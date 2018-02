Ein Abenteuer erleben, egal was, Hauptsache spannend!

1. Endlich Ferien! Doch was tun?

2. Jetzt eine ganz simple Frage: Welche dieser vier Farben gefällt dir am besten?

Du springst sicher nicht, weil du genau weisst, was dabei alles schief gehen kann!

Du fragst dich, wie du hierher gekommen bist und wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Du springst, aber vorher schaltest du noch deine Go Pro an, um alles aufzuzeichnen.

4. Mittagessen in der Firmenkantine. Für was entscheidest du dich?

6. Du stehst schon seit zehn Minuten an der Kasse an und jemand drängelt sich vor. Was tust du?

Du legst dich mit der Person an. Und wenn es sein muss, auch mit ihren 99 Kollegen, die vor dem Laden auf sie warten.

Du bringst die Person mit deiner guten Rhetorik dazu, ihren Fehler einzusehen.

Die Person hat sicher einen guten Grund. Ich lass mich nicht stressen.