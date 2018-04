Sport-News

Aegerter bricht sich bei Trainingssturz das Becken +++ HCD trennt sich von Verteidiger-Duo

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Davos löst Vertrag mit Verteidigerduo auf

Der HC Davos hat die Verträge mit den Verteidigern Simon Kindschi und Marco Forrer aufgelöst. Während Kindschi in Langnau seinen neuen Klub gefunden hat, soll sich Forrer Fribourg-Gottéron anschliessen.

Der 21-Jährige Kindschi hat sämtliche Nachwuchsstufen der Bündner durchlaufen. Im Alter von 18 Jahren stiess Kindschi in die erste Mannschaft des HCD, für die er bis heute 149 Spiele in der National League absolvierte und mit der er 2015 den Schweizer Meistertitel gewann. Zuletzt stagnierte seine Entwicklung bei Davos allerdings.

Ähnliche Gründe wie bei Kindschi führten auch zur Trennung von Forrer. Der ebenfalls 21-jährige Verteidiger war in der Saison 2015/16 von der Nachwuchsabteilung des EV Zug nach Davos gekommen. In 65 Spielen sammelte er fünf Skorerpunkte für die Bündner. (pre/sda)

Vertragsauflösung: Der @HCDavos_off hat die Verträge von @siki_47_ und #33Forrer in gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Wir wünschen den beiden für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste. Danke für Euren Einsatz beim #HCD pic.twitter.com/y1lVD9jQi0 — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) 27. April 2018

Aegerter bricht sich bei Sturz das Becken

Pech für Dominique Aegerter: Der 27-jährige Berner Moto2-Pilot zog sich am Donnerstag bei einem Sturz beim Enduro-Training einen Riss an der Beckenschaufel zu und musste für weitere Abklärungen ins Inselspital in Bern überführt werden.

Zwar liegt kein verschobener Bruch vor, um den Heilungsprozess aber zu forcieren, unterzieht sich Aegerter einer Operation und wird deswegen den Grand Prix im spanischen Jerez am nächsten Wochenende verpassen. In der WM-Wertung liegt Aegerter nach drei Rennen, in denen er jeweils in die Punkte fuhr, mit 16 Punkten im 10. Zwischenrang. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Bucks erzwingen siebtes Spiel

In den Playoff-Achtelfinals der NBA erzwingen die Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics ein siebtes Spiel. Die Bucks wahren ihre Chancen mit einem 97:86-Heimsieg.

Milwaukees griechischer Superstar Giannis Antetokounmpo steuerte 31 Punkte und 14 Rebounds bei. Malcolm Brogdon und Khris Middleton glückten je 16 Punkte. Für Boston, den Zweiten der Eastern Conference in der Regular Season, war Jayson Tatum mit 22 Punkten am erfolgreichsten. Das entscheidende siebte Spiel wird in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit in Boston ausgetragen. (pre/sda)

EHC München macht's wie die Bayern

Mit einem 6:3 in der «Finalissima» gegen die Eisbären Berlin sicherte sich der EHC München zum dritten Mal in der Geschichte und zum dritten Mal hintereinander den Meistertitel in Deutschland. Die Münchner hatten in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) schon die Qualifikation für sich entschieden.

Der EHC München spielt erst seit Herbst 2010 in der DEL und hat nichts mit den München Barons zu tun, mit denen Sean Simpson vor 18 Jahren Meister wurde, und die 2002 nach Hamburg umzogen (Hamburg Freezers). (pre/sda)

A cup handover to @realcoinzy11 by our captain. pic.twitter.com/G4MMzCzZQy — EHC Red Bull München (@RedBullMuenchen) 27. April 2018

Schweiz gewinnt gegen Lettland

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam gewinnt ihr zweitletztes Testspiel vor der WM gegen Lettland mit 2:1 nach Verlängerung. Überzeugen konnte das Team von Patrick Fischer in Riga aber nicht.

Erst in der 47. Minute trafen die Eisgenossen zum ersten Mal ins Netz. Killian Mottet erzielte das 1:1. Bereits in der 6. Minute waren die Letten in Führung gegangen.

Die Entscheidung fiel in der Verlängerung: Damien Riat stellte 23 Sekunden vor der Sirene den Schweizer Sieg sicher. (cma)

Bild: KEYSTONE

Nadal weiter bestechend

Rafael Nadal steht im ATP-500-Turnier in Barcelona im Viertelfinal. Der Sandkönig, die Weltnummer 1, schlug seinen spanischen Landsmann Guillermo Garcia-Lopez 6:1, 6:3.

Weiter kamen auch Dominic Thiem und Grigor Dimitrov. Dagegen scheiterten zwei Spanier überraschend: Feliciano Lopez gegen Qualifikant Martin Klizan und Albert Ramos-Viñolas gegen Stefanos Tsitsipas. (ram)

Bild: AP

De Gendt gewinnt in Yverdon

Der Belgier Thomas De Gendt feiert in der 2. Etappe der Tour de Romandie einen Solosieg. Er gehörte zwischen Delémont und Yverdon zunächst einer Fluchtgruppe an, von welcher er sich im Finish entscheidend absetzen konnte. Nach 174 Kilometern hatte De Gendt, der für erfolgreiche Ausreissversuche bekannt ist, einen Vorsprung von 2:04 Minuten.

