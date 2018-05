Spass

Ninja Warrior Switzerland: Nina Havel und Maximilian Baumann testen den Parcours



Die Ninja-Warrior-Moderatoren testen schon mal den Parcours – mit mässigem Erfolg 😱

Nur die härtesten und stärksten Athleten überstehen den Ninja-Warrior-Parcours unbeschadet. Da haben es untrainierte Körper schwer, wie Nina Havel und Maximilian Baumann am eigenen Leib erfahren (sorry, ihr beiden 😅).

Im Trampolinpark in Rorschach TG versuchen sich die zwei Moderatoren der Wettkampfshow an den Hindernissen – mit unterschiedlichem Erfolg. Was den Kandidaten der ersten Ausgabe von Ninja Warrior Switzerland bevorsteht, seht ihr hier:

