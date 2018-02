An diesen 10 Dingen erkennst du Schweizer Touristen im Ausland

Klicke alles an, was auf dich zutrifft. Die ausgefuchste Auswertung kommt am Schluss ...

Du kaufst dir zum 1. August Lampions

Du würzt Speisen mit Aromat

In Restaurants teilst du die Rechnung penibel auf

Du sprichst nicht über Geld

Im Zug stehst du lieber, als dich neben jemanden Fremden zu setzen

Du besitzt Adiletten

... und trägst weisse Socken drunter

Cervelats sind das Beste!

Du hast mehr als drei Tupperware-Sets zuhause

Du besitzt ein T-Shirt mit Schweizer Kreuz drauf

Dein Idol ist Roger Federer

Du machst lieber die Faust im Sack, als Probleme anzusprechen

Du sprichst Hochdeutsch mit vielen «CHs» und «ÄÄÄHs»

Du schimpfst über «Gummihäls» und gehst dann trotzdem «ins Tüütsche» einkaufen

Du findest DJ Antoine «noch easy»

Du schaust jeden Abend Tagesschau und Meteo

Und besitzt ein Victorinox Sackmesser

Du kommunizierst mit deinen Nachbarn nur über Post-its

Und rufst um 22.01 die Polizei, wenn im Innenhof jemand zu laut kichert

Du wirst nervös, wenn der Bus 2 Minuten zu spät kommt

Du trägst bei der Passkontrolle den roten Pass so, dass ihn alle sehen können

Du ärgerst dich, wenn die Fussballer die Landeshymne nicht singen

Du entsorgst am Sonntag keine Weinflaschen

... und hängst keine Wäsche draussen auf

Du hast eine Fleece-Jacke, am besten von Jack Wolfskin

Du trägst im Alltag Wanderschuhe

Du hast bei der Arbeit ein Zahnbürsteli

Du schwörst auf Anti-Brumm

Bei Sportanlässen malst du dir die Schweizer Fahne ins Gesicht

Du hast schon mal dein Familienwappen gegooglet

Du bist in einem Verein aktiv

Du hast eine Lieblings-Fondue-Mischung

Du legst die Fernbedienung nach dem Fernsehgucken neben den Fernseher. Ordnung muss sein

Du meldest dich bei der Hausverwaltung, wenn der Nachbar den Waschplan nicht einhält

Du tätigst Wocheneinkäufe

Du sagst Sätze wie «Wer den Rappen nicht ehrt, ist den Franken nicht wert.»

Bei Milka-Schokolade fühlst du dich im Nationalstolz verletzt

Du lachst Leute aus, die nicht jassen können

Wenn du im Ausland bist, sagst du zu allen «Say 'Chuchichäschtli'» und findest es mega lustig, wenn sie scheitern

«Toast Hawaii» ist mega fein!

Du würdest dich nicht als «Tüpflischisser» bezeichnen, bist aber schon immer sehr genau

Du trägst eine Kurzhaarfrisur mit peppiger, farbiger Strähne

Neue Dinge (etwa ein neuer Laden um's Eck) irritieren dich schon ein bisschen

Steak wird «Schtiik» ausgesprochen