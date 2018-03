7. Welche Songzeile gibt dir Gänsehaut?

«She's a Killer Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime.»

«Ich will niemanden wollen, nein, ich will, dass man mich will. Bis ich kriege, was ich brauche, halt ich niemals still.»

«I'm from that dirty dirty, we bout that money money. Cus we money hungry, pimpin cutty buddies»

«Kerzen brennen und Champagner steht bereit. Doch so ist es niemals in Wirklichkeit.»