese Strasse beschert Nachbarn schlaflose Nächte – weil sie die friesische Hymne singt! SRF, hier wird dir geholfen! Diese 6 Paare sind unsere neuen «Tatort»-Kommissare Wie Food-besessen bist du? Wir sagen es dir! Tripadvisor stellt die attraktivsten Destinationen vor – doch die sind eher so 😴😴😴 Was ist eigentlich aus Loro geworden? Das EXKLUSIVE Enthüllungs-Interview! Ist Tesla wirklich der Platzhirsch? 7 Grafiken rund um das Elektroauto in der Schweiz Apu von den Simpsons steht in der Kritik – jetzt reagieren die Macher (und wie) Ansichten einer Kaffeehasserin beim Kaffeetrinken Serien-Fans drehen durch, weil neue Staffel komplett gespoilert werden soll – und dann ... 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Lieber «Guardian», wie besoffen warst du neulich in Zürich? Das sind die witzigsten (und schrägsten) Reise-Momente der watsons – was hast du erlebt? «Muss man sich als Single darauf einstellen, weggeworfen zu werden?» Es gibt drei Arten von Followern – gebrauchen kannst du nur diesen einen Herr Büchi, ich habe keine Tattoos. Können wir trotzdem Freunde sein? Oh, wow! Diese 20 Bilder halten unserer Gesellschaft den Spiegel vor Ode an den Kaffee (nimm das, Anna 😈) 3 typisch deutsche Speisen und wie sie erfunden wurden (plus Bonus) Wie geht man damit um, dass wir alle Paparazzi sind? Medienforscher Pörksen weiss es Michael Künzle (CVP) bleibt Stadtpräsident Heute erzähle ich euch endlich die Story über die Dünnpfiff-Explosion meiner BFF Die Bündner Sage über Politiker, die sich zur Strafe die Finger abbeissen müssen Wie eine chinesische Familie 24 Jahre lang nach der verschwundenen Tochter suchte Über Romy Schneider schreiben, heisst weinen – ihr Leben endete zu traurig 64 Prozent der Zuschauer gaben diesem «Loser» die falsche Antwort – er hörte nicht auf sie Wo ich aufs Erwachsenen-Leben wirklich vorbereitet wurde: Am Kiosk Wetten, dass Fliesenlegen ein packendes Spielkonzept sein kann? (Echt jetzt!) Diese 9 Filme von Nicolas Cage beweisen: Er ist nicht nur ein Meme, er KANN schauspielern! Wenn Frauen während der Geburt Gewalt angetan wird, können sie sich kaum dagegen wehren 8 Situationen, die nur Leute mit *Hatschi* Heuschnupfen kennen Echo-Verleih: Kollegah und Farid Bang zoffen sich mit Campino Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo