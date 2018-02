Spass

Viral: Will Smith aka «Daddy Cool» – «Ich bin stolz auf dich, Baby»



Will Smith stellt das Musikvideo seines Sohnes nach – das Resultat ist ziemlich lit 🔥

So sieht Vaterliebe bei der Familie Smith aus. Zum Streamingerfolg seines Sohnes liess sich Will Smith etwas Besonderes einfallen. Jaden Smiths Album «SYRE» wurde auf dem Streamingdienst Spotify bereits über 100 Millionen Mal angehört. Auch das zur Single «Icon» gedrehte Video war ein voller Erfolg und wurde bereits 42 Millionen Mal angeklickt.

Will Smith freut sich sichtlich über den Erfolg seines Sohnemanns und stellt kurzerhand das Musikvideo nach. Natürlich will Papa mit dem Video nicht etwa Jadens Clip in den Schatten stellen, vielmehr will er seinem Sohn damit Tribut zollen. «Ich bin stolz auf dich, Baby», sagt er, als die Melodie stoppt, und bestätigte, dass «SYRE» gerade 100 Millionen Streams auf Spotify erreicht hat. «Herzlichen Glückwunsch, Mann, 100 Millionen!

