Wie gut kennst du die Schweiz in Zahlen? Stell dich dem Durchschnittsquiz!



Wie gut kennst du die Schweiz in Zahlen? Stell dich dem Schweizer Durchschnitts-Quiz! Bild: shutterstock

Wird man in den Ferien gefragt, was denn so typisch schweizerisch ist, verweist man schmunzelnd auf Käse und Schoggi. Schluss damit. Spiel das Quiz und zeige, wie viel du wahrhaftig über den typischen Schweizer weisst!

Das Quiz-Credo

Oh Helvetia, du strahlende Pracht,

was hast du nur mit unsren Herzen gemacht?

Bist so schön, deine Bevölkerung so fit,

aber was ist eigentlich der Durchschnitt?



Zeige, was du über die Schweiz so weisst,

und sei nicht der, der den Bettel hinschmeisst.

Überlege scharf und urteile bedacht,

für dieses Quiz bist du wie gemacht!​

Die Fragen des folgenden Quiz basieren hauptsächlich auf den Daten des Bundesamts für Statistik.

Viel Spass!

1. Wir fangen mit dem Beginn des Lebens an. Wie viele Kinder sind 2016 in der Schweiz auf die Welt gekommen? 13'908 54'736 87 883 101'711 132'534 251'765 2. Das ist der kleine Luzius. Er hat gerade gemerkt, dass er mit seiner Arbeitstätigkeit die AHV der Babyboomer sichern muss. Dafür hat er bereits einen Lolli gekriegt. Könntest du ihm sagen, wie viel Prozent der Schweizer Bevölkerung bereits 40 oder älter ist? (Stand 2016) 35,2% 45,2% 53,2% 57,2% 61,2% 65,2% 3. Zaster, Scheine, Geld! Weil du es eigentlich schon immer wissen wolltest: Was ist der Median aller ausgezahlten Schweizer Monatslöhne? Sprich: Würde man alle ausgezahlten Monatslöhne auflisten, welcher Wert wäre exakt in der Mitte? (Männer und Frauen, sektorübergreifend. Stand: 2014) 4875 CHF 5499 CHF 6427 CHF 7023 CHF 7402 CHF 8029 CHF 4. Jaja, man sollte den Kantönligeist nicht heraufbeschwören. Trotzdem: Welche vier Kantone sind für rund die Hälfte (ca. 49%) des Bruttoinlandprodukts (BIP) verantwortlich? Zürich, Bern, Waadt, Genf Zürich, Basel-Stadt, Genf, Zug Zürich, Zug, Genf, Luzern Genf, Zürich, Aargau, St. Gallen Zürich, Bern, Basel-Stadt, Waadt Zürich, Waadt, Genf, Tessin 5. Ohne Müh' kein Lohn. Was schätzt du: Wie viele universitäre Bachelordiplome wurden im Jahr 2016 vergeben (demnach FH- und PH-Diplome nicht mitgerechnet)? 4'201 7'622 9'998 14'319 19'771 24'072 6. À propos Studenten ... Klar ist: Nicht alle Schweizer und Schweizerinnen können arbeiten. Hast du eine Ahnung, wie viele Schweizerinnen und Schweizer im dritten Quartal 2017 erwerbstätig waren? 2,99 Mio. 2,64 Mio. 3,01 Mio. 3,49 Mio. 4,16 Mio. 4,96 Mio. 7. Letzte Frage zu Beruf, Lohn und sonstigen Mühseligkeiten: Wie viele Arbeitsstunden betrug eine durchschnittliche Arbeitswoche von Vollzeitarbeitnehmenden im Jahre 2016? 