Spass

Leben

Pho, Ramen und Co.: 13 asiatische Nudelsuppen für den europäischen Winter



13 asiatische Nudelsuppen, die dich durch den europäischen Winter bringen Bild: cookieandkate.com

Werte Damen und Herren, die Lage ist ernst. Wir befinden uns im trüben, nasskalten mitteleuropäischen Winter. Körper und Seele verlangen nach Wärme und Nahrung!

Eine dampfende Suppe muss her! Comfort Food, halt – eine Nudelsuppe am besten! Genauer: Eine dampfende, duftende, schmackhafte, frisch zubereitete Nudelsuppe, wie sie in fernöstlichen Gefilden in zig Variationen existiert! Hier kommen 13 der feinsten:

Schweinefleisch-Ramen mit Zucchini, Karotten und Pak Choi

Rezept hier.

Vegetarische Pho

Rezept hier.

Pho Bo

Hier noch die klassische Rindfleisch-Version. Rezept hier.

Fisch-Nudelsuppe

Rezept hier.

Kurkuma-Bouillon mit Ingwer-Poulet-Dumplings

Rezept hier.

Niu rou mian

Die klassische taiwanesische Rindfleischsuppe. Rezept hier.

Easy Vegan Ramen

Rezept hier.

Tantanmen Ramen

Der Hackfleisch-Klassiker aus Japan! Rezept hier.

Hong Kong Roast Duck Noodle Soup

Rezept hier.

Udon-Suppe mit Pak Choi und pochiertem Ei

Rezept hier.

Thailändische Kokos-Suppe mit Hühnchen und Glasnudeln

Rezept hier.

15 Minute Coconut Curry Noodle Soup

Rezept hier.

La Paz Batchoy

Beziehungsweise: philippinische Schweinefleisch-Nudelsuppe mit Garnelenpaste. 😉

Rezept hier.

Aha! Mit dem Essen spielt man doch!

