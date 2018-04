Spass

Wissen

25 Gifs von rammelnden Tieren



Bild: Shutterstock

Wenn Tiere rammeln – der Natur-Paarungs-Kalender in 25 geilen Gifs

Das warme Wetter hat nicht nur beim Menschen Frühlingsgefühle geweckt. Du hast dich sicher schon gefragt: Wann kann ich endlich Hirsche beim Vögeln beobachten? Keine Panik, wir versorgen dich mit dem einzigen Kalender, den du dieses Jahr wirklich brauchst!

Willkommen beim Kalender der geilen Tiere. Am besten liest er sich mit dem perfekten Soundtrack:

Die Liste der Tiere ist natürlich begrenzt. Ihr dürft sie gerne in den Kommentaren ergänzen.

Januar

Das Jahr beginnt mit prominenten Tiergestalten, die sich einander hingeben.

Der geile Wolf heult im Januar nicht nur den Mond an. gif: youtube/charlottewill

Auch der Rotfuchs bringt die Paarungszeit früh hinter sich. gif: youtube/gygabite03

Fun Fact: Füchse hängen (wie der Wolf) nach der Paarung noch bis zu einer Stunde aneinander, um die Befruchtung zu sichern. Keine Quickies für Füchse.

Die Stockente beginnt ebenfalls schon im Januar mit Waterboarding mit dem Liebesreigen im Wasser. gif: youtube/reinhard voss

Fun Fact: Der Entenpenis fährt aus wie ein Korkenzieher.

Sieh selbst: gif: imgur

Aber zurück zum Kalender: Ergänzt wird das Ganze durch die Liebesjagd des geilen Eichhörnchens. gif: youtube/tegelsbarg

Februar

Es ist noch kalt, aber bei einigen geht es schon heiss zu und her.

50 Shades of Luchs gibt's ab dem Februar. gif: youtube/henry4nature

Die geilen Otten geben sich ebenfalls ihren Trieben hin. gif: youtube/S Jolly

Dachse können sich das ganze Jahr über paaren, die meisten tun es aber zwischen Februar und Mai. gif: youtube/wildlife action

März

Der März hat einen Vogel.

Haussperlinge treiben es gerne auf Dächern. gif: youtube/susanne jeker

Fun Fact: Bei der Gruppenbalz verfolgen männliche Haussperlinge das Weibchen manchmal in Gruppen von zwei bis acht Spatzen, umzingeln sie in einem Dickicht und versuchen abwechslungsweise, das sich wehrende Weibchen in die Kloakenregion zu picken und zu begatten. Ja, das ist die schreckliche Wahrheit hinter den süssen Spatzen, die im Strassenkaffee deine Brotsamen aufpicken.

Der Weissstorch weiss, wie mans macht.

April

Der April, der April, der macht was er will. Und auch viele Tiere wollen im April.

Zum Beispiel dieser geile Birkhahn mit seinem rasanten Balzverhalten. gif: youtube/henry4nature

Fun Fact: Durch Berührung signalisiert das Weibchen Paarungsbereitschaft. Obwohl «Berührung» doch etwas sanft klingt, wenn man das Gif berücksichtigt.

Wer schon immer sehen wollte, wie sich Igel paaren: Ab Mitte April habt ihr die Chance. gif: youtube/marc christopher cruz

Der geile Laubfrosch beginnt gegen Ende April auch mit der Paarung. gif: youtube/willy buser

Mai

In der Natur spriessen in diesem Monat nicht nur die Maiglöckchen.

Die Braunbären gehen im Mai ran an den Speck. gif: youtube/henry4nature

Genauso wie die Murmeli. gif: youtube/Michael Farabaugh

Fun Fact: Die herzigen Murmeltiere einer Familiengruppe stammen meist von einem einzigen dominanten Elternpaar ab, so dass der Inzuchtgrad ziemlich hoch ist. Jööö, Murmeli.

Juni

Im Juni gibt es eine Erleuchtung.

Die geilen Glühwürmchen beglücken ab Juni nicht nur uns mit ihrem Leuchten. gif: youtube/quarks & co

Fun Fact: In der Paarungszeit kommt es vermehrt zu Marderschäden an Autos, weil der Marder sein Revier verteidigen will.

Juli

Der Juli macht den Rehen Spass.

Rehe werden ab Juli ab und zu beim Sex gestört. gif: youtube/gernot_hoi

August

Im August ist Sommerloch.

September

Der September ist vor allem dem Rothirsch «geweiht», höhö.

Im September röhrt sich der Rothirsch ins Glück. gif: youtube/meinwaschlabor

Fun Fact: Sogenannte Platzhirsche versuchen während der Brunftzeit möglichst viele Hirschkühe in ihrem «Harem» zu versammeln, verteidigen dieses gegen Konkurrenten und paaren sich dann mit allen. Junge Männchen gehen deshalb oft leer aus und lassen ihren Frust an Bäumen aus.

Oktober

Im Oktober gibt es scharfe Schafe.

Der geile Europäische Mufflon beginnt im Oktober rumzumufflen. gif: youtube/camelsandfriends

November

November? More like: Yesvember, right? Right?!

Die geilen Gämsen geben alles, um sich ein Weibchen zu ergattern. Hier beim Revierkampf. gif: youtube/dieter stoehr

Fun Fact: Männliche Gämsen verlieren während ihrer Revierkämpfe bis zu 40% ihres Körpergewichts. Manche sterben, weil sie zu viel Energie verbraucht haben. Andere, weil sie während des Kampfes stolpern und den Hang herunterstürzen.

Dezember

Viele Tiere wärmen sich am anderen Geschlecht.

Der Steinbock flirtet im Dezember auf Hochtouren. gif: youtube/sunnydyl

Ende Dezember werden dann die Biber von eisfreien Gewässern angetörnt. gif: youtube/frederik korll

Und hier beginnt auch die lange Paarungszeit des geilen Feldhasen. Hier im Kampf mit einem Konkurrenten. gif: youtube/mbhsug

Passend dazu: Junkie-Papageien zerstören Indiens Opiumfelder Video: watson

Was Gott sich beim Erschaffen der Tiere gedacht hat

