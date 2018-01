Wenn du diese 16 Fakten liest, wirst du dich sehr, sehr alt fühlen.

Nach einem der besten Cup-Spiele der Geschichte: Ist Davos gar ein Meisterkandidat?

Am Anfang steht die Frage, ob der HCD den Cup-Halbfinal in Biel überhaupt ernst nehmen wird. Am Ende steht eine Meisterwarnung für die Titanen der Liga.

Der HC Davos gewinnt in Biel eine der besten und intensivsten Cup-Partien der Geschichte 4:2 und trifft im Finale am 4. Februar auswärts auf die Rapperswil-Jona Lakers.

Drei Erkenntnisse gibt es aus dieser Partie:

Erstens: Das Wort des Präsidenten hat beim HCD Gewicht. Gaudenz Domenig hatte nach Intervention von Hauptsponsor «Zürich» seinen Trainer ermahnt, die Partie ernst zu nehmen. Und tatsächlich trat Arno Del Curto in Biel in Bestbesetzung an.

Er liefert dafür eine interessante Begründung: …