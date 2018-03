Spass

7 superfeine Salsas und Dips zum heutigen Chip and Dip Day



Jubelt, heute ist Chip and Dip Day! Und wir schenken dir 7 hammergeile Dip-Rezepte Bild: shutterstock

Der 23. März ist in den USA offiziell National Chip and Dip Day! Gebührend gefeiert wird dies selbstredend mit einer Chip and Dip Party. Könntest du doch auch, oder?

Nun, zuerst brauchst du mal Chips!

Bild: shutterstock

Probier' mal ein paar Verschiedene: Die klassischen

Schweizer Pommes-Chips, meinetwegen. Besser sind die englischen Varianten so à la hand cooked crips. Oder vielleicht eher die geraffelten Dinger – die sind ein wenig stabiler, was bei gewissen Dips von Vorteil ist. Oder natürlich: Tortilla Chips, Baby! Dabei sollte man darauf achten, dass diese nicht allzu sehr gesalzen oder gewürzt sind, denn eigentlich will man den Geschmack des Dips zum Zuge kommen lassen ... aber anything goes!

Apropos ... Chips oder Crisps oder was nun? Im deutschsprachigen Raum sagt man Chips. Übernommen hat man das wohl von den Amis, die sagen dem auch so.

In Grossbritannien und Irland, aber, sind das crisps.

Chips, hingegen, bezeichnen dort Pommes-Frites (und ein chip shop oder chippy ist eine Fish-&-Chips-Bude).

Pommes heissen in den USA wiederum French fries.

Nun, *eigentlich* ist die britisch-irische Bezeichnung die korrekte: Chips sind so benannt, weil sie wood chips (Hackspähne, Holzschnitzel) ähneln. Crisps heissen so, weil sie crispy (knusprig) sind. Aber jetzt ist's eh zu spät.

Ach ja: In Australien sagt man chips für Chips und hot chips für Pommes. 🤣



Und nun bräuchte man das eine oder andere Dip-Rezept, nicht? Hier eine kleinere Auswahl:

Guacamole Gringo Baroni

Es gibt hunderte Varianten der guten alten Guacamole. Die hier ist meine (die ich immerhin direkt aus Mexiko bekam).

Bild: Shutterstock

Zutaten

2-3 reife Avocados (die kleinere Hass-Variante, nicht die riesengrossen Dinger – die enthalten oft etwas zu viel Flüssigkeit)

½ kleine rote Zwiebel, fein geschnitten

1-2 rote Chilis (je nach Vorliebe Jalapeños, Habaneros, Serranos usw.), fein geschnitten

ein kleiner Bund Koriander, grob gehackt

frischer Limettensaft

Salz

Zubereitung

Avocados schälen, entkernen und in eine genügend grosse Schüssel geben. Mit einer Gabel etwas zermanschen. Nein, nicht pürieren; die Guacamole soll durchaus chunky werden.

Zwiebel, Chilis, Koriander beigeben. Saft einer Limette (mehr oder weniger – nach Geschmack) dazu geben, ein wenig Salz auch

Vorsichtig untermischen. Fertig!

Chile con queso

Eigentlich benötigt man hierfür jene unsägliche amerikanische Velveeta-Schmelzkäse, der eigentlich gar kein Käse ist. Deshalb machen wir es hier mit frisch geriebenem Käse. Und fangen mit einer Roux an. Vamos!

Zutaten

1 EL Butter

½ kleine Zwiebel, fein geschnitten

1-2 Serrano Chilis, entkernt und fein geschnitten

1 Jalapeño, entkernt und fein geschnitten

2 Knoblauchzehen, gehackt

1-2 EL Mehl

1,25 dl Milch

300 frisch geriebener Käse (z.Bsp. eine Kombination von Cheddar und mildem Tilsiter)

4 EL gehackter Koriander

2 Cherry-Tomaten, gewürfelt

80g Sauerrahm

etwas gemahlener Kreuzkümmel

Zubereitung

Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und die Zwiebeln und Chilis darin ca. 5 Minuten schwitzen bis die Zwiebeln durchsichtig sind. Knoblauch dazugeben und noch eine Minute köcheln lassen.

Das Mehl einrühren und die Roux 1 Minuten kochen lassen.

Milch dazugeben und auf mittlerer Flamme kochen, dabei ständig rühren, bis die Sauce dickflüssig ist – ca. 5 Minuten. Koriander und Tomaten unterrühren.

Auf niedrige Hitze schalten und nach und nach – jeweils 2 EL aufs Mal – den Käse unter Rühren beifügen, bis vollständig geschmolzen. Wiederholen, bis der gesamte Käse hinzugefügt wurde.

Sauerrahm und Kreuzkümmel unterrühren und mit Salz abschmecken.

Mango Salsa

Bild: shutterstock

Zutaten

2-3 reife Mangos (je nach Grösse), fein gewürfelt

½ rote Peperoni, fein gehackt

½ rote Zwiebel, fein gehackt

1-2 EL Korianderblätter, grob gehackt

1 Jalapeño, entkernt und gehackt

1 Limette

etwas Salz, nach Geschmack

Zubereitung

Alle Zutaten in einer Schüssel kombinieren. Saft einer Limettenhälfte und etwas Salz untermischen. Je nach Geschmack etwas mehr Limettensaft oder Salz beigeben.

Salsa de Chile de Arbol

Okay, Baby, hier brauchst du die getrockneten Chiles de Arbol, für die du vermutlich zum Mexikaner-Laden gehen musst. Aber es lohnt sich.

Zutaten

1 TL Rapsöl

20 Chiles de Arbol, Stiele entfernt

1 kleine weisse Zwiebel, geviertelt

2 Knoblauchzehen

1 Tomato, grob gehackt

1 Dose Pelati, abgetropft

1 TL Salz

Zubereitung

Rapsöl in einer Pfanne auf mittlere Hitze erhitzen. Chiles beifügen und 1-2 Minuten unter ständigem Rühren rösten, so dass sie Farbe wechseln.

Zwiebel und Knoblauch dazugeben und unter ständigem Rühren 2 Minuten braten.

Frittierte Zutaten sowie Tomaten in einer Küchenmaschine oder Mixer pürieren. Mit Salz abschmecken.

Skordalia mit Walnüssen

Zutaten

80g Walnusskerne

40 g frische Semmelbrösel

2 Knoblauchzehen

50 ml Rotweinessig

110 ml

Olivenöl

Sumac

Zubereitung

In einer Küchenmaschine die Walnüsse zu einer Paste mixen.

Paniermehl, Knoblauchzehen, Rotweinessig und 3 bis 5 Esslöffel kaltes Wasser hinzufügen.

Nach und nach Olivenöl dazugeben, dabei ständig mixen.

Abschmecken, in eine Schüssel geben und mit Sumach bestreuen.

Auberginen-Dip

Bild: shutterstock

Zutaten

1 Aubergine

1 Knoblauchzehe

1 grüne Chilischote

½ Bund frische flachblättrige Petersilie

1 EL Olivenöl

½ Zitrone

½ TL geräucherter Paprika

Zubereitung

Ofen auf 180º vorheizen. Die Aubergine ein paar Mal rundum mit einem Gabel durchstechen, dann 45 Minuten im Ofen braten, bis sie geschwärzt und weich geworden ist. Abkühlen lassen.

Knoblauch schälen und zerdrücken, Chili entkernen und fein hacken, Prezzemolo fein hacken.

Aubergine der Länge nach halbieren und mit einem Löffel das Innere herauskratzen und in eine Küchenmaschine geben. Zusammen mit den restlichen Zutaten sowie etwas Salz und Pfeffer pürieren.

Würzen, nach Bedarf mit Öl und Zitrone abschmecken.

Feta-Peperoni-Dip

Zutaten

200g Feta

100g Peperoni grigliati (gegrillte Peperoni im Öl, Abtropfgewicht)

2-3 EL Olivenöl

Zubereitung

Etwas Feta zerkrümeln und beiseite stellen. Restliche Feta, Peperoni, Öl mit ordentlich schwarzem Pfeffer pürieren.

Abschmecken und mit in eine Schüssel geben und mit dem zerkrümelten Feta bestreuen.

Dazu Bier, Weisswein, Cava oder Cocktails trinken und Spass haben! Happy Chip and Dip Day, everyone!

