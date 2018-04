Spass

Umlaute in Heavy-Metal-Bandnamen: Weshalb?



Eine kleine Kültürgeschïchte des Heävy-Mëtal-Ümlaüts

Wäs soll eïgentlich däs mit dëm Umlaüt in Mötley Crüe und Co.?

«Es sieht einfach böser aus. Deutscher, halt.»

Das, verehrte Leserschaft, ist Lemmy's Erklärung dafür, weshalb Motörhead sich mit einem Umlaut über dem zweiten 'o' schreibt.

Will heissen: Nein, dem Heavy-Metal-Umlaut haftet keinerlei tiefere Bedeutung an. Zudem hat er auch keinerlei Bedeutung bezüglich der (meist englischen) Aussprache. Er ist bloss graphischer Schnickschnack für Bands, die einen auf harte Siechen machen, weil man mit dem deutschsprachigen Branding auf das vermeintlich Kriegerische an der germanischen Kultur anspielen will. Beispiele gefällig? Asservat 1:

Umlaut seit 1975

Bild: wikicommons

Den Grund kennen wir also – und somit auch, dass er hervorragend zu Lemmys Faible für Uniformen und Zweitweltkriegs-Kram passt.

War also die 1975 gegründete Motörhead die erste Band, die den willkürlichen Umlaut benutzte?

Nein, denn vorher war noch diese Kleinigkeit:

«TECHNICIÄNS ÖF SPÅCE SHIP EÅRTH THIS IS YÖÜR CÄPTÅIN SPEÄKING YÖÜR ØÅPTÅIN IS DEA̋D»

Umlaute (und sonst noch fremdländisches Zeugs) anno 1971

Das stand auf dem Rück-Cover des 1971er Albums «In Search of Space» der englischen Band Hawkwind – die Band, der Lemmy ein Jahr später beitrat.

Aber der Bandname an sich besass keinen Umlaut. Dieser hingegen schon:

Umlaute seit 1968

Bild: wikicommons

Obwohl ... als deutsche Band passt dieses Urgestein des Krautrocks nicht so richtig hinein. Das «Amon»-Teil ist nach dem ägyptischen Gott benannt, und das «Düül»-Teil ... naja, das weiss niemand so recht.

Der erste Bandname aus einem nicht-deutschsprachigen Kulturraum war wohl:

Umlaut seit 1970

Bild: wikicommons

Die Band, die Millenials vor allem durch den «More Cowbell!»-Sketch mit Will Ferrell und Christopher Walken aus der Comedy-Show «Saturday Night Live» kennen, war wohl die erste Band aus dem angelsächsischen Raum mit Umlaut. Wie es dazu kam? Nun, es ist unklar, ob der Gitarrist Allen Lanier oder der Produzent und Manager Sandy Pearlman die Idee hatte, es besteht aber Konsens, dass damit auf die «wagnerianischen Aspekte der Musik hingewiesen werden sollte».

«Wagnerianisch». Anmassend? Moi?

Umlaute seit 1979

Diese Hardcore-Pioniere benannten sich nach dem Memory-Brettspiel Hūsker Dū?, wobei sie die dänischen Makron-Überstriche («Hūsker Dū?» bedeutet auf dänisch «Erinnerst du dich?») mit deutschen Umlauten ersetzten.

Umlaute seit 1980

Bild: wikicommons

O-Ton Vince Neil: «Ich kann mich daran erinnern, wie es gestern war. Wir tranken Löwenbräu, und so kamen wir auf die Idee ein paar Umlaute auf unser Bandname zu setzen. Wir dachten, es würde uns europäisch aussehen lassen. Wir hatten keine Ahnung, dass es eine Aussprache war. Als wir schliesslich nach Deutschland gingen, sangen die Zuschauer ‹Moetley Crueh! Moetley Crueh!› – und wir wussten nicht, weshalb.»

Umlaut seit 1981

Bild: wikicommons

Ursprünglich wollte diese Band aus Washington Queensreich heissen, ... doch man besann sich eines Besseren, nachdem jemand anmerkte, dass man ihnen damit Sympathien zum Dritten Reich unterstellen könnte. Der Wechsel zum Umlaut über dem ‹y› barg aber weitere Probleme: «Es verfolgt uns seit Anbeginn», so Frontmann Geoff Tate, «wir haben elf Jahre lang versucht zu erklären, wie man es ausspricht.»

Umlaut seit 1981

Bild: wikicommons

Schneewittchen? F*** YOU – das ist Thrash-Metal aus Chicago!

Umlaut seit 1981

Bild: wikicommons

The Accüsed ist eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band aus Washington. Ihren Stil bezeichnete die Band selbst als «Splatter Rock», verdeutlicht durch das Zombie-Maskottchen Martha Splatterhead, das auf allen Album-Covers zu bewundern ist.

Umlaut seit 1981

Bild: wikicommons

Die selbsternannte «schlechteste Band der Welt» begann als Green Jellö, bevor eine Klage von Kraft Foods (Inhaber der Marke Jell-O) sie dazu zwang, den Namen zu ändern.

Umlaut (und fehlender i-Punkt!) seit 1984

Bild: wikicommons

«Der Umlaut ist wie ein Paar Augen. Du siehst den Umlaut, und er sieht dich an.»

So die Erklärung von Sänger David St. Hubbins. Die Gitarrenverstärker gehen bis 11, so ist es nur logisch, dass auch der Bandname Next Level Shit ist, die nicht nur einen Umlaut über dem ‹n› beinhaltet, sondern gar ein kleingeschriebenes ‹i› ohne i-Punkt!

Bekanntlich ist David St. Hubbins in Wahrheit der Schauspieler Michael McKean und die Band ein Fabrikat für den als Doku getarnten Comedy-Film «This Is Spın̈al Tap» von 1984.

Umlaute seit 1989

Bild: wikicommons

Diese dänisch-sowjetische-Band mit besonders Umlaut-lastigem Repertoire. Beliebte Tracks sind unter anderem «Dinösaurs öf Rock», «Shöw Me Yöur Wurst», «Tötal Viking Power» und «Merry XXX-Mas tö the Wörld».

Umlaut seit 2010

Bild: wikicommons

Okay, Konzentration bitte! Diese kinderfreundliche finnische Heavy-Metal-Cover-Band hat sowohl einen Metal-Umlaut als auch einen normalen finnischen Sprachumlaut. «Jyrinä» ist die korrekte finnische Schreibweise und «Moottörin» ist die korrekte Metal-Schreibweise. Yay.

Umlaute seit 2012

Bild: wikicommons

So ziemlich alle Musikkritiker verwiesen beim Albumdebut auf die «augenzwinkernde Verwendung von Umlauten im Bandnamen» dieser 2012 gegründeten Londoner Hardcore-Band, ... womit man davon ausgehen darf, dass die nicht-ironische Verwendung vom Heavy-Metal-Umlaut endgültig passé ist.

PS: Weitere (sowohl ernst gemeinte sowie gänzlich ironische) Umlaut-Bandnamen findet ihr hier und hier.

PPS: Meines Wissens ist Späcë Ägë Hïtlër änd thë Näzï Sÿnthësïzërs noch nicht vergeben – also bedient euch!

Und NUN: Dildos, Kondome und Weihnachtsschmuck – die besten Motörhead-Merchandise-Artikel

