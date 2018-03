Diese 13 Gifs von Menschen, die sich verbiegen, machen dich sprachlos

Geht deine Backofenuhr auch 6 Minuten nach? Dann bist du nicht alleine

Hast du in den vergangenen Tagen auch verwundert festgestellt, dass deine Backofen- oder Fernsehuhr nicht mehr stimmt? Dann bist du nicht alleine: In ganz Europa gehen zurzeit Uhren an elektrischen Geräten bis zu sechs Minuten nach.

Dies ist jedoch kein Grund, deinen Radiowecker gleich in den Elektroschrott zu werfen. Der Fehler liegt nicht an den Geräten selber, das Problem ist eine Energieknappheit im europäischen Stromnetz.

Im Gegensatz zu anderen Uhren verfügen Uhren in …