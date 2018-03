Jep, eins hab ich schon, das hab ich mir in den Ferien stechen lassen. Habe gehört, das macht man so, wenn man in irgendeinem Land länger als drei Wochen bleibt.

Adwaita war ein Aldabra-Riesenschildkrötenmännchen. Es lebte im Zoo von Kalkutta in Indien von 1750 bis 2006 und galt mit wahrscheinlich 256 Jahren als ältestes in Gefangenschaft lebendes Tier. Ist das nicht krass???

6. Was ist dir bei einem Tattoo denn besonders wichtig?

Es muss mir wirklich etwas bedeuten. Also irgendwie das Geburtsdatum meines Kindes wäre schön. Oder ein anderes Datum, an dem mein Leben grundlegend verändert wurde. Als ich mir beim Schlitteln den Knöchel geprellt habe zum Beispiel. Am liebsten in römischen Ziffern.

Mein Name muss irgendwo vorkommen. Das ist wichtig. ICH bin wichtig. ICH.

Egal, Hauptsache tätowiert, wenn mir schon kein Bart wächst.

Das Tattoo soll meine kahlen Stellen abdecken. Das ist wichtig. Sehr wichtig! Ich bin alt. Mann.

Es soll mich an die wichtigen Dinge im Leben erinnern: Saufen.