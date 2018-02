Spass

Der Sonntag hat einen schweren Stand in unserer Gesellschaft. Zum einen ein herrlicher Tag, den man grundsätzlich frei verbringen kann, zum anderen aber auch Sinnbild für die Flüchtigkeit des Glücks. Was du mit ihm anfangen sollst, findest du in diesem Quiz heraus. Vielleicht.

1. Hallo Sonnenschein! Wie hat dein Morgen am ehesten ausgesehen? 2. Was löst die Tatsache, dass es Sonntag ist, prinzipiell in dir aus? Sicher nicht glücklich, aber dankbar, doch noch immerhin einen freien Tag zu haben, ehe es wieder los geht. Der Tag, an dem alles erledigt werden muss, was sonst immer liegen bleibt. Nicht übermotiviert, aber bewusst. Was soll dieses Getue? Ein Tag, wie jeder andere, der es verdient hat, genutzt zu werden. Und zwar richtig. Wieso? 3. Welche Eigenschaft schätzt du an deinen Mitmenschen am meisten? 4. Es ist Sonntag und du darfst nur eine dieser Apps nutzen – welche wäre es (Netflix darfst du sowieso benützen, keine Angst)? Spotify (oder sonst eine Musik-App). Mehr braucht es nicht. Die News-App deines Vertrauens. Schliesslich muss man wissen, was auf der Welt läuft. Facebook (oder sonst ein soziales Medium deiner Wahl). Man will ja am Ball bleiben. Die Mail-App. Sicher ist sicher. 5. Ganz generell: Falls du Hunger hast oder hättest, was dürfte es sein? Etwas Unkompliziertes kochen. Kleiner Aufwand, zufriedenstellender Ertrag. Irgendwas bestellen. Oder kurz was auswärts essen gehen. Das fühlt sich jetzt verdient an. Ach, weiss doch auch nicht. Keine Ahnung. Sowieso alles mühsam heute. Ich schmeiss mich an den Herd und lass es knallen, in allen Farben und Geschmäckern. Ganz oder gar nicht! 6. Wie stehst du momentan zum Thema «Frische Luft»? 7. Angenommen du würdest jetzt gezwungen einen Film zu schauen. Für welche dieser 4 Optionen würdest du dich entscheiden? 8. Ein Verkäufer klingelt an der Tür und bietet dir einen zweiten Sonntag an. Du könntest den Montag also für einmal einen Tag nach hinten schieben. Preis nennt er dir keinen. Was wärst du bereit dafür zu geben? «Noch einen Tag zusätzlich frei? Sollte sowieso noch zum Coiffeur. Oder auf die Bank. Sagen wir 100 Franken?» «Nimm meine Geschmacksnerven, mein Erstgeborenes, was auch immer du willst. Her mit dem Sonntag, mein Freund.» «Hach, was soll's. Dann kommt der Montag halt einen Tag später. Willst du einen Kaugummi? Einen Kaffee? Weiss doch auch nicht. Wenn das reicht, dann gerne.» «Obwohl die Verkaufspräsentation an Schönheit kaum zu überbieten ist, passe ich. Face the Facts. Alles geht weiter wie geplant. Kein Interesse» 9. Tauchen wir einmal in die Tiefe deiner Seele ab. Welche dieser vier Ängste ist deine grösste? 10. Wir gehen noch tiefer in dein Unterbewusstsein. Was siehst du hier? Rorschach-Test? Im Ernst? Das ist ein Quiz über mein Sonntagsprogramm. Ganz easy. Einen Fleck. Ich sehe schwarz. Ich realisiere, dass alles im Leben zwei Seiten hat. Schwarz gibt es nur, weil es auch weiss gibt. Tröstlich. 11. Letzte Frage: Um wie viel Uhr am Sonntag erachtest du es als nötig zu duschen? Direkt nach dem Aufstehen. Nicht direkt nach dem Aufstehen, aber doch in Nähe zum Morgen. Dann, wenn es passt. Ausser es gibt einen Anlass, für den es sich zu duschen lohnt. Dann eventuell etwas früher. Duschen? Sonntag? Meh. Vielleicht vor dem Schlafengehen. Vielleicht auch nicht. Resultat

