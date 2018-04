Spass

Wie viele dieser vergessenen alten Wörter kennst du?



Unsere Sprache ist verseucht? Dann zeig uns, wie viele dieser vergessenen Wörter du kennst Bild: shutterstock

Immer mehr englische Wörter finden Eingang in unsere Sprache, alles wird simplifiziert und verblödet letztlich. Wie in jeder Generation zuvor steht es angeblich schlecht um die zeitgenössische Sprache. Zeit also, wunderschöne, vergessene Wörter unserer Sprache abzufragen!

Tief in der Vergessenheit des deutschen Sprachgedächtnisses tummeln sich Begriffe, die durchaus wieder Eintritt in den zeitgemässen Sprachgebrauch verdienen würden. Wir nehmen uns die Freiheit und fragen in diesem Quiz einige davon ab.

Weil nicht immer alles klar ist Sollte anfänglicher Zweifel an der Wortart bestehen, hier eine kurze Klärung:



(n.) = Nomen

(v.) = Verb

(adj.) = Adjektiv

(adv.) = Adverb

Redewendung = Redewendung



Es ist zudem möglich, dass einige dieser Begriffe speziell von gewissen Sprachregionen geprägt wurden. Aber du schaffst das auch so.



1. Wir starten machbar. Was ist eine Mär? Ein negativer Charakterzug eines Menschen. Eine Geschichte oder Erzählung. Eine Lüge, die Folgen hat. Eine untreue oder auch gottlose Frau. 2. Was tut jemand, der jemanden verkamisolt? Er verprügelt ihn. Er verarscht ihn. Er verwöhnt ihn. Er verurteilt ihn. 3. Wer oder was ist ein Kujon? Ein Mann von hohem Ansehen. Eine Ausnahme oder auch ein Joker. Ein Idealtyp von etwas. Ein niederträchtiger Mensch. 4. Und was ist, wenn jemand oder etwas holdselig ist? Er/Sie/Es ist scheinheilig und verlogen. Er/Sie/Es ist verstorben. Er/Sie/Es ist anmutig und von Schönheit. Er/Sie/Es ist illusionistisch oder unrealistisch. 5. Was wohl passiert, wenn jemand Fersengeld gibt? Jemand macht ein Eingeständnis oder gibt einen Fehler zu. Jemand gibt ein Ehrenwort. Jemand hat eine wichtige Lektion gelernt. Jemand flüchtet. 6. Wer tändelt, der ... ... zweifelt an einer Entscheidung oder bereut diese gar. ... flirtet oder tut Dinge ohne Ernst. ... redet hinter dem Rücken über andere oder verunglimpft Menschen hinter vorgehaltener Hand. ... der flucht lauthals oder sorgt mit seinem Benehmen insgesamt für Aufsehen. 7. Spricht man von etwas, das erklecklich ist, so sagt man in anderen Worten, dass ... ... etwas beträchtlich ist oder in grosser Menge vorliegt. ... man etwas für absolut lächerlich und unglaubwürdig hält. ... etwas enorm ungenau gemacht oder verarbeitet wurde. ... man etwas als lustig und aufmunternd empfindet. 8. Welche Bedeutung könnte hinter dem Adverb weiland stecken? immer nie heute damals 9. Jeder von uns ist vermutlich schon mal unter Kuratel gestanden. Aber was heisst das? Verdächtigt werden. Gestresst sein. Beaufsichtigt/Kontrolliert werden. Gar nichts verstehen. 10. Affabel, affabler, am affabelsten! Doch was bezeichnet dieses Adjektiv denn überhaupt? Wohlwollende, freundliche Menschen. Naives, kindliches Handeln. Emotional labiles Verhalten. Teure, beeindruckende Gegenstände. 11. Was ist sie, die Minne? Das Gemüt. Die Wahrheit. Die Liebe. Der Übermut. 12. Wer abgefeimt ist, ist ... ... auf arglistige, unmoralische Art schlau. ... desillusioniert und darum antriebslos. ... mit ganzem Herz gegen eine bestimmte Sache. ... komplett durchgedreht und ohne Bezug zur Realität. 13. Was verstand man früher wohl unter «vexieren»? Jemanden verraten. Vor Nervosität platzen. Komplett ausrasten. Jemanden necken, ärgern.

Wer Lust auf noch mehr sogenannter Archaismen hat, hier findest du sie in Hülle und Fülle.

Diese Begriffe wurden 2017 am häufigsten gegoogelt Video: srf

