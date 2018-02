Spass

Schock in Hollywood: Jennifer Aniston ist wieder SingleÂ đŸ˜±đŸ˜±đŸ˜±



Schock in Hollywood: Jennifer Aniston ist wieder Single đŸ˜±đŸ˜±đŸ˜±

Bild: Vince Bucci/Invision/AP/Invision

Nach zweieinhalb Jahren Ehe und sieben Jahren als Paar gehen die 49-jĂ€hrige US-Schauspielerin Jennifer Aniston und der 46-jĂ€hrige Schauspieler Justin Theroux wieder getrennter Wege. Dies erklĂ€rten beide angesichts GerĂŒchten in der Klatsch-Presse.

«Die Entscheidung fiel in gegenseitigem Einvernehmen und liebevoll am Ende des vergangenen Jahres», gaben die beiden am Donnerstag zu ihrer Trennung bekannt.

Aniston, die bis 2005 mit Schauspieler Brad Pitt verheiratet war, lernte Theroux 2008 bei den Dreharbeiten zu «Tropic Thunder» kennen. Seit 2011 waren die beiden ein Paar und heirateten im August 2015 nur wenige Tage vor Theroux' 44. Geburtstag. «Wir sind zwei beste Freunde, die sich entschieden haben, als Paar getrennter Wege zu gehen, freuen uns aber auf die Fortsetzung unserer geschĂ€tzten Freundschaft», teilte die beiden ĂŒber ihre Sprecher mit. «Tiefen Respekt und Liebe» wĂŒrden sie auch weiterhin fĂŒreinander haben.

Auslöser fĂŒr das unter Prominenten eher ungewöhnliche Trennungs-Statement seien Spekulationen in der Klatsch-Presse gewesen. «Normalerweise wĂŒrden wir dies privat tun. Aber da die Klatsch-Industrie keiner Gelegenheit widerstehen kann, zu spekulieren und zu erfinden, wollten wir die Wahrheit direkt ĂŒbermitteln. Was auch immer sonst ĂŒber uns gedruckt wird und nicht direkt von uns stammt, ist der fiktive Bericht eines anderen», hiess es. (az/sda)

