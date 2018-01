Spass

Picdump

Picdump gegen Langeweile: Die besten Bilder aus dem Internet



Wenn jemand auf dem Döner spielt, ist es Zeit für den PICDUMP

Hallo! Wir sind es wieder. Während ihr das hier lest, sind wir in den Ferien. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön! Also, hopp.

Sinder scho all parat? Bild: imgur

Wenn du noch nicht schlafen gehen kannst, weil deine Katze nur 11 Prozent Akku hat. Bild: imgur

Wenn du aus der Bar geschmissen wirst und deinen Freunden noch Tschüss winkst: Bild: imgur

¯\_(ツ)_/¯ Bild: imgur

Für 40 Dollar hätte er sicher jemanden gefunden, der ihm das in echt sticht. Bild: imgur

Zum Beispiel einer dieser «Künstler» hier:

So ein Mist, Mann! Bild: imgur

Ich wäre: Saridon, der Zauberer der Dunkelheit! Bild: imgur

Wenn dich jemand fragt, was du gestern Abend so gemacht hast: Bild: imgur

#Relationshipgoals Bild: imgur

Hoi. Bild: imgur

Dinge, die wir sehr lustig finden: Bild: imgur

Wenn dein Tinder-Date etwas anders aussieht, als in ihrem Profil ... Bild: imgur

Und wenn dein Uber-Fahrer ein bisschen anders als auf seinem Foto aussieht: Bild: imgur

I bims! Der Fahrer vong Style her. Bild: imgur

Logisch, oder. Bild: imgur

Fieses Geschenk: Bild: imgur

Gutes Geschenk: Bild: imgur

Bestes Geschenk: Bild: imgur

Der neue Godzilla-Film wird echt gut. Bild: imgur

Wenn du und deine besoffenen Freunde endlich ins Uber steigen und nach Hause fahren. Bild: imgur

Wenn du wirklich versuchst, dich gesund zu ernähren ...

«Sorry, bin sehr beschäftigt.»

Wie du dich fühlst, wenn du EIN MAL die Batterien ordentlich entsorgt hast:

Wie du die Probleme anderer löst vs. wie du deine eigenen Probleme löst:

Wenn deine Freunde eine peinliche Geschichte vor jemandem erzählen, den du magst:

Achtung, Verwechslungsgefahr:

Auch Verwechslungsgefahr:

Was ist eigentlich aus den Emos der 2000er geworden? Hier kommt die unerwartete Antwort

Ich hab den Style und WARM.

Jedes Gespräch, das länger als 3 Minuten dauert.

Wenn sogar deine Katze mehr Ahnung von Wein hat als du:

Bitte für den Ohrwurm: Bild: classicalartmemes

Wenn du in so einem Büro arbeitest, kündige NIE. Bild: imgur

Eine wichtige Frage: Bild: imgur

Hehe. He. Bild: imgur

Der Präsident der Vereinigten Staaten (links), ... Bild: imgur

Der richtige Winkel ist entscheidend. Bild: imgur

Währenddessen im Zoo: Bild: imgur

Wenn dich deine Eltern fragen, wieso du immer noch Single bist: Bild: imgur

Hey, Panini Head, was ist los? Bild: imgur

Die Tasse wusste es. Bild: imgur

Wenn du versuchst, cool zu sein und dann ... Bild: imgur

Du beim Date: Bild: imgur

Symphonie mit scharf: Bild: imgur

«So, ich hoffe ihr habt alle dran gedacht, eure Hausaufgaben zu fressen» Bild: imgur

Währenddessen bei den anonymen Schönheits-OP-Süchtigen: Bild: eatliver

Und nun: Comics für zwischendurch Bild: imgur

Noch einer: Bild: imgur

Und der noch: Bild: imgur

Und noch den hier, der ist auch sehr lustig: Bild: imgur

Mehr Comics: 10 Comics, die das wirkliche Leben mit einer Katze zeigen

Dem glücklichen Paar alles Gute! Bild: imgur

In der Schweiz gibt es einen Ort, den wir alle mal besuchen sollten. Bild: imgur

Liebst du mich nicht mehr? Hast du jemand anderen? Sag es ... :( Bild: imgur

Siehst du es? Bild: imgur

Ein sogenanntes Dickini. Bild: ebaumsworld

Warum Roboter noch nicht die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Bild: ebaumsworld

Okay, Deal. Bild: ebaumsworld

Wenn du um fünf ein Bewerbungsgespräch hast, aber um sechs wieder einrücken musst. Bild: ebaumsworld

Braucht jede Katze! Bild: ebaumsworld

Nein, ich bin kein Spiesser! Bild: ebaumsworld

Haha. Mucho lustig. Bild: ebaumsworld

Wenn Auto, dann Batmobile! Bild: ebaumsworld

Nach 100 Jahren haben sie also gemerkt, dass der Kopf auch nicht ganz unwichtig ist. Bild: ebaumsworld

Derweil in einem Paralleluniversum. Bild: ebaumsworld

Sie: Das schaffst du nicht auf einmal.

Ich:​ Bild: ebaumsworld

Wenn du eigentlich nicht in ihrer Liga bist, du aber sicher bist, dass dein Humor das kompensiert. Bild: ebaumsworld

Ein Job ... Bild: ebaumsworld

🤔🤔🤔 Bild: ebaumsworld

😒😒😒 Bild: ebaumsworld

Ich hoffe, es ist ein iPhone! Bild: ebaumsworld

Hilfe, ein Stuhl mit Kopf! Bild: ebaumsworld

Segway, Lvl: 3000 Bild: ebaumsworld

Du bleibst HIER stehen. Bild: ebaumsworld

Jesus <3 Bild: ebaumsworld

Diese Verrückte starrt mich schon seit 5 Minuten an! Bild: ebaumsworld

«Ja, Mami. Was isch?!» Bild: ebaumsworld

HÄSSIG. Bild: imgur

Es gibt fotogene Tiere und es gibt ... Bild: imgur

Und dann gibt es noch die, die NICHT WOLLEN

«Es wird nicht besser.» Bild: imgur

«Bitte. Hör auf.» Bild: imgur

«AUFHÖREN haben wir gesagt.» Bild: imgur

«Hau. Ab.» Bild: imgur

«WAS stimmt nicht mit dir??!» Bild: imgur

Die Warnungen waren eindeutig. Bild: imgur

«Nein.» Bild: imgur

So, fertig für heute!

Zum Abschluss winkt für euch: via imgur

Und hier haben wir noch ein paar Gesichter. Gesichter! Überall! ÜBERALLLL!

