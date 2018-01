Spass

So legst du deine Ferien 2018 optimal



bild: shutterstock

Das ist Ursi. Ursi legt ihre Ferientage optimal. Sei wie Ursi. Wir sagen dir wie's geht

2018 wird ein gutes Jahr um Brücken zu bauen. Also schnall dich an und zück den Stift, denn wir haben vier Kalender-Vorlagen erstellt, wie du deine Ferientage optimal ausnutzt. Dabei gehen wir von 25 Ferientagen aus.

Als Mobile-User kannst du einfach das Bild anklicken und nach Belieben vergrössern.

Stadt Basel

bild: shutterstock

Mehr als 6 Wochen Ferien und dann hast du sogar noch 3 Tage übrig, mit denen du den dürren Herbst überstehen kannst.

Besonders schön dieses Jahr: Der 1. Mai ist nahe an Auffahrt, so kannst du mit relativ wenigen Ferientagen über drei Wochen am Stück freinehmen.

Stadt Bern

In Bern sind die Feiertage spärlich gestreut, deshalb muss man sie auch zur Osterzeit optimal nutzen. Wer hier drei Wochen Ferien am Stück möchte, kann auch vier Tage von Ostern zu Pfingsten (21. Mai) verschieben.

Besonders schön dieses Jahr: Kein Feiertag fällt auf ein Wochenende (von denen, die nicht sowieso an einen bestimmten Wochentag gebunden sind).

Stadt Luzern

Die Luzerner sind so verwöhnt von Feiertagen, dass sie dieses Jahr aus einer Reihe von Brücken aussuchen können. Nur Mariä Empfängnis fällt leider auf ein Wochenende.

Besonders schön dieses Jahr: Mal ehrlich, welches Jahr in Luzern ist nicht schön?

Stadt Zürich

Da Sechseläuten und Knabenschiessen nur halbe Feiertage sind, eignen sie sich natürlich nur bedingt fürs Brücken-Bauen. Wer aber einen davon ganz nutzen kann, der kann sich glücklich schätzen, dass der Rest der Schweiz in dieser Woche schuftet.

Besonders schön dieses Jahr: Auch Zürich feiert den 1. Mai und kann von seiner Lage nahe an Auffahrt profitieren.

