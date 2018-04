Sport-News

Knipser Kane WM-Captain der USA +++ Abascal soll den FC Lugano retten

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Patrick Kane der US-Captain

NHL-Superstar Patrick Kane wird an der Eishockey-WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) das amerikanische Team als Captain anführen. Der 29-jährige Stürmer der Chicago Blackhawks ist dreifacher Stanley-Cup-Gewinner und spielte vor exakt zehn Jahren seine bislang letzte WM.

Kane bestritt 2010 (Silber) und 2014 auch die Olympischen Spiele. Mit Chicago verpasste Kane die NHL-Playoffs und ist deshalb für die WM verfügbar. Im Zuge von Kanes Zusage hoffen die Amerikaner nun auf das Kommen von weiteren Top-Cracks aus der NHL. Bereits zugesagt hat Buffalo Sabres Rookie Casey Mittelstadt, der wertvollste Spieler (MVP) der letzten Junioren-WM. Als wahrscheinlich gilt auch das Kommen von Dylan Larkin (Detroit). (ram/sda)

Bild: AP

Abascal soll Lugano retten

Der FC Lugano zog nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge die Reissleine und trennte sich von Trainer Pierluigi Tami. Als Nachfolger steht offenbar der frühere Chiasso-Coach Guillermo Abascal bereit.

Der erst 28-jährige Spanier wurde in Chiasso erst vergangene Woche entlassen. Nun soll Abascal offenbar Lugano vor dem Abstieg in die Challenge League bewahren. Der Vorsprung der Tessiner auf Schlusslicht Sion beträgt acht Runden vor Schluss nur drei Punkte. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Erster Sieg von Laaksonen in diesem Jahr

Der Schweizer Tennisprofi Henri Laaksonen (ATP 143) gewann beim Sandplatzturnier im amerikanischen Houston erstmals in diesem Jahr eine Partie auf der ATP Tour. Der 26-jährige Schaffhauser setzte sich in der texanischen Metropole 6:4, 6:3 gegen den neun Plätze schlechter klassierten Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown durch. Laaksonen, der in diesem Jahr auch auf Challenger-Stufe erst zwei Partien gewonnen hatte, gelang das entscheidende Break im ersten Satz zum 5:4, im zweiten zum 4:3.

Im Achtelfinal trifft der Schweizer Davis-Cup-Spieler auf den topgesetzten Amerikaner John Isner, der vor einer Woche in Miami seinen bisher grössten Titel feierte. (sda)

Bild: EPA/EPA

Leverkusen überholt Leipzig

Drei Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League in Marseille erlitt Leipzig in der Meisterschaft trotz früher Führung eine empfindliche Niederlage. Fünf Runden vor Schluss rangiert das Team von Coach Ralph Hasenhüttl lediglich im 6. Rang - mit nun zwei Punkten Rückstand auf Platz 4, den neu Leverkusen einnimmt – und der zur Teilnahme an der Königsklasse in der nächsten Saison berechtigt.

Leverkusen spielte vorab in der zweiten Halbzeit gross auf. Julian Brandt, der eingewechselte Panagiotis Retsos sowie Kevin Volland zeichneten sich innerhalb von 18 Minuten als Torschützen aus. Die Wende hatte kurz vor der Pause Kai Havertz eingeleitet. Der erst 18-Jährige traf nach einem mustergültig vorgetragenen Konter volley von der Strafraumgrenze. (sda)

Bild: EPA/EPA

Xamax siegt gegen Wil

Die Xamaxiens gingen im Duell zweier in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagener Teams als eher glücklicher Sieger hervor. Wil war lange Zeit die bessere Mannschaft und drückte auf das Führungstor. Die beste Gelegenheit vergab Johan Vonlanthen kurz nach der Pause. Der frühere Schweizer Internationale köpfelte den Ball aus fünf Metern völlig unbedrängt in die Arme von Xamax-Goalie Laurent Walthert. Danach kippte die Partie und Xamax bewies als designierter Aufsteiger seine Effizienz. Mit drei Toren zwischen der 54. und 65. Minute sorgte das Team von Michel Decastel danach schnell für klare Verhältnisse; Igor Djuric und zweimal Samir Ramizi hatten für die Gäste getroffen. Beide Wiler Treffer fielen vom Penaltypunkt (74. und 93.).

