Davos: Mutige Bündnerin springt aus 3. Stock in den Schnee



Hier springt eine Bündnerin aus dem 3. Stock

Vergiss das WEF!

Das aktuell spektakulärste Video aus Davos zeigt keine Wirtschaftsbosse oder Staatschefs, sondern eine «normale» und sehr mutige Frau.

Höhenangst scheint unsere Heldin nicht zu kennen. Gleich sehen wir ihr zu, wie sie auf den (verdammt schmalen!) Fenstersims im dritten Stock ihres Hauses klettert ...

Gefilmt wurde diese Woche. Durch glückliche Umstände landeten die Videos via WhatsApp auf meinem Handy. Es war einiges an Geduld erforderlich, um die Urheber zu finden und ihr Einverständnis einzuholen. Unter uns: Es sind der Mann und der 15-jährige Sohn der Hauptdarstellerin.

«Scheisse, ist das hoch!»

Am Telefon erzählt sie mir, dass ihre Familie in einem Gebiet in Davos lebt, in dem man diese Woche wegen der grossen Lawinengefahr nicht mehr hinters Haus gehen sollte.

Dass die gewaltigen Schneemassen auch ihr Gutes haben, stellt sie gleich eindrücklich unter Beweis. Und wir lernen, dass man Gelegenheiten beim Schopf packen sollte. Selbst wenn es ziemlich viel Überwindung kostet ...

54s Sprung in den Tiefschnee Video: watson

Aber, halt: Nicht nachmachen! Wie beim Sprung ins Wasser gilt, dass man die «Landungszone» bestens kennen und prüfen muss! Und selbst dann bleibt ein Restrisiko, sich zu verletzen.

Unsere Heldin aus Davos macht's richtig: Man sollte immer mit leicht angewinkelten Beinen voran springen, um mit dem Körper eine möglichst grosse Eintrittsfläche zu schaffen. Dies raten die Rettungsschwimmer. Und auch hier ist es ja H2O, wenn auch in speziell erfrischendem Aggregatzustand. Es hätte eigentlich noch ein weiteres Video geben sollen, dass den zweiten Sohn der Davoserin beim Sprung zeigt. Doch der junge Mann wartete nicht, bis die Kamera lief.

PS: Damit sich die strapazierten Nerven erholen können, zeigen wir zum Abschluss ein aktuelles Zeitraffer-Video aus Davos. Nie war Schnee schippen schöner!

