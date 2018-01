Spass

Serien

«Charmed - Zauberhafte Hexen» - und was den Darstellerinnen geworden ist



20 (!!!) Jahre nach «Charmed – Zauberhafte Hexen» – das ist aus den Darstellern geworden



Die Zeit bleibt nicht stehen, auch nicht für unsere geliebten Serienheldinnen.

Dominique Zeier Dominique Zeier Folge mirEntfolgen

Die Serie «Charmed – Zauberhafte Hexen» verzaubert seit 1998 und noch in den Jahren danach Millionen junger Teenies. Dennoch kommt es uns so vor, als fieberten wir erst gestern mit Pheobe, Piper, Prue und Paige in ihrem Kampf gegen Dämonen und böse Geister mit. Die Hexen-Schwestern waren ja auch einfach nur cool.

Und nein, wir streiten uns jetzt nicht darüber, ob Paige oder Prue besser war ...

Aber auch für die Hexen-Darstellerinnen und ihre Helden und Liebhaber blieb die Zeit nicht stehen. Für alle ging das Leben nach dem Serienende von «Charmed» weiter. Es folgten weitere Erfolge, Abstürze, Skandale und lebensverändernde Ereignisse.

Willst du wissen, was aus den Darstellern geworden ist? Dann klick auf die Bilder:

Holly Marie Combs als Piper Halliwell

Holly Marie Combs ist mittlerweile 44 Jahre alt und hat seit «Charmed» in einigen weiteren Filmproduktionen mitgewirkt. Besonders erfolgreich war sie mit ihrer Rolle der Ella Montgomery in der Serie «Pretty Little Liars».

Alyssa Milano als Pheobe Halliwell

Auch mit 45 Jahren sieht Alyssa Milano noch so gut aus wie zu ihren «Charmed»-Zeiten. Auch sie ist noch im Film-Business aktiv, hat sich aber auch zur Modedesignerin, Produzentin und Sängerin weiterentwickelt.

Shannen Doherty als Prue Halliwell

Schon vor Charmed war Shannen Doherty durch ihre Rolle in «Beverly Hills 90210» bekannt. 2015 wurde bei der Schauspielerin Brustkrebs diagnostiziert, den sie seither bekämpft. Auf ihrem Instagram-Account hält sie ihren Kampf mit dem Krebs fest und gibt beinahe einer Million Followers Hoffnung und Kraft.

Rose McGowan als Paige Matthews

Rose McGowan ist inzwischen 44 Jahre alt und auch ihre Karriere ist noch längst nicht vorbei. Nach «Charmed» traf sie ihren Serienkollegen Julian McMahon – der einen verführerischen Dämon spielte – in der Serie «Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis» wieder. Mit dem Kurzfilm «Dawn» gab sie 2014 ihr Regie-Debut. Auch als Sängerin hat sie sich versucht und 2015 ihre erste Single herausgegeben. Dieses Jahr geriet McGowan in die Schlagzeilen, da auch sie den Produzenten Harvey Weinstein der sexuellen Belästigung beschuldigte.

Rose McGowans Single «RM486»: Video: YouTube/NOWNESS

Dorian Gregory als Darryl Morris

«Charmed» kann als Dorian Gregorys grösster Erfolg bezeichnet werden. Danach spielte er eher kleinere Rollen in Fernsehserien oder Filmen. Privat ist er sehr engagiert und setzt sich für verschiedenste Wohltätigkeitsorganisationen ein.

Ted King als Andy Trudeau

Der süsse Polizist aus «Charmed» blieb seiner Berufung als Serien-Schauspieler grösstenteils treu. «Prison Break» und «General Hospital» gehören dabei zu den Serien, die ihm seine langlebigsten Rollen nach «Charmed» einbrachten. Auch seinen Schlafzimmer-Foto-Blick hat er über die Jahre hinweg nicht verloren.

Brian Krause als Leo Wyatt

Brian Krause spielte nach seiner Rolle als engelsgleicher Ehemann in «Charmed» in insgesamt 30 Filmen und sieben Serien mit. Eine so grosse Rolle wie in jene des Leo Wyatt bekam er allerdings nicht mehr.

Julian McMahon als Cole Turner

Der australische Schauspieler ist mittlerweile 49 Jahre alt. Einen seiner grössten Erfolge als Schauspieler nach «Charmed» erzielte er mit der Rolle des Schönheitschirurgen Dr. Christian Troy in der Serie «Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis». Gerüchten zufolge soll er sich im Jahr 2005 für diese Serie sogar gegen die Nachfolge von Pierce Brosnan als James Bond entschieden haben.

Drew Fuller als Chris Hallwell

Mit seinen 37 Jahren ist Drew Fuller einer der jüngeren Schauspieler aus der «Charmed»-Ära. Eine weitere grössere Rolle spielte er später in der Serie «Army Wives», in der er zwischen 2007 und 2012 zu sehen war. Ausserdem arbeitet er zwischenzeitlich immer wieder mal als Model. Kein Wunder.

Kaley Cuoco als Billie Jenkins

Kaley Cuoco hat es definitiv richtig gemacht. Ihr Erfolg in der Serie «The Big Bang Theory», in der sie seit 2007 die hübsche Nachbarin von nebenan spielt, übertrifft «Charmed» bei weitem. Im Jahr 2014 wurde sie als bestverdienende Seriendarstellerin mit einer Gage von einer Million Dollar pro Episode eingeschätzt.

Marnette Patterson als Christy Jenkins

In «Charmed» spielte sie die Schwester von Billie. Dem Erfolg ihrer Schauspielkollegin kann sie aber nicht das Wasser reichen. Dennoch steht sie immer wieder in verschiedensten Fernseh- und Filmrollen vor der Kamera.

Apropos früher und so: Unsere liebsten Zeichentrickserien aus den 90ern in 90 Sekunden 1m 42s Unsere Liebsten Zeichentrickserien aus den Neunzigern Video: watson

Fühlst du dich schon ganz nostalgisch? Dann schau die an, von welchen Serien die watson-Nutzer gerne ein Remake hätten:

Die beliebtesten Listicles auf watson 13 Innovationen, die wir sofort auch in der Schweiz brauchen 25 Dinge, die dir nur in der Schweiz im Zug passieren 16 originelle Wohnideen für alle, die NIE genug Platz haben Was die Zukunft wohl bringt? Facebook-Posts aus dem Jahre 2037 «Trurige Siech» – wenn du ehrlich zu deinen Arbeitskollegen wärst Nackt schlafen ist gesünder? 8 Stunden Schlaf ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 20 Grafiken für alle, die glauben, dass die Welt immer schlechter wird 25 Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 18 ungewöhnliche (aber grossartige) Wohnideen für deine neue Traumwohnung «Wir schätzten seinen Eifer» – Was diese 15 Arbeitszeugnis-Codes wirklich bedeuten Diese historischen Fakten sind fast nicht zu glauben – weisst du, was davon wahr ist? Wie du dir das WG-Leben vorstellst – und wie es wirklich ist 50 herrlich verrückte Autonummern, die du kennen solltest Bist du so schlau wie ein Gymi-Kind? Wenn du 12 Punkte machst, darfst du eine Stunde gamen Der unverschämt witzige Fake-Kundendienst auf Facebook treibt Kunden wieder zur Weissglut Rüebli sind gut für die Augen? Cola hilft bei Übelkeit? Schluss mit diesen Mythen! 21 unterschätzte Städte in Osteuropa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? 10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen 15 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Weisst du noch damals, im Turnunterricht? Diese 10 Typen? Hier sind sie! 12 harmlose Fragen, die eine junge Beziehung auf die Probe stellen 17 Momente, in denen die Migros einfach zu weit gegangen ist 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist So würden unsere To-Do-Listen aussehen, wenn wir unseren Tag ehrlich planen würden 21 Schweizer Filmklassiker, die zu gut sind, um sie nur vom Hörensagen zu kennen 17 Songs, die du ewig nicht mehr gehört hast, dir aber immer noch im Ohr liegen. Wetten? Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! 7 ewige Online-Kommentar-Kriege, die dir die Freude an der Demokratie verderben 29 Dinge, die du nur verstehst, wenn du Pilot bist 25 verblüffende Fakten über unseren Körper, die du vermutlich noch nicht kennst 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist 27 hübsche Wohnideen für alle, die nie genug Geld für teure Einrichtung haben Macht Ananassaft das Sperma süsser? Hier kommt der Mythencheck in der Sexualkunde! «Wir hassen uns jeden Tag ein bisschen mehr» – wenn Postkarten ehrlich wären 180 Franken für eine Büroklammer – und 14 weitere absurde Preise für Alltagsgegenstände 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 Achtung, Schwindel! Diese 7 Produkte halten ihre Versprechen nicht Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare