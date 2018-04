55 Bilder, die heute ALLE* glücklich machen werden (*alle, bis auf eine Person 🤫)

Naja, so wichtig ist das gar nicht. Hauptsache Hausmannskost. Lamm, Rind, Lachs, Kartoffel, was weiss ich. Aber dann bitte alle Produkte Freiland und qualitativ hochstehend.

Schweinefleisch in diversen Abwandlungen mit Knödeln. Und Kohlgemüse geht immer. Heftig deftig.

1. In welche Richtung sollte die Küche deines neuen Landes gehen?

Ein Stück, das in gleichem Mass Mut und Melancholie auslöst.

Wie ein ermutigendes Lied am Ende einer Liebeskomödie.

Selbstverständlich eine Frau. Und zwar eine junge Frau. Gut gebildet und eine Akkuratesse verkörpernd, die an eine gut informierte Dame eines Kunstmuseums erinnern lässt.

Ein alter Herr, der sich mit grossväterlicher Hingabe um alles kümmert und so aussieht, als könnte er gut knuddeln.

4. Mit was sollte dein Land in erster Linie in Verbindung gebracht werden?

Revolution und Bier.

Kultur und Romantik.

Strand und Unabhängigkeit.

Individualität und Ferien.

Natur und Einsamkeit.

Alkohol und Geselligkeit.