Jackpot: Zwei Lottospieler gewinnen in den USA zusammen mehr als eine Milliarde Dollar



Das ist mal ein Jackpot: Zwei US-Lottospieler gewinnen mehr als eine Milliarde Dollar

Gleich zwei Menschen hatten in den USA kurz nacheinander riesiges Glück und gewannen jeweils mehrere hundert Millionen Dollar. Die Gewinnsumme der beiden liegt zusammen bei über einer Milliarde Franken.

Ein Gewinner räumte am Wochenende 560 Millionen Dollar bei der Powerball Lotterie in der Kleinstadt Merrimack in New Hampshire im Nordosten des Landes ab.

Nur zwei Tage zuvor hatte bereits ein anderer Spieler in Port Richey, Florida, 450 Millionen Dollar bei der Lotterie Mega Millions gewonnen.

Laut Chicago Tribune wissen die Glücklichen möglicherweise noch gar nichts von ihrem neuen Reichtum. Jedenfalls haben sich beide noch nicht bei den Lotteriegesellschaften gemeldet. (nfr)

