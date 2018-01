Spass

Pinups und Bomben: Fotos von US-Bomberjacken des Zweiten Weltkriegs



Pinups und Bomben: Die grossartigen US-Bomberjacken des Zweiten Weltkriegs Bild: americanairmuseum.com

«Die beste verdammte Einheit der US Air Force», nannte man sie, die 401st Bombardment Group, die mit ihren schweren B-17-Bombern über 250 Einsätze über Deutschland flog. Was die Besatzungen nebst Fliegen und Bombardieren ebenfalls gut machte: Ihre Fliegerjacken verzieren.

Auf Vollbildmodus schalten und staunen! Los!

(obi)

So! Und jetzt noch ein Flugzeug-Quiz, okay? Okay! Los geht's!

1. Fangen wir doch mit etwas Einfachem an: Hier dockt welches Flugzeug an den Tanker? Keystone Eine Boeing B-52! Eine Boeing KC-135! Eine Lockheed C-5! Eine Lockheed TriStar. 2. Bei dieser Silhouette riefen deutsche Jägerpiloten folgende Warnung über den Funk: pinterest «Achtung, Spitfire!» «Achtung, Mustang!» «Achtung, Moskito!» 3. Golfkrieg, Mitte der Nuller-Jahre: Welches Flugzeug sieht man hier? Keystone Das ist eine Harrier GR-9! Das ist eine FA-18! 4. Die Schweizer Luftwaffe betrieb diesen britischen Jäger eine Ewigkeit lang (bis 1983). Dabei war er 1963 (als dieses Foto aufgenommen wurde) bereits veraltet. Wie heisst er? KEYSTONE De Havilland Vampire. De Havilland Venom. Hawker Hunter. 5. Ganz klar! Das ist eine ... Keystone ... Lockheed SR-71. ... Lockheed U-2. ... Lockheed F-104. 6. Dies ist ein Flugzeug der ... Imperial War Museum ... deutschen Luftwaffe, 1942 in Nordafrika. ... italienischen Luftwaffe, 1942 in Nordafrika. ... Royal Air Force, 1942 in Nordafrika. ... US Air Force, 1942 in Nordafrika. 7. Genau hinsehen! Keystone Das sind F-14 und F-15, die da 1991 an den brennenden Ölfeldern Kuwaits vorbei fliegen. Das sind F-15 und F-16, die da 1991 an den brennenden Ölfeldern Kuwaits vorbei fliegen. Das sind F-16 und F-18, die da 1991 an den brennenden Ölfeldern Kuwaits vorbei fliegen. Das sind F-15 und F-18, die da 1991 an den brennenden Ölfeldern Kuwaits vorbei fliegen. 8. Hilfe! Der Rote Baron ist im Anflug! Und zwar in welchem Flugzeug? WikiCommons In einer Albatross D II. In einer Halberstadt D.II. In einer Albatross D III. In einer Fokker Dr. I. 9. Was zum Geier ...? Wikicommons Das ist eine Northrop YB-35. Das ist eine Northrop YB-49. Das ist eine Armstrong Whitworth A.W.52. Das ist eine Horten Ho 229. 10. Waaaaaas? Keystone F-4 Phantom, denk! A-10 Thunderbolt! Logo! BAC Lightning, Mann hey. SEPECAT Jaguar, imfall.

