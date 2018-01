Spass

Sterben oder sterben lassen: Kannst du diese 9 moralischen Dilemmas lösen?



Jetzt kannst du dich endlich mit den anderen watson-Usern vergleichen. Natürlich anonym. Würden sie im Notfall gleich handeln wie du?

Der Raketen-Alarm

Du bist dafür verantwortlich, einen Test für das Raketen-Frühwarnsystem durchzuführen. Es gibt zwei Knöpfe: einen für den Test und einen für den Ernstfall. Leider kannst du nicht unterscheiden, welcher Knopf für was ist. Du weisst, wenn du den Test nicht durchführst, wirst du entlassen.

Allerdings hast du eine 50% Chance, den falschen Knopf zu treffen, was sehr wahrscheinlich zu einer Massenpanik führen würde.

Umfrage Drückst du einen Knopf? Ja, den linken.

Ja, den rechten.

Ich bin doch nicht wahnsinnig! Scheiss auf meinen Job, so was mach ich nicht.

Der Sturm

Der Sturm «Madeleine» fegt über die Schweiz. Am Ende des Tages sind zwei Bäume in deiner Nachbarschaft umgekippt. Einer blockiert die Strecke nach Bern, wodurch tausende Pendler stecken bleiben. Der andere Baum blockiert «nur» die Strecke zu deinem Haus, so dass du mit deinem Auto nicht durchkommst.

Deine Motorsäge hat aber leider nur genug Benzin, um einen Durchgang freizusägen.

Bild: EPA/KEYSTONE

Umfrage Welchen Baum zersägst du? Die Pendler haben Vorrang. Die Schweizer Wirtschaft hängt von diesen Leuten ab!

Das ist doch nicht mein Problem, ich muss zuerst schauen, dass ich zur Arbeit komme.

Pfff, ich zersäge gar nichts und leg mich nochmal hin.

Der tollpatschige Präsident

Du könntest die Demokratie und den investigativen Journalismus retten. Dafür musst du aber selber Präsident werden, völlig unfähig regieren und den Hass der öffentlichen Meinung durch deine Äusserungen so sehr auf dich ziehen, dass Reformen unumgänglich werden.

Bild: EPA/Consolidated News Photos POOL

Umfrage Kannst du damit leben? Geil! Den Tschurnalismus retten und ein Arschlochpräsident sein? Ich wür.

Nein, ich kann oder will mit dem öffentlichen Druck nicht umgehen. Ich verzichte.

Der beste Freund

Dein bester Freund hat es so richtig verbockt. Er hat seine Machtposition ausgenutzt und sich an einer jungen Mitarbeiterin vergriffen. Er gesteht dir das und bereut die Tat offensichtlich. Du weisst, dass du eigentlich nicht die Augen verschliessen darfst, aber dein Freund hat dir selber schon aus so mancher Klemme geholfen.

Bild: shutterstock

Umfrage Verrätst du ihn? Ja. Er ist zu weit gegangen und muss jetzt die Konsequenzen tragen.

Ich überlasse es lieber der Frau, die nötigen Schritte einzuleiten.

Das Flugzeug

Du bist ein Geheimagent in Brüssel und hast Informationen über einen geplanten Terroranschlag auf das Bundeshaus in Bern. Die Information ist so heikel, dass du sie nur persönlich überbringen darfst. Und es muss schnell gehen. Als du im Flieger sitzt, ist dieser jedoch überfüllt.

Jetzt stehst du vor der Wahl, ob du das Flugzeug verlässt, oder ein Herzspezialist rausgeworfen wird, der auf dem Weg in die Schweiz ist, um das Leben eines Kindes zu retten.

bild: shutterstock

Umfrage Wer soll aus dem Flugzeug? Ich gehe und versuche, das nächste Flugzeug zu erwischen. Hoffentlich ist es nicht zu spät.

Der Arzt soll raus, es geht um die nationale Sicherheit.

Die Abstimmung

Ein Vorstoss des «Komitees gegen geilen Sound» möchte, dass nur noch «Despacito» im Radio läuft. Bei einer Ablehnung ergänzen andere Lieder «Despacito», aber weil das teurer kommt, musst du 400 Franken im Jahr zahlen.

Bild: AP/AP

Umfrage Gefällt dir der Vorschlag? Klar, ich höre eh fast nie Radio. Und danke für den Ohrwurm! Deeeeeespacito ...

Um Despacito nicht so oft hören zu müssen, würde ich ohne zu zögern bezahlen.

Ich bin schon bereit zu bezahlen, aber nicht so viel!

Die Steuer-Hinterzieher

Weitere Panama-Papers sind geleaked worden und dein Name stand darauf. Zusammen mit einem Komplizen hast du Gelder in Übersee versteckt. Jetzt wurdet ihr verhaftet und getrennt verwahrt. Die Staatsanwaltschaft kann allerdings nur einen kleinen Teil eures Betruges nachweisen, deshalb schlagen sie euch individuell einen Handel vor.

Wenn jemand von euch gegen den anderen aussagt, geht er straffrei aus und der andere bekommt eine höhere Strafe. Wenn jedoch beide aussagen, bekommt ihr beide eine höhere Strafe.

Umfrage Sagst du aus? Ich vertraue auf meinen Kumpel. Ich sage gar nichts.

Früher oder später kommt es sowieso raus, ich muss auch an Frau und Kinder denken ... Straffrei klingt gut.

Die Verschwörung

Jetzt ist es passiert. Während deiner Recherchen stösst du tatsächlich auf eine riesige Verschwörung: Die Menschen werden von Echsenmenschen kontrolliert. Du hast bald genug Beweise zusammen und die Möglichkeit, die Verschwörung zu enthüllen.

Jedoch findest du auch heraus, dass sich die Echsenmenschen nur wie Zoowärter um die Erhaltung unserer Spezies kümmern und die Menschheit ohne ihre Pflege innert weniger Jahre aussterben würde.

Umfrage Enthüllst du die Verschwörung? Lang leben unsere Echsen-Herrscher!

Tod oder Freiheit! Weg mit den Kaltblütern!

Der Autor

Du arbeitest bei watson und hast den Usern im Titel 9 Dilemmas versprochen. Gleichzeitig ist bald Wochenende und du fühlst dich sowieso nicht so fit, weil du letzte Nacht schlecht geschlafen hast.

Du hast die Wahl: Willst du den User mit einem weiteren tiefgründigen Dilemma konfrontieren oder einfach deinen exakten Gedankengang aufschreiben?

Umfrage Wie entscheidest du dich? Du denkst, damit kommst du davon?! Ich will mein Dilemma!

Da ich Transparenz und Selbstironie schätze, bin ich von dieser Idee begeistert!

Oh, Bier ...

Dilemmas mit drei Möglichkeiten werden imfall Trilemmas genannt ... Ups, jetzt sind es vier ...

Wenn du dich jetzt ein wenig schlecht fühlst, keine Sorge! Schlechte Entscheidungen treffen wir alle ... 58s Beifang: Schlechte Entscheidungen treffen wir alle Video: watson/Emily Engkent

