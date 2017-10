Lange konntest du dich drücken, jetzt wollen wir Klarheit: Welcher Pendler-Typ bist du?

Ausgewiesene Begegnungszonen, in denen neue Kontakte mit aufgeschlossenen Menschen geknüpft werden können.

2. Der Zug wird von dir betreten. Verschiedenste Düfte umschwirren deine Nase, bilden ein Bouquet von Zillionen Geschichten in deinem Kopf. Eine ÖV-Fee setzt sich auf deine Schulter und fragt behutsam: «Welche kleine Anpassung am heutigen ÖV würdest du am ehesten begrüssen?»

Du musterst den Wagon, die Personenkonstellationen und setzt dich dann so hin, dass du den besten Blick auf die ausgemachten Hotspots hast.

Du schnaubst entspannt, setzt dich lächelnd hin und freust dich still über dein unsägliches Glück.

Du nickst den Personen im Abteil neben dir zu und teilst ihnen freudig mit, dass es in diesem Wagon wesentlich angenehmer ist.

6. Leider jedoch währt die Freude nur kurz. Eine Gestalt setzt sich relativ frech in deinen frisch eroberten Garten Eden. Sie entpuppt sich als Theodor, den tollen Tätowierer. Sofort möchte er von dir wissen, welchen tollen Satz du dir am liebsten tätowieren lassen würdest.

8. Ein Jammer, als Theodor, der tolle Tätowierer, an der Haltestelle Lausikon-Pfiffersbach aufhüpft und hastig zur Tür strauchelt. Es folgt, was folgen musste. Die 6. Klasse von Frau Treibenwanger ist auf dem Heimweg von ihrer Schulreise durchs Zöpflital und hat offenbar den Wagon reserviert. Das findest du ...

... okay, solange du weiterhin ungestört dein Ding machen kannst (was auch immer dein Ding ist).

... eine absolute Oberfrechheit, da die Klasse auch einen Zug früher auf den Zug hätte gehen können und die Stosszeit schlicht den Pendlern alleine gehört.

... irgendwie schön, da auch du mal ein Schulkind warst und dich daran erinnern kannst, wie toll diese Reisen jeweils waren.

... ganz recht, da in den Zügen auf Klassenfahrten immer die interessantesten Themen diskutiert werden. (Wer mit wem, was die Lehrerin so Peinliches gemacht hat, und, und, und ...)