So sehen die Schauspieler von «Dawson's Creek» 20 Jahre später aus



Im Jahr 1998 startete das Teenie-Drama «Dawson's Creek» mit seiner Pilot-Episode. Seither sind genau 20 Jahre vergangen. Fühlst du dich schon alt? Mach dich auf eine Achterbahn der Erinnerungen und Emotionen gefasst!

Wie acht der Hauptdarsteller heute aussehen und was sie seither gemacht haben, siehst du hier:

Katie Holmes aka Joey Potter

Mit Joey Potter in «Dawson's Creek» erzielte Katie Holmes ihre erste grosse Schauspiel-Rolle. Seither ist sie zum Hollywood-Star herangewachsen und war unter anderem in Filmen wie «Batman Begins», «Thank you for Smoking» und «Don't be afraid of the Dark» zu sehen. Zwischen 2006 und 2012 war Holmes mit Tom Cruise verheiratet. Die Ehe endete aber, als sich Cruise immer stärker der Sekte Scientology verschrieb. Heute ist Holmes 39 Jahre alt und angeblich mit Schauspieler Jamie Foxx liiert.

James Van Der Beek aka Dawson Leery

Bis heute ist Dawson Leery James Van Der Beeks erfolgreichste Rolle. Zwar erscheint er immer wieder in verschiedensten TV-Serien («Don't trust the B**** in Appartment 23», «CSI Cyber» und «Modern Family»), Erfolge wie zu Zeiten von «Dawson's Creek» hatte er allerdings nicht mehr. Heutzutage ist er hauptsächlich in Gastauftritten und nur selten in Hauptrollen zu sehen. Zwischen 2003 und 2009 war er mit der amerikanischen Schauspielerin Heather McComb verheiratet. Heute ist Van Der Beek 40 Jahre alt.

Joshua Jackson aka Pacey Witter

Insgesamt ist Joshua Jackson bis heute in 30 verschiedenen Film-Rollen zu sehen. Er gewann einen Genie Award für die Beste Performance als Hauptdarsteller im kanadischen Film «One Week» im Jahr 2010. Während der Dreharbeiten für «Dawson's Creek» verliebte er sich in seine Schauspielkollegin Katie Holmes, während der ersten beiden Staffeln waren die beiden gar ein Paar. Im Jahr 2006 begann er eine Beziehung mit der deutschen Schauspielerin Diane Kruger («Inglourious Basterds», «Mr. Nobody», «Troja»), die zehn Jahre lang hielt. Jackson ist 39 Jahre alt.

Michelle Williams aka Jen Lindley

Ihren ersten Erfolg feierte Michelle Williams im Film «Lassie» im Jahr 1994. Die Serie «Dawson's Creek» stellte schliesslich ein Sprungbrett für den grossen Durchbruch in Hollywood dar. «Brokeback Mountain», «Shutter Island», «Manchester by the Sea» und «The Greatest Showman» sind nur einige in einer Reihe von Blockbustern, in denen Williams eine bedeutende Rolle spielt. Eine besondere Leistung zeigte sie in ihrer Rolle als Marilyn Monroe im Film «My Week with Marilyn». Zwischen 2004 und 2007 führte sie eine Beziehung mit dem australischen Schauspieler Heath Ledger, der wenige Monate nach der Trennung von Williams an einer Überdosis starb. Heute ist Williams 37 Jahre alt.

Mary Beth Peil aka Evelyn «Grams» Ryan

Mary Beth Pail wurde 1940 in den USA geboren. Ihre erste Theaterrolle ergatterte sie 1985 in «The King and I». Sieben Jahre später war sie dann erstmals im Film «Jersey Girl» auf der Leinwand zu sehen. Zwischen 1998 und 2003 spielte sie schliesslich die Grossmutter der Jen Lidley in der Serie «Dawson's Creek». Eine weitere grössere Rolle ergatterte die Schauspielerin im Jahr 2009 in der Serie «The Good Wife», wo sie in 49 Episoden als Jakie Florrick zu sehen ist. Heute spielt Pail in verschiedensten Broadway-Adaptionen.

Kerr Smith aka Jack McPhee

Jack McPhee war Kerr Smiths erste grosse TV-Rolle. Mit Besetzungen in Serien wie «Charmed» oder «Life Unexpected» blieb er dem Fernsehen treu. Dennoch ist Smith in einigen Hollywood-Blockbustern zu sehen, unter anderem in «Final Destination» oder «My Bloody Valentine». Nebst dem Schauspielen gehört das Fliegen zu Smiths Hobbys, er ist zertifizierter Pilot. Heute ist er 45 Jahre alt.

Mary-Margaret Humes aka Gail Leery

Bis heute ist Mary Margaret Humes hauptsächlich in TV-Rollen zu sehen. Gail Leerry in «Dawson's Creek» gehört zusammen mit einer Filmrolle in «History of the World Teil I» zu ihren grössten Erfolgen. Heute ist sie 63 Jahre alt.

Nina Repeta aka Bessie Potter

Mit nur 15 Film- und Fernsehrollen gehört Nina Repeta zu den weniger beschäftigten Schauspielern der «Dawson's Creek»-Crew. In der Serie spielte sie die ältere Schwester von Joey Potter, die sich nach dem Tod ihrer Eltern um die Erziehung ihrer jüngeren Schwester kümmern muss. Insgesamt erschien sie in 88 Episoden. Heute ist sie 50 Jahre alt.

