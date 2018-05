Spass

Von der Vorspeise bis zum Dessert – 5 Menüs für den besseren Grill-Abend



Entrée: Buffalo Chicken Wings mit Blue Cheese Dip

Hauptgang: Cheeseburger mit Jungspinat und Röstzwiebeln

Weiterer Hauptgang: Vegetarische Korma-Ceci-Zucchini-Burger

Beilage: Violetter Kartoffelsalat

Dessert: Zitronensorbet mit Wodka

Buffalo Chicken Wings and Blue Cheese Dip Bild: shutterstock

Rezept hier.

Buffalo Chicken Wings Rezept (englisch) hier.

Blue Cheese Dip? Der geht so.

Cheeseburger mit Jungspinat und Röstzwiebeln Bild: shutterstock

Wie bereitet man einen richtig guten Burger zu? Gut, eine Hexerei ist es nicht:

Richtig gutes Rinderhack auftreiben, ein wenig salzen und danach mit den Händen zu Burger in der gewünschten Grösse formen. Es empfiehlt sich, die Burger etwa eine Stunde im Kühlschrank ruhen zu lassen (oder zehn Minuten im Freezer). Beim Grillieren die Grillseite des Burgers jeweils nochmals mit ein wenig frisch gemahlenem Salz und Pfeffer würzen. Nur einmal wenden. Zirka vier Minuten pro Seite sind eine gute Faustregel – je nach Grösse des Burgers und Vorliebe des Essers kann dies aber abweichen.

Die oben gezeigte Version hat Schmelzkäse, Barbecue-Sauce, Röstzwiebeln und Jungspinat mit dabei. Aber die Möglichkeiten sind unendlich:

Und hier kommt ein Vegi-Burger, der schlicht hammer ist:

Korma-Ceci-Zucchini-Burger Bild: shutterstock

Geschmackstechnisch auf der Achse England-Italien-Indien unterwegs. Ein Geschmackswunder!

Rezept hier (englisch).

Violetter Kartoffelsalat Bild: jamie.com

Geht natürlich auch mit normalen, festkochenden Kartoffeln, ... doch die violetten sind halt schon cool.

Rezept hier.



Zitronensorbet mit Wodka Bild: shutterstock

Rezept? Ein richtig gutes Sorbet kaufen gehen und dieses mit einem Schuss Wodka servieren. Ta-däää.

Asiatisch angehauchte Grillparty

Entrée: Garnelen-Satay-Spiesse

Hauptgang: Balinese Chicken

Beilage: Reisnudelsalat mit Chili

Gegrillte Ananas mit Kokosglace

Prawn Satay Skewers Bild: shutterstock

Rezept hier.

Dazu eiskaltes Bier trinken. Etwas Asiatisches, Tiger Beer, etwa.

Balinese Chicken Bild: shutterstock

Geht auch im Ofen – doch uns schmeckt's am besten vom Grill!

Rezept hier.



Rice Noodle Doodle Salad Bild: shutterstock

Ein kalter Nudelsalat mit einem Kick von Fischsauce und Chili!

Rezept hier (englisch).



Gegrillte Ananas mit Kokosglace Bild: foodistas.de

Rezept hier.

Hot-hot-hot Jamaican BBQ

Apéro: Kochbananen-Chips, Bier, Rum and Coke

Hauptgang: Jerk Chicken

Beilage: Spicy Grilled Corn On the Cob, Jamaican Rice and Peas

Dessert: Kokosglace mit Rum

Plantain Chips Bild: shutterstock

Entweder ihr geht welche kaufen in eurem nächstgelegenen Afrika- oder Asia-Supermarkt, oder ihr macht sie gleich selbst – entweder frittiert (Rezept hier) oder supereinfach in der Mikrowelle (Rezept hier).

Und dazu trinkt ihr eiskaltes Bier oder einen Rum and Coke, Baby!

Jerk Chicken bild: watson/obi

Für alle, die es richtig scharf mögen! Thymian, Piment, Ingwer gehören da rein. Und Zimt, Muskat, Essig, Zwiebeln und je nach Version auch noch anderes. Doch immer dabei: Scotch Bonnet Chilis. Ein Feuerwerk. Ein Traum.

Video-Rezept hier.

Spicy Grilled Corn On the Cob Bild: shutterstock

Rezept hier (englisch).

Und hier noch die klassische Beilage:

Jamaican Rice and Peas Bild: shutterstock

Rezept hier.

Kokosglace mit einem Schuss Rum Bild: shutterstock

Rezept hier ... und vor dem Servieren gebt ihr noch einen Schuss Rum dazu, okay?

Go Greek!

Entrée (obwohl hier ist die Reihenfolge nun wirklich unwichtig): Melitzanosalata

Hauptgang: Souvlaki, Pita

Beilage: Griechischer Salat

Dessert: Baklava

Melitzanosalata Bild: Shutterstock

Alles, was mit Aubergine (The Queen of Vegetables) zubereitet wird, ist grossartig.

Rezept hier. (Statt die in Alufolie gewickelten Auberginen im Ofen zu braten, kann man dieselben in die Grillglut legen, gellet.)



Souvlaki Bild: Shutterstock

Mit Schweinefleisch kommt es grausam gut ... oder auch mit Lamm. Dazu reicht man Pita oder anderes feines Brot.

Rezept hier.

Choriatiki Salata Bild: Shutterstock

Braucht keine Erklärung, oder?

Baklava Bild: shutterstock

Geht in den griechischen oder türkischen Traiteur eures Vertrauens und kauft euch eine Portion. Oder fragt bei der zypriotischen Grossmutter nach.

Sonst hätten wir hier ein Rezept und hier ein Video.



Steak-lastiges Karnivoren-BBQ ... mit Salat 😉

Primo: Salsicce piccanti in ciabatta

Secondo: Hohrücken-Steak in Wodka mariniert

Contorno: Baby-Spinat-Salat mit Datteln, Mandeln und Pitabrot

Dolce: Granita di prosecco e fragole

Salsicce piccanti in ciabatta Bild: shutterstock

Kauft euch feine Würste beim italienischen Metzger eures Vertrauens – fragt nach quelle piccanti, die scharfe Variante –, grillt sie, halbiert sie längs und esst sie in einem Ciabatta-Brötchen als Sandwich, während ihr darauf wartet, dass die Glut ein wenig heisser wird für das nächste Grillgut, nämlich:

Hohrücken-Steak in Wodka mariniert Bild: watson/obi

Nigella Lawson macht so etwas Ähnliches – wir hauen's noch auf den Grill: 2-4 Rinds-Hohrückensteaks mariniert man mit 1 TL Meersalz, 2 EL zerstossenen schwarzen Pfefferkörnern, 3 EL feingehacktem italienischem Prezzemolo (Petersilie), 2 EL feingehacktem, frischem Thymian (oder 1 TL getrocknetem Thymian), 3 gepressten Knoblauchzehen, 80 ml Wodka und 60 ml Olivenöl ... und danach will man sein Steak nie wieder anders essen.

Baby-Spinat-Salat mit Datteln, Mandeln und Pitabrot Bild: ottolenghi.co.uk

Vielleicht habt ihr noch etwas Ciabatta übrig – falls ja, könnt ihr das nehmen statt die Pita-Brötchen aus dem Ottolenghi-Rezept. Egal wie, dieser Salat ist unglaublich!

Rezept hier (deutsch) und hier (original).



Granita di prosecco e fragole Bild: unadonna.it

Ein leichtes Dessert für den heissen Sommerabend.

Rezept hier.

Streetfood aus aller Welt – weil man sich sonst nichts gönnt!