Während Xamax seit nunmehr 17 Partien ungeschlagen ist, musste der FC Wil nach zuletzt vier Siegen und drei Unentschieden erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Xamax' Vorsprung auf das zweitplatzierte Servette (0:2 bei Aufsteiger Rapperswil-Jona am Samstag) ist neun Runden vor Schluss auf 18 Punkte angewachsen. (sda)

FC Lugano trennt sich von Coach Tami

Tamis Entlassung zeichnete sich ab. Der 56-Jährige, der Lugano im letzten Sommer als Nachfolger von Paolo Tramezzani übernommen hatte, kündigte am Sonntagabend nach der 0:1-Heimniederlage gegen Basel an, sein Amt per Ende Saison abgeben zu wollen. Nun hat der Klub acht Runden vor Schluss die Reissleine gezogen.

Gemäss Informationen von RSI steht Tamis Nachfolger bereits in den Startlöchern. Es soll sich dabei um Ciriaco Sforza handeln. Das letzte Trainer-Engagement des 48-Jährigen liegt bereits mehr als zweieinhalb Jahre zurück. Im September 2015 endete nach nur drei Monaten (7 Punkte aus 10 Spielen) das Engagement beim FC Thun. Zuvor war der 79-fache Schweizer Internationale in der Super League bereits in Luzern (2006 bis 2008) und bei den Grasshoppers (2009 bis 2012) als Chefcoach tätig gewesen. (sda)

Bild: KEYSTONE

YB-Sow fällt vier Wochen aus

Die Young Boys müssen während rund vier Wochen auf Djibril Sow verzichten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler fällt mit einer Verletzung im linken Oberschenkel aus. Sow zog sich die Verletzung gestern beim 4:2-Sieg in St.Gallen zu.

Sow gehört seit seinem Wechsel im letzten Sommer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Stammpersonal von YB-Coach Adi Hütter. Der Schweizer U21-Internationale bestritt mit den Bernern in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 38 Pflichtspiele und erzielte dabei ein Tor. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Ambri-Captain Fora stösst zur Nati

Nationaltrainer Patrick Fischer hat für die zweite Vorbereitungswoche auf die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) Michael Fora aufgeboten. Der 22-jährige Verteidiger war zuletzt als Captain mit Ambri-Piotta im Abstiegs-Playoff gegen Kloten beschäftigt. Zudem stossen wie vorgesehen Zugs Captain Raphael Diaz und der Davoser Stürmer Samuel Walser zum Team. Beide waren für die Länderspiele von letzter Woche in Tschechien noch geschont worden. Nun geht's am Freitag und Sonntag zwei Mal gegen Weissrussland. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Das Schweizer Aufgebot:

Tor (2): Gilles Senn (Davos), Joren van Pottelberghe (Davos).

Verteidigung (6): Raphael Diaz (Zug), Michael Fora (Ambri), Lukas Frick (Lausanne), Tobias Geisser (Zug), Joël Genazzi (Lausanne), Romain Loeffel (Genève-Servette), Claude-Curdin Paschoud (Davos), Miro Zryd (SCL Tigers).

Sturm (12): Yannick-Lennart Albrecht (SCL Tigers), Enzo Corvi (Davos), Dominic Lammer (Zug), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Damien Riat (Genève-Servette), Matthias Rossi (Fribourg-Gottéron), Sven Ryser (Lausanne), Dario Simion (Davos), Reto Suri (Zug), Joël Vermin (Lausanne), Samuel Walser (Davos), Jeremy Wick (Genève-Servette).



Capello hat genug

Knapp zwei Wochen nach seiner Demission als Coach des chinesischen Erstligisten Jiangsu Suning gibt der Italiener Fabio Capello seinen Rückzug aus dem Trainer-Business bekannt. «Ich war Nationaltrainer in England und Russland und wollte danach nochmals eine Erfahrung auf Klubebene machen. Das konnte ich in Jiangsu. Das war meine letzte Station als Trainer. Ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt bin ich nur noch TV-Experte», so der 71-Jährige gegenüber dem Radiosender «Anch'io Sport».

Capello blickt auf eine herausragende Karriere als Trainer zurück. Mit Milan, der AS Roma und Juventus Turin wurde er sieben Mal italienischer und mit Real Madrid zweimal spanischer Meister. Mit den Topklubs Milan, Juve und Real wurde er in zehn Saisons nur zwei Mal nicht Meister, mit den Mailändern gewann er zudem einmal die Champions League. (ram/sda)

Bild: AP

Untersuchung im Fall Goolaerts

Die französische Justiz hat nach dem Tod von Michael Goolaerts eine Untersuchung eingeleitet. Der belgische Radprofi war am Sonntagabend nach einem Sturz bei Paris-Roubaix offenbar an den Folgen eines Herzstillstandes im Spital gestorben. In den nächsten Tagen werde eine Autopsie durchgeführt, um die Todesursache zu ermitteln, sagte der zuständige Staatsanwalt der nordfranzösischen Gemeinde Cambrai gegenüber den Nachrichtenagenturen AP und AFP. Dabei handle es sich nicht um eine strafrechtliche Untersuchung, sondern um die Untersuchung der Todesumstände eines 23-jährigen Mannes, der plötzlich verstorben ist.

