Herrlich doofe Schülerantworten zu religiösen Fragen



«An Ostern ist Jesus aufgekreuzt» – 12 herrlich doofe Schülerantworten

Wenn Schüler nach christlichen Feiertagen gefragt werden, wird es lustig. Ein Best-of.

Lena Greiner und Carola Padtberg

Am Anfang schuf Gott Himmel und Schule, die Schule aber war wüst und wirr, Finsternis lag über den Schülern, und Lehrers Geist schwebte durch den Klassenraum. Der Lehrer sprach: «Es werde Licht.» Doch leider wurden seine Schüler einfach nicht heller.

Vielleicht ist es ein Fehler, in Glaubenssachen den Verstand bemühen zu wollen. Und so mag es im Fach Religion leichtfallen, für all die Schnitzer, die Schüler machen, Verständnis aufzubringen.

Dauerbrenner im Religionsunterricht sind je nach Saison die Feiertage. Sie sind schön, weil schulfrei ist, machen aber nebenbei auch die christliche Prägung unserer Kultur offensichtlich. Doch was feiern wir noch mal, und weshalb? Und warum gehen wir dazu in die Kirche?

Unser Content-Partner Spiegel Online hat Lehrer dazu aufgerufen, die schönsten Irrungen ihrer Schüler einzusenden. In der Bildstrecke findest du ein Best-of aus dem Fach Religion:

