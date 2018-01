Spass

Für diese Produkte in Schweizer Prospektli haben wir damals geschwärmt



Dieses Schweizer Prospektli von anno 1991 macht uns ganz sentimental 😪

Ein Prospekt aus dem Jahr 1991 zeigt: Es ist alles so verdammt lange her. Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen ...

Trotz Online-Werbung blättern wir auch heute noch ab und an in Prospekten herum. Früher, allerdings, waren Prospekte ein wahres Highlight, vor allem kurz vor Geburtstagen und Weihnachten.

Ein Blick in einen Schweizer Elektronik-Prospekt von 1991 zeigt, wofür wir anno dazumal unser Taschengeld ausgegeben haben – und er lässt wahrlich wundervolle Erinnerungen hochkommen ...

Beginnen wir mit der Foto-Sensation! Hach, dieses Gefühl damals, auf die entwickelten Ferien-Fotos zu warten. Unbeschreiblich. screenshots: interdiscount

Ob junge Menschen noch wissen, was das ist?

​

Oder hier, ein Walkman! Und ein Walkradio!

Ein tragbarer CD-Spieler. Nicht zu verwechseln mit einem Discman!

Endlich – CDs hören im Auto!

CD-Wechsler – weisch no?

Teletext! Wichtig!

Wahnsinn! Ein Fernsehmöbel, das man selbst anschubsen konnte.

Und ja nicht die Videokassetten vergessen!

Kaum konnte man sich damals vorstellen, dass es etwas Kleineres und Leichteres gäbe, mit dem man filmen kann.

Die Chrömel-Ecke für die Kleinen. bild: interdiscount

Lang, lang ist's her ...

Genau. Warum Busse zahlen, wenn es doch dieses Gadget gibt?

Unser Favorit: Musik-Böxli fürs Telefon: «Unterhalten Sie Ihren Gesprächspartner mit einer schönen Melodie». Jö.

Hier, endlich! Computer! Und diese hübschen Disketten-Boxen!

3,8 Kilo – ein Leichtgewicht!

Mit Schnellvorlauftaste und Autostop. Yeah!

Als retro noch nicht retro war ...

Blättern wir 10 Jahre vor! Im Jahr 2001 sah es schon ganz anders aus ...

Diese alten Logos von Mobilanbietern. Da kommen Erinnerungen hoch. screenshots: interdiscount

Fernseher sahen dazumal gerne noch so aus:

Was für ein Design!

Heute schon fast wieder in: Ein Nintendo 64 im Pikachu-Design

Hach. Schön war's!

​

Mehr Technik von damals und heute gibt's in der Slideshow:

