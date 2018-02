1. Es ist Morgen, du stehst auf und gönnst dir etwas zu essen. Welcher Zmorge spricht dich am meisten an?

2. Welches dieser Outfits würdest du heute am ehesten anziehen?

3. Nachdem du gefrühstückt hast und angezogen bist, machst du dich auf den Weg zur Arbeit. Mit welchem dieser Fahrzeuge würdest du am liebsten dorthin fahren?

4. Apropos Arbeit, welcher dieser vier Berufe spricht dich am ehesten an?

5. So nun kommen wir zu einer allgemeinen Frage. Welche dieser Farben gefällt dir am besten?

«Vielleicht müssen wir das loslassen, was wir waren, um das zu werden, was wir sein werden!»

7. Die Arbeit ist heute nicht sonderlich spannend und du denkst über deine Ferien nach. Wohin würdest du am liebsten?

9. So, jetzt geht's aber ab in den Ausgang. Wo machst du am liebsten Party?

