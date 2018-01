Wie Dani Huber reagiert, wenn ihn Mike im Quiz wegmüllert

Mike Müller verrät: «Ich reisse mein Personal mit der Trillerpfeife aus dem Schlaf!»

Vielen Dank, ihr Lieben, für die Fragen, die ihr Mike Müller geschickt habt. Hier ist das ganze kollektive Interview-Kunstwerk, in dem unser Lieblings-Bestatter alles über #MeToo, den Tod, Poulet und Liebemachen vor der Kamera erzählt.

ARoq fragt was ganz Einfaches: «Wie will Mike Müller bestattet werden? Und: Was für ein Verhältnis hat Mike Müller privat zum Tod?» Fragen Sie mich nach meinem Tod. Ich soll dereinst kremiert werden und meine Asche in den Zürichsee geschüttet werden und die Leute sollen ganz viel Weisswein trinken.

Unser Premium-User N.Y.P. schreibt: «Mike, erstens vermisst die Schweiz euch Zwei am Sonntagabend. Zweitens findet die Schweiz es toll, dass Du für viele weitere «Bestatter»-Staffeln …