Den Spurt des Feldes gewann der Italiener Sonny Colbrelli. Im Gesamtklassement liegt weiterhin der Slowene Primoz Roglic in Führung. (ram)

bild: srf

Schweden ohne Ibrahimovic

An der WM in Russland kommt es definitiv nicht zum Comeback von Zlatan Ibrahimovic in der schwedischen Nationalmannschaft. Das gab der Verband bekannt. Demnach teilte der 36-Jährige von sich aus mit, dass er nicht in die Nati zurück kehre.

Schweden hatte die WM-Qualifikation ohne den Stürmerstar, der mittlerweile in der MLS bei Los Angeles Galaxy, geschafft. Seither gab es Diskussionen darüber, ob Ibrahimovic (62 Tore in 116 Länderspielen) an die WM soll. (ram)

Ein Beitrag geteilt von Sweden Men's National Team. (@swemnt) am Apr 26, 2018 um 5:15 PDT

IAAF führt Testosteron-Limit bei Frauen wieder ein

Der Leichtathletik-Weltverband IAAF führt ab dem 1. November erneut Limits für Mittelstreckenläuferinnen mit hohen natürlichen Testosteronwerten ein. Das Startrecht für Rennen zwischen 400 Metern und einer Meile bekommen Frauen künftig nur, wenn der Testosterongehalt von 5 nmol pro Liter Blut nicht überschritten wird.

Damit reagierte der Weltverband auch auf eine Studie vom Juli 2017, wonach Frauen mit hohen natürlichen Testosteronwerten in einigen Leichtathletik-Disziplinen einen Wettbewerbsvorteil haben. Sie müssten künftig «innerhalb einer Periode von mindestens sechs Monaten, beispielsweise durch die Einnahme hormoneller Verhütungsmittel», ihren erhöhten Wert dauerhaft reduzieren.

Im Mittelpunkt der Debatte über Hyperandrogenismus und Intersexualität steht seit Jahren die zweimalige 800-Meter- Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin Caster Semenya. Mit ihrem Sieg bei der WM 2009 in Berlin hat die Südafrikanerin die weltweite Diskussion um Chancengleichheit und die Würde von Athletinnen mit hohen männlichen Testosteronwerten ausgelöst. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Verfahren gegen Pettersson eingeleitet

Die ZSC Lions müssen am Freitag im siebenten und entscheidenden Spiel im Playoff-Final auswärts gegen Lugano ohne den Schweden Fredrik Pettersson auskommen. Pettersson wurde wegen eines Checks von hinten gegen Maxim Lapierre vom HC Lugano zwei Sekunden vor dem Ende des sechsten Finalspiels am Mittwoch (2:3) vorsorglich für eine Partie gesperrt. Zudem wurde gegen ihn ein ordentliches Verfahren eröffnet.

Pettersson ist der Topskorer der Lions. In den bisherigen sechs Spielen der Finalserie hielt sich seine persönliche Quote allerdings auf einem sehr bescheidenen Niveau. Tore schoss der Schwede keine; in der Statistik steht er mit einem einzigen Assist zu Buch. (zap/sda)

Fredrik Pettersson åker ut 5+20 min efter den tacklingen. pic.twitter.com/FUAQdMpbFC — Anton Johansson (@antonj85) 25. April 2018

Voss-Tecklenburg wird Nationaltrainerin von Deutschland

Am Wochenende hatte der Schweizerische Fussballverband SFV bekannt gegeben, dass Gespräche mit dem DFB betreffend Martina Voss-Tecklenburg geführt würden. Nun ist der Wechsel beschlossene Sache. Mit der Schweiz wird Voss-Tecklenburg die laufende WM-Qualifikations-Kampagne abschliessen, danach übernimmt sie von Horst Hrubesch das deutsche Frauen-Nationalteam. Der frühere Internationale amtet seit der Entlassung von Steffi Jones vor fünf Wochen interismässig. Nach sechs Jahren in Diensten des SFV zieht es Voss-Tecklenburg zurück in ihre Heimat.

«Ich habe mir diesen Entscheid nicht leicht gemacht», sagte die Voss-Tecklenburg. Zudem sie es für sie immer klar gewesen, die Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) mit der Schweiz zu beenden. Nach fünf von acht Runden führen die Schweizer Fussballerinnen die Rangliste mit dem Punktemaximum souverän an. Wer auf Voss-Tecklenburg folgen soll, hat der SFV noch nicht entschieden. (pre/sda)

Martina #Voss-Tecklenburg wird neue Trainerin der #DFB-Frauen. Die 50-Jährige erhält einen Vertrag bis einschließlich zur EM 2021. Sie ist derzeit noch Trainerin der Schweizer Frauen, nach Ende der laufenden WM-Qualifikation tritt sie ihr Amt an 👇 https://t.co/8TfaCBBJTP pic.twitter.com/DwYtgBj14s — DFB-Frauenfußball (@DFB_Frauen) 26. April 2018

