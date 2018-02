Spass

Picdump gegen Langeweile: Die besten Bilder aus dem Internet



Wenn du nur noch «WTF» sagen kannst: Willkommen zum Picdump ¯\_(ツ)_/¯

Wir beginnen mit einer wichtigen Frage: Bild: via reddit/funny

Wenn das Universum was anderes als du will: Bild: via reddit/funny

Wenn jemand wegen einer Kleinigkeit anfängt zu weinen: Bild: via reddit/funny

Währenddessen in irgendeinem Coffeeshop in Amsterdam: Bild: via reddit/funny

Wenn dir endlich mal etwas gelungen ist, – und dann ... Bild: via reddit/funny

Sie sind wirklich alle sehr gut. Haha. Bild: via reddit/funny

Was uns Video-Spiele beigebracht haben: Bild: via reddit/funny

Währenddessen bei einem gelangweilten Physik-Lehrer Zuhause: Bild: via reddit/funny

Da kann man nur noch dastehen und gucken. Bild: via reddit/funny

Mami. Bitte. Bild: via reddit/funny

So sind wir eben: Nett. Bild: via reddit/funny

Weil wir schon lange kein Faceswap mehr hatten: Bild: via reddit/funny

Immerhin haben sie geantwortet. Bild: via reddit/funny

Vielleicht mal wieder putzen? Bild: via reddit/funny

Wie introvertierte Menschen Freunde finden: Bild: via reddit/funny

Wer hat Lust eine Runde zu spielen? Bild: via reddit/funny

Ganz anders als unser Spiele-Abend: Bild: via reddit/funny

Wenn du deiner Mutter eine lustige Geschichte erzählst und mitten drin aufhören musst, weil der Schluss illegal war. Bild: via reddit/funny

Äh. Ok. Bild: via reddit/funny

Es wird immer schlimmer, je länger du hinschaust. via reddit/funny

Einen besseren Witz wirst du heute nicht mehr sehen: via userinput

Ok, der ist auch gut. via reddit/funny

Falls du schon so lange mit jemandem zusammen bist, dass dir die Geschenke-Ideen ausgehen: Wie wäre es damit? Haha via reddit/funny

Kannst natürlich auch so einen Kalender schenken. via userinput

Perrrrfekt! via reddit/funny

Ba-dum-tss. via reddit/funny

Ein gewisser Jemand wird sich in kürze ein bisschen ärgern ... via ebaumsworld

Obligatorisches Bild für unsere IT: via ebaumsworld

Währenddessen verzweifelt wieder irgendjemand an der deutschen Sprache: via twitter/antifatwa

Ich war auch so. via ebaumsworld

Safety First. via ebaumsworld

Bitte sagt mir, dass das Photoshop ist. via ebaumsworld

Wenn du einsam bist, dein Schatten aber nicht. via ebaumsworld

Wenn du im Bewerbungsgespräch gefragt wirst, wie viele Prozente du denn arbeiten möchtest: via userinput

In dieser Situation ist die Anwendung von Gewalt durchaus ok. So ein kleiner Schupfer zumindest. Mit Anlauf. Und beiden Beinen voran. via ebaumsworld

Währenddessen vor einem Alk-Shop in den USA: via ebaumsworld

Tag 7: «Habe es geschafft mich in die Gruppe einzuschleusen, werde akzeptiert.» via ebaumsworld

Fast. via ebaumsworld

Das hat er niiiiiiicht!! via twitter/50nerdsofgrey

Auch Fast. via reddit/fails

Geniess noch die Zeit, die dir bleibt. Haha. via ebaumsworld

Wenn du dabei bist, einen Fehler zu machen, es aber ... via ebaumsworld

... leider ein bisschen zu spät ... via ebaumsworld

... bemerkst. via ebaumsworld

Ha ha ha! via userinput

Und noch einmal: Ha ha ha! via userinput

Damit wir auch heute etwas gelernt haben: via ebaumsworld

Wusstet ihr, dass Thomas Gottschalk lustig ist? Hier der Beweis: via twitter/herbstblond

