Britney Spears – «...Baby One More Time»

Britney Spears – «...Baby One More Time»

Christina Aguilera – «Genie In A Bottle»

Christina Aguilera – «Genie In A Bottle»

Blur – «Coffee And TV»

Blur – «Coffee And TV»

Nirvana – «Something In The Way»

Nirvana – «Something In The Way»

Red Hot Chili Peppers – «Give It Away»

Red Hot Chili Peppers – «Give It Away»

Dr. Alban – «It's My Life»

Dr. Alban – «It's My Life»

The Verve – «Bitter Sweet Symphony»

The Verve – «Bitter Sweet Symphony»

5. Zeit für ein bisschen Strandmusik. Was hören sehen wir hier?

S Club 7 – «Bring It All Back»

The Kelly Family – «We Poop On The Beach»