39 Stunden und 41 Minuten 41 Stunden und 10 Minuten 42 Stunden und 44 Minuten 43 Stunden und 55 Minuten 44 Stunden und 23 Minuten 45 Stunden und 1 Minute 8. Ab in die Ferien! Aber wohin? Schweizer und Schweizerinnen übernachten gerne auswärts, am liebsten innerhalb der eigenen Grenzen (rund 7'465'000 Übernachtungen in Hotels in der Schweiz, Stand 2016). Wohin geht's aber am zweitliebsten? Wiener Schnitzel, Ski und Kultur: Österreich Bier, Autobahnen und Berliner Nachtleben: Deutschland Antipasti, Dolcefarniente und Meer: Italien Pain au Chocolat, Lavendelduft und Pariser Metro: Frankreich Paella, Sonnenbrand und Nachtessen um 22 Uhr: Spanien Tzatziki, Ouzo und Ruinen: Griechenland 9. Es müssen ja nicht immer gleich Ferien sein. Manchmal reicht ein kleiner Tagesausflug. Um deine Stief-Ur-Grosstante Mareike zu besuchen, juhe (die mit den Katzen)! Was denkst du: Wie viel Prozent der Tagesausflüge im In- und Ausland dienen primär dazu, Verwandte oder Bekannte zu besuchen (Stand 2016)? ca. 24% ca. 39% ca. 54% ca. 60% ca. 71% ca. 88% 10. Man kann auch sonst tolle Dinge unternehmen. Wann warst du zum Beispiel das letzte Mal im Museum? So viel sei gesagt: 2015 wurden immerhin 12,1 Mio. Eintritte verkauft. Darum: Wie viele Museen gibt es denn in der Schweiz (Stand 2016)? 111 508 808 1'108 2'208 3'308 11. Womit wir bei Familien angelangt wären. Was kostet eigentlich ein Einzelkind in einem Paarhaushalt durchschnittlich pro Monat? (Das Bild widerspiegelt im Übrigen eine natürliche, ungestellte Familiensituation) 344 CHF 567 CHF 856 CHF 998 CHF 1'320 CHF 2'077 CHF 12. Und wie nennst du als durchschnittliche/r Schweizer/in dein Neugeborenes, das 2016 auf die Welt gekommen ist am ehesten wenn es ein Bub ist? Noah Matteo Fynn Luca David Theo 13. ... Und wenn es ein Mädchen ist? Mia Lena Lara Emma Mila Sonst irgendwas Kurzes mit a am Schluss. 14. Okay, vielleicht ein wenig einfacher ... Wie lebt man in der Schweiz? Alleine? Zu zweit? Mit Kindern? Ohne Kinder? Kurzum: Was ist der häufigste Haushaltstyp (Achtung: nicht die Anzahl Personen, die darin wohnen) in der Schweiz? Einpersonenhaushalt Paare ohne Kind(er) Paare mit Kind(ern) Ein Elternteil alleine mit Kind(ern) Mehrfamilienhaushalte Nichtfamilienhasuhalte mit mehreren Personen (WG's sozusagen) 15. Angenommen das mit dem gemeinsamen Haushalt klappt nicht ideal (Sauberkeit und so), aber Ausziehen ist irgendwie auch nicht so dein Ding: Wie hoch ist die Lebenserwartung eines Schweizer Mannes bei Geburt? 78,6 Jahre 81,5 Jahre 83,0 Jahre 84,5 Jahre 85,9 Jahre 87,5 Jahre 16. Wie sieht es denn mit der Lebenserwartung der weiblichen Bevölkerung aus? 79,3 Jahre 81,7 Jahre 83,4 Jahre 85,3 Jahre 86,8 Jahre 89,1 Jahre

Du hast es tatsächlich geschafft!

Zusatzfrage: Wievielmal bimmelt die Kirchenglocke an einem Wochentag? Emily hat's gezählt:

1m 51s «Danke Kirchenglocken, ich wollte eh nicht schlafen!» Video: watson/Emily Engkent

Oder Bilder anschauen:

Lust auf frische Luft? Das sind die 9 schönsten Velo-Ausflüge der Schweiz

Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

