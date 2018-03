Und heute im Internet: 60+ Bilder, bei denen du so 😦, so 🤔, oder so 🙃 gucken wirst

Was die Küche so hergibt: Brot, Kaffee, kalte Pizza, Borschtsch.

Ein No-Go in meinem Haus.

3. Im Bus hörst du die japanische Girl-Band «Perfume». Dein guter Freund und Rugbyspieler Hank Roadkill steigt ein und mit seinem kräftigen Bass fragt er dich, was du hörst. Wie reagierst du?

Du sagst: «Ich höre gerade den Podcast ‹Even sexier calves in 69 days›». Danach untermauerst du deine Aussage mit einem routinierten Flex des Pectoralis.

Perfume? watson? Was für eine halbgare Kleinkindkacke muss ich hier lesen? Selbstverständlich höre ich im Bus die Aufzeichnungen der Special-Forces-Funksprüche während der Schlacht um Tora Bora. Wie immer.

Du sagst: «Perfume. So eine Girl-Band aus Japan.» Und dann lässt du dich auslachen und in die Rippen hauen.