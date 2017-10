Spass

Natur

Das sind sie: Die ekligsten Pilze aller Zeiten



Von der «Zombie-Hand» zum «Stink-Pimmel»: Die ekligsten Pilze EVER

Ach, Herbst! Pilzsaison! Auf, in die Wälder zum Pilzlen! Und danach gibt's feine Pilz-Gerichte mit UUUUÄÄÄ WHAT THE FUU....???

Gestatten, verehrte Damen und Herren, Beweisstück Nr. 1:

Blutender Korkstacheling

Hydnellum peckii heisst er mit wissenschaftlichem Namen und kommt in Fichtenwäldern vor. Inzwischen ist er selten geworden, doch theoretisch ist er überall zu finden in Europa und Nordamerika, wo er als BLEEDING TOOTH FUNGUS (wäh) bekannt ist.

Na? Hungrig?

Nicht, oder? Macht nichts, denn das Teil ist vollkommen ungeniessbar. Zwar nicht giftig, aber durch und durch abscheulich.

Und nun – nochmals – UUUUÄÄÄ WHAT THE FUU....???

Passend zum demnächst anstehenden Halloween:

Dead Man's Fingers

Auf Deutsch gerne mal vielgestaltige Holzkeule genannt, was aber trotzdem nicht davon ablenkt, dass die verdammt Dinger schlicht wie ... na, du weisst schon, was sie ähneln:

Bild: shutterstock

Schau' sie dir doch an.

Wäk.

Hier gilt auch: Nicht giftig per se, aber komplett ungeniessbar. Ausserdem ist er sehr zäh, fast holzig, und daher kaum zu schneiden.

Wissenschaftlich ist er als xylaria polymorpha bekannt. Und ja, «polymorpha» bedeutet «vielgestaltig», weshalb er gerne mal so aussehen kann:

Womit wir bei diesem All-Time-Favourite wären:

Gemeine Stinkmorchel

Bild: shutterstock

Auf gut Lateinisch heisst das phallus impudicus (hihi Penis). Die Gleba (das Knollen-Ding oben – hihi Eichel) ist so richtig schön schleimig-flüssig ...

Bild: shutterstock

... und strömt einen intensiven Aasgeruch aus, wodurch Fliegen angelockt werden.

Diese fressen die Gleba vollständig auf und verbreiten so die Sporen des Pilzes. Zurück bleibt ein weisses Gebilde, das im Volksmund als «Leichenfinger» bezeichnet wird. Auch nett. Auch gemein.

Bild: shutterstock

Übrigens, schaut mal, was unsere Bildagentur unter «ähnliche Fotos» vorschlägt!

😂😂😂

So. Und jetzt noch diese Schönheit hier:

Frühjahrs-Giftlorchel

Nur zu! Du darfst ihm auch «Gehirn-Pilz» sagen.

Bild: shutterstock

Obwohl der Pilz stark giftig ist, wird er in verschiedenen Regionen Ost- und Nordeuropas nach entsprechender Zubereitung als Speisepilz verwendet. In Finnland etwa, wo man ihn nach zweimaligem Abkochen und Ausspülen isst. Doch selbst da ist keine hundertprozentige Gewissheit. In Osteuropa ist er für rund die Hälfte aller schweren Vergiftungen verantwortlich.

Bild: shutterstock

Übrigens, wollt ihr wissen, welches Bild die Agentur als «ähnliches Bild» vorschlägt?

Ta-DAAAAAA! Bild: shutterstock

Frittierte Mehlwürmer! Ähnlich anmächelig, findet ihr nicht auch?

Item – weiterhin einen schönen Herbst, allerseits!

