Samsung erfindet den Fernseher neu – und so sieht er aus

Auf der Elektronikmesse CES präsentiert Samsung TV-Geräte, deren Bildschirme modular zusammengestellt werden. Die Technologie ermöglicht im Grunde beliebige Bildschirmgrössen.

Samsungs neuer Superfernseher ist riesig. 146 Zoll, umgerechnet 3.7 Meter, misst der gigantische TV in der Diagonale. Von dieser Dimension dürfte sich auch der Name des Geräts ableiten: «The Wall», also «Die Wand» oder «Die Mauer», hat der Hersteller aus Südkorea das Modell genannt. So wie eine Mauer ist der Bildschirm zudem aus vielen kleinen rechteckigen Modulen zusammengesetzt.

Genau diese Module sind es auch, die den neuen TV zu etwas Besonderem machen. Zum einen gilt das für die Produktion: …