Was wurde aus den Darstellern aus «Malcolm mittendrin»?



Was wurde aus Malcolm und Co.? Hier kommt die überraschende Antwort

Es gibt keinen Zweifel: «Malcolm in the Middle», oder wie sie bei uns heisst: «Malcolm mittendrin», war eine der grossartigsten Sitcoms der 2000er, wenn nicht sogar die beste Serie überhaupt.

Vor genau 18 Jahren ging die FOX-Serie mit Dewey, Hal, Reese und Co. an den Start, und wir fragen uns: Was ist aus den Darstellern geworden? Die Antwort darauf ist leider nicht immer schön, wie die Geschichte des Hauptdarstellers zeigt ...

Frankie Muniz als Malcolm

All die grossartigen Erinnerungen, die wir an die «Malcolm mittendrin»-Jokes haben, hat Hauptdarsteller Frankie Muniz nicht mehr: Nachdem der heute 32-Jährige in den Jahren 2012 und 2013 mehrere Schlaganfälle erlitt, kann sich «Malcolm» nicht mehr daran erinnern, in der erfolgreichen Sitcom mitgespielt zu haben.

Ansonsten scheint der Schauspieler mit puertoricanischen und irischen Wurzeln zum Glück keine grösseren körperlichen Schäden davongetragen zu haben: Im vergangenen Jahr war Muniz Teil der Tanzshow «Dancing with the Stars» und wurde Dritter. Nebenbei spielt er kleinere Rollen in Fernsehserien, war Schlagzeuger in einer Rockband und ist noch heute leidenschaftlicher Rennfahrer.

Justin Berfield als Reese

Wer hätte gedacht, dass Reese einmal ein erfolgreicher Geschäftsmann wird?

Womöglich wäre das «Reese» auch nie geworden. Dafür aber Schauspieler Justin Berfield, der damals Malcolms älteren Bruder verkörperte: Der heute 31-Jährige steht inzwischen als Mitbegründer des Unternehmens Virgin Produced hinter der Kamera und produziert erfolgreich Filme und TV-Serien.

Ah, und: Privat scheint er gerne fischen zu gehen ...

Bryan Cranston als Hal

Wer glaubt, Cranstons Serien-Rolle des Lebens sei in «Breaking Bad» gewesen, muss vergessen haben, wie sehr der preisgekrönte Schauspieler in «Malcom mittendrin» brillierte.

Eigentlich wissen wir alle, was Bryan Cranston so macht: Der heute 61-Jährige kriegt reihenweise Rollenangebote nachgeworfen, hat bergeweise Awards abgeräumt und wurde 2016 für seine Darbietung in «Trumbo» für einen Oscar nominiert. Der Vollständigkeit halber aber hier der Damals-heute-Vergleich:

Jane Kaczmarek als Lois

Ach Lois. Der liebenswerteste Schreihals seit es Sitcom-Mütter gibt. Schade bekommen wir die Schauspielerin Jane Kaczmarek seither nicht mehr allzu oft auf dem Bildschirm zu sehen.

Zwar feierte die heute 62-Jährige Gastauftritte in Sitcoms wie «The Big Bang Theory» oder «The Middle», auf eine Hauptrolle wartet Kaczmarek seit «Malcolm mittendrin» vergeblich. Ihre letzte Rolle war in «CHiPs», einer amerikanischen Filmkomödie von 2017, an der Seite von Dax Shepard und Kristen Bell.

Erik Per Sullivan als Dewey

Von eins bis zehn – wie alt fühlst du dich, wenn du weisst, dass Dewey-Darsteller Erik Per Sullivan schon 26 ist?

Ja, der süsse Fratz von damals ist tatsächlich erwachsen geworden. Damals, im Jahr 2010, hat Sullivan noch im Film «Twelve» mitgespielt. Danach hat er Hollywood den Rücken gekehrt, um sein Studium an der University of Southern California zu beenden.

Christopher Masterson als Francis

Inzwischen 38 Jahre alt, ist «Francis» heute in TV-Serien wie «White Collar» oder «Men at Work» zu sehen. Ach ja, im Kino war Christopher Masterson auch schon zu sehen, etwa in «Scary Movie 2» im Jahr 2001. Für einen Academy Award wird es die kommenden Jahre vermutlich nicht reichen.

Emy Coligado als Piama Tananahaakna

Auch Emy Coligado, die als Francis' Frau Piama zu sehen war, konnte keine grossen Rollen mehr gewinnen. Dafür engagiert sie sich nun im Tierschutz, wie auf Instagram zu sehen ist.

David Anthony Higgins als Craig

«Craig» haben wir nach seinem Auftritt in «Malcolm mittendrin» noch einige Male zu sehen bekommen. Zum Beispiel in den Serien «American Horror Story», «Californication» und «Mike & Molly». Oder auf Instagram, wo er Bilder wie diese postet:

Ach, Craig. <3

Apropos:

Craig Lamar Traylor als Stevie

Oh, glaube uns: IHN würdest du heute nicht mehr wiedererkennen.

Zur Erinnerung: Stevie, wie er einem Schul-Rabauken eins auswischte, indem er eine Prügelei simulierte gif: giphy

Nun, Schauspieler Craig Lamar Traylor sitzt nicht im Rollstuhl (es ist ein Wunder!) und auch sonst hat er nicht viel gemeinsam mit Klassenstreber Stevie: Heute 28 Jahre alt, ist Craig Schmuckdesigner. Auf Instagram sind seine Werke zu bestaunen. Und auch er selbst – den wir ohne Social Media vermutlich nicht wiedererkannt hätten ...

Hellooo Ladies!

Mehr davon? So sehen die Kinderstars von damals heute aus

Charly Otherman, 5.5.2017

