Spass

Schweiz

Die unanständigsten Ortsnamen der Welt ... und der Schweiz



Das sind die obszönsten Schweizer Ortsnamen (zumindest, wenn man Englisch spricht) Bild: watson/obi

Gewisse Sachen werden eben nie aufhören lustig zu sein.

Gestern überraschte mich mein alter Kumpel Duncan mit einem Geschenk:

Bild: watson

Leute, das ist wie Weihnachten und Geburtstag zugleich! Im Ernst jetzt: Glücklich darf sich nennen, wer englischer Muttersprache ist, denn überall auf der Welt wird ihm oder ihr Belustigendes begegnen! Zum Beispiel dieses hübsche Dorf im Neckertal SG:

Bild: Rude World

Ach, gewisse Sachen werden nie aufhören lustig zu sein!

Klappen wir also das Buch auf und stöbern ein bisschen!

Bleiben wir dabei doch gleich in der Schweiz:

Bild: watson/obi

Ja, den Satz «I've been in Cunter» habe ich auch schon benutzt. Die Ortschaft im Bezirk Albula GR steht übrigens auf Platz zwei der «Top Ten Rudest Place Names» des Buches.

Platz eins? Tja, ist wohl klar ...

Bild: watson

In Österreich. Wo es übrigens dieses Bier hier gibt:

Okay, das stimmt leider nicht ganz, denn Fucking Hell wird nicht in Fucking gebraut, sondern in Chemnitz und hat sich nur den Ortsnamen zwecks Marketing ausgeliehen ... aber ich schweife ab.

Welche anderen lustigen Ortsnamen aus der Schweiz birgt das Buch? Ganz schön viele! Zur Erinnerung: Wir sprechen hier alles Englisch aus ... ACH GUCK:

Bild: watson

Und natürlich dieser Klassiker:

Bild: keystone

«Young Boys Lose It at Wankdorf», lautete mal eine Sportschlagzeile. Natürlich.

WANK, TOSS, CUNT und so? Hier gibt's Aufklärung:

Und deshalb finden unter anderem die folgende Ortschaften selbstredend Einzug in die «100 Rudest Place Names In the World»:

Bild: watson

Haha, klar: Go tug your wang, you tosser!

Tosser? Ah, genau:

Bild: watson

Die Schweiz gibt übrigens auch grossartige Firmennamen und Ähnliches her:

Aber zurück zu den Ortsnamen ...

Bild: watson

Klar bekommst du einen – du wirst dann so richtig ...

Bild: watson

... «horní»!

Aha, nun befinden wir uns im Ausland. In Prag, um genau zu sein, an der Horní-Strasse. Höhö.

Und hier noch weitere Schmankerl aus aller Welt. Enjoy!

So – den Englischsprachigen dieser Welt muss man aber immer wieder daran erinnern, dass dieser Ort bei Milton Keynes eben auch hurenlustig ist:

Wünsche allen noch ein lustiges Wochenende!

BONUS: 51 schräge Flurnamen, die wir auf Schweizer Landkarten gefunden haben

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

