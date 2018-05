WAS singen die da?! 😥 7 Songs, die wir früher gefeiert haben, aber erst heute verstehen

Spass

WHAT?! 7 Songs, die wir frĂŒher gefeiert haben, aber erst heute verstehen



Gunda WindmĂŒller

Neulich, beim Feierabend-Bier, ist es uns aufgefallen. Es gibt Songs, die wir frĂŒher – also irgendwann zwischen gestern und vor 15 Jahren – beherzt mitgegrölt haben, weil wir sie fĂŒr harmlose Pop-Schnulzen oder banale Liebeslieder hielten. Dabei lagen wir, so wurde uns klar, aber völlig daneben. Wir verstanden die Songs einfach nur noch nicht.

Tja. Manchmal ist die Unschuld der Jugend im Weg, manchmal vielleicht auch eher das englische Hörverstehen. Wir haben daher mal eine Liste erstellt mit den grössten MissverstÀndnissen unserer Pop-Geschichte:

Aqua, «Barbie Girl»

Einer der unertrÀglichsten Ohrwurm-Songs ALLER Zeiten. Die Melodie: sehr nervig. Das Video: poppig und pink. Was soll daran missverstÀndlich sein?

Nun, der Text ist viel dĂŒsterer, als man denken könnte. Barbie wird als Frau besungen, die man angrabschen und mit der man spielen kann. Es geht um stete VerfĂŒgbarkeit, und die Anspielungen auf sexuelle BelĂ€stigung lassen den Refrain mittlerweile in der Kehle stecken blieben.

Madonna, «Like a Virgin»

Den Song haben wir oft genug mit gefalteten HĂ€nden, theatralisch zur Decke guckend betanzt und dabei heimlich gedacht, dass es doch eigentlich vor allem um Sex geht.

So wird der Song auch in der Anfangsszene von Quentin Tarantinos «Reservoir Dogs» interpretiert. Der Song sei «eine Metapher fĂŒr grosse SchwĂ€nze» oder es gehe um «ein verletzliches MĂ€dchen», heisst es dort.

Hier die Szene aus dem Film: Video: YouTube/darlingd

Weder noch.

«Quentin, es geht um Liebe, nicht um SchwÀnze»

So schrieb es Madonna höchstselbst in ein CD-Booklet, das sie Tarantino schenkte. Es ginge vielmehr darum, dass eine besonders tiefe Liebe wie das erste Mal empfunden werde.

Bruce Springsteen, «Born in the USA»

Der Boss in Jeans vor einer Amerika-Flagge, hymnische KlÀnge, krachendes Schlagzeug. Und wir dachten konsequenterweise, der Song sei eine LiebeserklÀrung an das Land der Tausend Möglichkeiten.

Wir lagen falsch. «Born in the USA» ist keine patriotische Feierei, sondern eine bittere Kritik am Umgang mit Vietnam-Veteranen. Eine Abrechnung mit dem «American Dream».

Bob Marley, «No Woman, No Cry»

Diesen Refrain haben wir frĂŒher einfach mit «Wenn es keine Frauen gibt, muss kein Mann weinen» ĂŒbersetzt und ihn so fĂŒr eine Art romantische Hymne gehalten. Ein SĂ€nger, der den Verlust einer Frau beklagt. Damit lagen wir allerdings völlig falsch.

Denn bei dem zweiten «no» handelt es sich um jamaikanisches Patois, einen Dialekt. Eigentlich ist «nuh» gemeint, was so viel wie «don't», also «Tu das nicht», bedeutet. Die korrekte Übersetzung lautet also: «Nein, Frau. Weine nicht!» Es ist also eigentlich genau umgekehrt: Nicht der Mann weint der Frau hinterher, sondern die Frau soll dem Mann nicht hinterherweinen.

Udo JĂŒrgens, «Griechischer Wein»

Wer das Lied im Ohr hat, dem lĂ€uft es schmalzig den RĂŒcken runter. Sorry fĂŒr das schrĂ€ge Bild, aber so fĂŒhlt es sich doch an, oder?

Wer möchte, kann hier testen: Video: YouTube/bisindie 54

Doch in dem JĂŒrgens-Klassiker geht es nicht um laue SommernĂ€chte, sondern um ein trauriges Thema. Die Einsamkeit von griechischen Gastarbeitern in Deutschland.



Wie Udo JĂŒrgens selbst erklĂ€rte:: «Wir erzĂ€hlen die Geschichte von Gastarbeitern – damals neu, es gab damals genau 260'000 griechische Gastarbeiter. Und die erzĂ€hlten dann, dass sie das Kind von der Insel, von der sie kommen, noch gar nicht gesehen haben, weil sie hier sind. Und ihre Sehnsucht, ihre Einsamkeit und dass sie hier ein Fremder sind und bleiben werden.» faz.net

Alanis Morissette, «You Oughta Know»

Das Alanis in dem Song ihren Ex-Freund vor seiner Neuen anbrĂŒllt, das haben wir mitgekriegt. DafĂŒr haben wir sie auch gefeiert. Aber dass es auch um Oralsex im Kino ging, haben wir nicht mitgekriegt. Wir hielten damals noch Knutschen in der letzten Reihe fĂŒr verrucht. đŸ€·

«Would she go down on you in a theater?»

R.E.M., «The One I Love»

Was fĂŒr'n Liebessong! Dachten wir. Und wedelten ganz gerĂŒhrt mit Feuerzeugen in den Nachthimmel.

Dabei ist «The One I Love» kein Liebeslied, im Gegenteil:

«Das ist fĂŒr den, den ich hinter mir gelassen habe / nur ein Spielzeug, um meine zeit zu vertrödeln.»

Aua.

Welche Songs haben wir vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

18 verstörend schlechte Plattencover aus Kontinentaleuropa

