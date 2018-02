Spass

Eine feine royale Anekdote, in der ein Furz die Hauptrolle spielt



Bild: AP

Paul Burrell hockt aktuell irgendwo in der südafrikanischen Wildnis. Für die australische Version vom Dschungelcamp gräbt er seinen Arm durch irgendwelche Löcher, in denen garstige Krabbeltiere lauern. Dazwischen gräbt er in seinem Gedächtnis. Und zwar dort, wo er die Erinnerungen an seine Zeit als Lady Dianas Butler gespeichert hat. Ein gewaltiger Gedächtnispalast scheint das zu sein, ein Fundus an royalen Anekdoten.

bild: screenshot youtube

Damals als königlicher Diener hat Paul noch Dinge gesagt wie: «Ich finde es wichtig, dass man seine Würde stets bewahrt.» Ein so grosses Wort wie «Würde» lässt sich ja auch entsprechend gut in alle Richtungen dehnen.

Paul hat also mitten im Dschungel ein bisschen über seine Vergangenheit im Dienste des britischen Königshauses geplaudert. Und nun hört seine Geschichte:

Einst fuhr die Queen mit ihrem Prinzgemahl Philip in einer offenen Kutsche durch London. Ihnen gegenüber sass der Sultan von Bahrain auf den samtenen Polstern des güldenen Gefährts. Der Mann war der Herrscher über das kleine Inselkönigreich in einer Bucht im Persischen Golf. Das Hufgetrappel der Pferde begleitete die gesalbte Stimme des Volkes, das wie aus einer einzigen Kehle «God Save The Queen» anstimmte. Förmliche Worte wurden zwischen den königlichen Hoheiten ausgetauscht, und die Queen lächelte gelegentlich ihr Lächeln, das in den vielen Jahren ihrer Regierung genau gelernt hatte, in welche Höhe es sich erdreisten durfte zu gehen, ohne dabei schwülstig zu wirken.

Doch plötzlich entfuhr dem Hinterteil des einen Kutschpferdes ein unverschämter Rums, der bald anschwoll zu einem wütenden Donnergrollen, um dann endlich, nach einem letzten zittrigen Geknatter, zu sterben. Zurück blieb eine Wolke voll Fäulnis und Verwesung. Eingehüllt in diesen gnadenlosen Gestank, erröteten die Backen der Königin. Die Zeit schien für einen nicht enden wollenden Moment still zu stehen. Sie füllte sich mit den sorgenvollen Gedanken der Königin.

«Denkst du, ich sollte etwas sagen?», flüsterte sie endlich ihrem Gatten zu. Dieser bejahte mit einem leichten Nicken. Die Queen faltete sorgfältig die Hände, um sie dann in ihren Schoss zu legen. «Eure Hoheit», richtete sie sich an den Sultan, «Ich möchte mich für das schauderhafte Geräusch in aller Form bei Ihnen entschuldigen.» Nun legte der hohe Mann seine Hand ganz sachte auf das Knie der Königin und antwortete mit seiner warmen Stimme: «Aber Eure Majestät, das ist nichts, dass Ihnen leid tun müsste. Ich dachte, es sei eines der Pferde gewesen!»

bild: ap

Und wenn es nicht wahr ist, so ist es doch wenigstens gut erfunden.

(rof)