Der Sturz beim Klassiker war von den Kameras nicht eingefangen worden. TV-Bilder zeigten nur den bewusstlosen Goolaerts, wie er am Streckenrand von Rettungssanitätern versorgt wurde. Die Organisatoren sprachen danach von einem Herzstillstand, der offenbar bereits den Sturz ausgelöst hatte. (ram/sda)

No update on Michael Goolaerts yet. We kindly ask to refrain from speculation as we wait for an update on his situation. Our thoughts are with his family and friends now.

Thank you for the kind messages. pic.twitter.com/nSQPTZfPZf — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8. April 2018

Torres verlässt Atlético Madrid

Der ehemalige EM-Torschützenkönig Fernando Torres (34) verlässt zum Saisonende seinen Stammverein Atlético Madrid. «El Niño» (das Kind), wie Torres genannt wird, hatte 2001 mit 17 Jahren sein Profidebüt bei Atlético gefeiert. Für den Madrider Arbeiterverein spielte er zunächst bis 2007. Im Dezember 2014 - nach gut siebeneinhalb Jahren und Gastspielen bei Liverpool, Chelsea und Milan – kehrte er zu seinem Stammklub zurück.

Seine Karriere beenden wird Torres nicht. Es sei schwer, zum zweiten Mal auf Wiedersehen zu sagen, meinte der Stürmer. «Meine Idee war, hier in den Ruhestand zu treten. Aber die Dinge laufen nicht immer so, wie man sich sie erträumt», sagte der diese Saison bisher nur auf zwei Ligatore kommende Torres. Er fühle sich bereit, eine neue Aufgabe in Angriff zu nehmen. Wo dies sein wird, stehe noch nicht fest. (abu/sda/reu/apa)

Bild: AP

Tuchel soll PSG übernehmen

Der Wechsel von Thomas Tuchel zu Paris Saint-Germain ist angeblich in trockenen Tüchern. Wie das Portal «Sportbuzzer» berichtet, soll der Deutsche in der französischen Hauptstadt einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben.

Der Vertrag solle zudem eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten. Angeblich stach Tuchel dabei namhafte Konkurrenz, darunter auch Massimiliano Allegri, Antonio Conte und Luis Enrique aus. Der 44-Jährige soll PSG helfen, endlich den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte zu erringen. (abu)

Bild: EPA/DPA FILE

Suchy und Monteiro ein Spiel gesperrt

Marek Suchy vom Super-League-Zweiten Basel wird nach seinem Platzverweis (Notbremse) gegen Lugano (1:0) für eine Partie gesperrt. Ebenfalls ein Spiel aussetzen muss der Lausanner Elton Monteiro. Der Verteidiger wurde beim 0:2 gegen Sion nach der zweiten Verwarnung ebenfalls des Feldes verwiesen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Emil Hegle Svendsen tritt zurück

Der norwegische Biathlet Emil Hegle Svendsen hat seine Karriere beendet. «Ich habe entschieden, dass es jetzt vorbei ist», sagte der 32-Jährige mit Tränen in den Augen in Oslo. Überraschend kam Svendsens Entscheid nicht. Er hatte sich schon zuvor mit dem Thema Rücktritt beschäftigt. Die vergangene Saison endete für ihn wegen einer hartnäckigen Grippeerkrankung vorzeitig.

Svendsen ist einer der erfolgreichsten Biathleten. Er wurde viermal Olympiasieger und zwölfmal Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang gewann er zweimal Silber und einmal Bronze. In Südkorea war er bei der Eröffnungsfeier Fahnenträger der norwegischen Delegation. Im Weltcup entschied er 38 Einzelrennen für sich. (abu/sda)

Bild: EPA

Utah Jazz in den Playoffs

Die Utah Jazz haben ihren NBA-Playoff-Platz als viertes Team der Western Conference auf sicher. Ohne den verletzten Waadtländer Thabo Sefolosha, der in dieser Saison nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehren wird, setzten sich die Jazz auswärts gegen die Los Angeles Lakers 112:97 durch. Utah, das eine Bilanz von 47 Siegen und 33 Niederlagen aufweist, qualifizierte sich zum zweiten Mal in Folge für die Playoffs.

Um die vier verbleibenden Plätze im Westen kämpfen mit den New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves und Denver Nuggets noch fünf Teams. (abu/sda)

Bild: AP/AP