Endlich wird mal etwas getan! via der postillion

Das könnte von meinem Vater sein. Der ist auch so unglaublich lustig. Hoi Papi. via ebaumsworld

Es lohnt sich ab und zu ohne Kopfhörer im ÖV zu sitzen. via twitter/shiny1jux

Danke, Google Translator. via ebaumsworld

Falls du schon alles andere ausprobiert hast, es gibt noch Hoffnung: via userinput

Obligatorisches Bild für Anna Rothenfluh. Wieso genau das? Das weiss ich auch nicht. via userinput

Wenn dich jemand versucht kennenzulernen: via ebaumsworld

Wieso sind Katzen nur so wie sie sind? via userinput

Sagt doch bitte einfach, dass das Kind 1,5 Jahre alt ist. Ist es denn so schwer? via ebaumsworld

Wieso. via userinput

Passend dazu: einer meiner Lieblingscomics. He he he. poorly drawn lines

Auf dem Weg runter ins Gonzo so: via userinput

Damit wir heute noch mehr gelernt haben: via userinput

Und eine äusserst wichtige Frage: via gutefrage.net

Weil wir bald fertig sind, hier noch ein Ohrwurm: bild: barbara

Wenn du so betrunken bist, dass du auf einmal weisst, wie man Akkordeon spielt. via userinput

Und zum Abschluss : Bilder, bei denen wir wirklich nur noch «Wtf» sagen können ... ಠ_ಠ

ಠ_ಠ ?! via userinput

ಠ_ಠ ?! via reddit/wtf

ಠ_ಠ ?! via reddit/wtf

ಠ_ಠ ?! via userinput

ಠ_ಠ ?! via userinput

ಠ_ಠ ?! via userinput

ಠ_ಠ ?! via userinput

ಠ_ಠ ?! via userinput

ಠ_ಠ ?! via reddit/wtf

ಠ_ಠ ?! via reddit/wtf

ಠ_ಠ ?! via reddit/wtf

ಠ_ಠ ?! via reddit/wtf

ಠ_ಠ ?! via reddit/wtf

ಠ_ಠ ?! via userinput

Und wir alle so: via giphy

Tschüss! Bis zum nächsten Mal!

1. Welches dieser Wörter bedeutet nicht «Scheisse!» in rumantsch grischun? «Cac!» «Merda!» «Excrements» «Fegl» 2. Auch dieses Wort möchte man nicht unbedingt hören. Aber was heisst es? «Arschlecker» «Hure» «Penner» «Alte Schachtel» 3. Was könnte das bedeuten? Das ist eine «dumme Nuss». Ein «Schafseckel», ganz klar. Einfach ein «Arschloch». Das Fluchwort gibt es nur im Romanischen und beschreibt «jemanden, der sein Heu auf fremden Wiesen trocknete». 4. Was ist ein ... ? Ein «Tubel». Ein «Hodensack». Ein «Lahmarsch». Ein «Peniskopf». 5. Wenn du jemanden mit diesem Wort betitelst, was ist er dann? Auf gut Deutsch: ein «Wichser». Ah, eine Fangfrage. Das ist ein Ort im Val Lumnezia. Das bezeichnet einen regelrechten «Sitzpisser». Nichts dergleichen. Dabei handelt es sich um einen «Hurensohn». 6. In welche Aussage kann man auch dieses Wort einsetzen? Wer das nicht weiss, ist ein «Esel»! Wer das nicht nachschlägt, ist ein «Faulpelz»! Wer das nachschlägt, ist ein «Bescheisser»! Wer sich nicht darum schert, ist ein «Eigensinniger»! 7. Was darf man von einem Menschen erwarten, der mit diesem Wort beschimpft wird? Dass er sich selbst über andere stellt. Dass er vom Schaden anderer lebt. Dass er aus dem Tal kommt. Dass ihm nichts gelingt. 8. Auch ein Klassiker für bestimmte Zielgruppen. «Alte Schachtel!» «Dumme Ziege!» «Doofer Städter!» «Tupperware-Schlampe!» 9. Ein Wort darf in diesem Quiz natürlich nicht fehlen ... welches dieser Worte bedeutet nicht «Penis»? Penel Cua Primbla Pisel

