Spass

Retro

18 unglaublich schlechte Euro-Plattencover von anno dazumal



18 verstörend schlechte Vintage-Plattencover aus Kontinentaleuropa

Hey Kids, ihr habt's heute gut. Ihr könnt eure AirPods einstöpseln und streamen, was immer ihr wollt. Irgendwas. Was ihr gerade so Lust habt. Ohne euch schämen zu müssen. Ihr könnt Phil Collins hören oder euch Hansi Hintensehr (oder wie der heisst) reinziehen – und dies, ohne dass eure coolen Freunde es mitbekommen, zu welch' uncooler Musik ihr gerade so abgeht. Hey, ihr könntet sogar Baschi hören, niemand merkt es.

Das war nicht immer so. Bitte gedenkt deshalb einige Minuten den armen Siechen von anno dazumal, die, wenn ihnen nolens volens die neue Dschingis-Kahn-Scheibe gefiel, dazu auch stehen mussten. An der Kasse des Plattenladens gab es kein Verstecken, als man die LP bezahlte. Und dass ein neuer Kumpel als erstes die Plattensammlung durchforstete, um sich eine Meinung über den Besitzer zu bilden, war ebenfalls Standard.

Und nun stellt euch vor, welch' ungeheuren Mutes, welcher Unerschrockenheit es bedurfte, eine oder mehrere der folgenden Platten, allesamt aus Kontinentaleuropa und zwischen 1967 und 1982 veröffentlicht, zu besitzen:

Krass, gell? Wie Tinder für Verzweifelte.

Und dazu hat man eventuell wie folgt getanzt: 15 legendäre Dance-Moves, die früher noch richtig cool waren Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Musik Adieu, Leonard Cohen: Du warst die harte Liebesprüfung, die mein Vater bestehen musste Wie aus Winterthurer Utopie schönste Schweizer Musikgeschichte wurde 24 Skinhead-Reggae-Tracks für deine perfekte Dance-Party 28 super Surf-Music-Tracks, um deinen Sommer noch etwas zu verlängern Der gefährlichste Song der Welt ist ...? Es muss einfach mal gesagt werden: The Ramones sind die beste Band der Welt SIDO macht endlich wieder Hip-Hop und greift gleich alle (Medien) an, Masafaka! Zum 25. Todestag: Das war das extravagante Leben von Freddie Mercury Wenn du dieses Interview mit Admiral James T. liest, wirst du es noch mehr bedauern, dass er geht Halloween mit passendem Soundtrack: 10 Psychobilly-Bands, die du kennen solltest Kool Savas im Interview: «Wem ich gerne mal die Fresse polieren würde? Dem Nestlé-Chef» Punk oder Schlager? Erkennst du es an der Textzeile? So ist es wirklich, als Rock'n'Roll-Band quer durch Europa zu touren «Die heissen WIE? Hitler Stole My Potato? Eh nöd!»: Welche dieser absurden Bandnamen sind echt? 26 grosse Fragen der Popmusik – von Queen bis Gölä – und die Antworten darauf Heil, Heil, Rock'n'Roll: Weshalb fahren gewisse Rocker auf Nazi-Kram ab? 16 extrem deprimierende Musik-Fakten (der Schweizer Beitrag ist fast der schlimmste imfall) Und NUN: 10 hammergeile Elvis-Songs, die du vermutlich nicht kennst. Gern geschehen! Wir waren bei Bastian Baker im Hotelzimmer – und ja, es gibt ein Video davon! Sogar zwei «Kräss!» – Es folgt ein Interview, das sich auch Vegetarier problemlos anschauen können: FETTES BROT – tschäggsch? Haha. Okay, sorry ... Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare