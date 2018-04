Spass

Sommer

(Short)-Summertime, Baby! So holst du alles aus den nächsten 48 Stunden raus



giphly

(Short)-Summertime, Baby! So holst du alles aus den nächsten 48 Stunden raus



elisabeth kochan

Hot! Dieses Wochenende hat es in der ganzen Schweiz überirdische Temperaturen von 25 Grad. Jetzt ist Hektik angesagt, denn am Montag ist der kurze Sommer-Vorgeschmack schon wieder vorbei. Unsere Mission? Den perfekten Mini-Sommer in zwei Tage quetschen – 48 Stunden Sommerferien? Go!



Du bist völlig überfordert? Du weißt nicht, wo du anfangen sollst? Du beginnst bereits zu schwitzen – vor Stress, nicht vor Hitze? Don't Panic!! Hier ein kleines How-to, erklärt in Form von anschaulichen GIFs, damit das auch klappt mit dem Turbo-Sommer.

Schritt 1: Dich aus'm Bett quälen und für nen BOMBEN-Tag fit machen

Schritt 2: Nach gefühlt 45341235 mal Schlummern zwar null aufs übelst geile Wetter klarkommen, aber dich trotzdem ins grelle Tageslicht wagen

Schritt 3: Shoppen für den BDE (Best Day Ever) – Was brauchen wir? ALLES! (Grillkohle! BIER!)

Schritt 4: Vamos a la Strand/See/Freibad/Planschbecken/ Badewanne

Schritt 5: Alle mit deinem 1A-Lauch-Body neidisch machen

Schritt 6: Auch alle auf Insta mit deinem 1A-Lauch-Body neidisch machen

Schritt 7: Endlich auch mal deine Freunde beachten

Schritt 8: Alle vor deinen krassen Grill-Skills warnen

Schritt 9: Abliefern und die hungrige Meute füttern

Schritt 10: Bissl bei der Sommerparty am Abend eskalieren

Schritt 11: Am Sonntag irgendwie versuchen, halbwegs am Leben zu bleiben

Schritt 12: Dir das erfrischende Pflicht-Eis reinziehen (hilft gegen den Kater!)

Schritt 13: Am Ende einfach den Kampf gegen die Hitze aufgeben und stundenlang vor Netflix gammeln

Mehr Sommer?

Zu viel Rauch vom Grillfeuer? Willi hat die Lösung Video: watson/Willi Helfenberger, Emily Engkent

Die schönsten Instagram-Rettungsschwimmer-Bilder

(watson.de)

Sommer-Geschichten Ups! Diese Bräunungs-Fails solltest du diesen Sommer besser vermeiden Schönes Wetter draussen und du musst arbeiten? Diese Pool-Fails zeigen dir, dass du jetzt gar nicht in die Badi WILLST Fies! Wie Kinder-Pools in der Werbung aussehen vs. die bittere Realität Die aktuellsten Meldungen aus dem Sommerloch: Rabeneltern lassen Baby alleine (um Pokémon Go zu spielen)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo