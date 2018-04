Sport-News

Tuchel soll PSG übernehmen

Der Wechsel von Thomas Tuchel zu Paris Saint-Germain ist angeblich in trockenen Tüchern. Wie das Portal «Sportbuzzer» berichtet, soll der Deutsche in der französischen Hauptstadt einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben.

Der Vertrag solle zudem eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten. Angeblich stach Tuchel dabei namhafte Konkurrenz, darunter auch Massimiliano Allegri, Antonio Conte und Luis Enrique aus. Der 44-Jährige soll PSG helfen, endlich den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte zu erringen. (abu)

Suchy und Monteiro ein Spiel gesperrt

Marek Suchy vom Super-League-Zweiten Basel wird nach seinem Platzverweis (Notbremse) gegen Lugano (1:0) für eine Partie gesperrt. Ebenfalls ein Spiel aussetzen muss der Lausanner Elton Monteiro. Der Verteidiger wurde beim 0:2 gegen Sion nach der zweiten Verwarnung ebenfalls des Feldes verwiesen. (abu/sda)

Emil Hegle Svendsen tritt zurück

Der norwegische Biathlet Emil Hegle Svendsen hat seine Karriere beendet. «Ich habe entschieden, dass es jetzt vorbei ist», sagte der 32-Jährige mit Tränen in den Augen in Oslo.

Überraschend kam Svendsens Entscheid nicht. Er hatte sich schon zuvor mit dem Thema Rücktritt beschäftigt. Die vergangene Saison endete für ihn wegen einer hartnäckigen Grippeerkrankung vorzeitig.

Svendsen ist einer der erfolgreichsten Biathleten. Er wurde viermal Olympiasieger und zwölfmal Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang gewann er zweimal Silber und einmal Bronze. In Südkorea war er bei der Eröffnungsfeier Fahnenträger der norwegischen Delegation. Im Weltcup entschied er 38 Einzelrennen für sich. (abu/sda)

Utah Jazz in den Playoffs

Die Utah Jazz haben ihren NBA-Playoff-Platz als viertes Team der Western Conference auf sicher. Ohne den verletzten Waadtländer Thabo Sefolosha, der in dieser Saison nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehren wird, setzten sich die Jazz auswärts gegen die Los Angeles Lakers 112:97 durch. Utah, das eine Bilanz von 47 Siegen und 33 Niederlagen aufweist, qualifizierte sich zum zweiten Mal in Folge für die Playoffs.

Um die vier verbleibenden Plätze im Westen kämpfen mit den New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves und Denver Nuggets noch fünf Teams. (abu/sda)

Saisonende für Luzerns Cirkovic

Für den Luzerner Verteidiger Lazar Cirkovic ist die Meisterschaftssaison 2017/18 vorzeitig beendet. Der 25-jährige Serbe, der im Winter zu den Innerschweizern stiess, erlitt im Super-League-Spiel am Samstag in Thun (0:1) in der ersten Halbzeit einen Innenbandriss am linken Sprunggelenk. Ob sich Cirkovic einer Operation unterziehen muss, steht noch nicht fest. (abu/sda)

Männer-Riesenslalom abgesagt

Der für Montag vorgesehene Riesenslalom der Männer an den Schweizer Meisterschaften in Meiringen musste abgesagt werden. Wegen des starken Föhns konnten die Transportlifte nicht in Betrieb genommen werden. Das Rennen wird gemäss Informationen von Swiss-Ski nicht nachgeholt. (abu/sda)

Stefan Küng mit Bruch des Unterkiefers

Stefan Küng hat sich bei seinem Sturz bei Paris-Roubaix den Unterkiefer gebrochen. Die Schnittwunde am Kinn des Thurgauers war am Sonntag noch in der Rennambulanz mit sechs Stichen genäht worden. Danach begab sich der BMC-Fahrer für eine Röntgen-Untersuchung ins Spital von Roubaix, wo der Kieferbruch festgestellt worden ist.

Küng war nach rund 90 km in einen Sturz im Feld verwickelt worden und hatte den Pavé-Klassiker aufgeben müssen, noch ehe der erste der 29 Kopfsteinpflaster-Abschnitt befahren worden war. Der 24-jährige Ostschweizer kehrte am Montag in die Schweiz zurück. Weitere Untersuchungen im Kantonsspital in St. Gallen werden Aufschluss über die Art der Behandlung und die Dauer der Rennpause für Küng geben. (abu/sda)

#ParisRoubaix : chute du coureur Stefan Küng pic.twitter.com/tSPh71wr3v — France 3 Nord (@F3nord) 8. April 2018

Milan blamiert sich gegen Sassuolo

Die AC Milan verpasst den Druck auf die Champions-League-Plätze hoch zu halten. Die Rossoneri dominieren gegen Sassuolo zwar die erste Halbzeit klar, erzielen aber kein Tor. In Halbzeit 2 kommt der Gast besser auf und geht überraschend in Führung. Ricardo Rodriguez kann dabei Politano nicht mehr am Abschluss hindern. In der 86. Minute gleicht Nikola Kalinic immerhin aus. Den Siegtreffer vergibt Giacomo Bonaventura in der 96. Minute.

Milan bleibt damit auf Rang 6, der für die Europa League berechtigt. Der Vorsprung auf die Fiorentina beträgt aber nur zwei Zähler, der Rückstand auf die CL-Plätze von Roma und Lazio deren acht Punkte. (fox)

Milan - Sassuolo 1:1 (0:0). - 43'140 Zuschauer. - Tore: 75. Politano 0:1. 86. Kalinic 1:1. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Denise Feierabend beendet ihre Karriere

Denise Feierabend gab ihren Rücktritt vom Skirennsport bekannt. «Dieser Entscheid ist mir sehr schwer gefallen, da es bisher meine beste Saison war. Im Laufe der Saison habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, den nötigen Elan aufzubringen.» Zudem habe sie Freunde und Familie vermisst, welchen sie jetzt mehr Zeit widmen möchte.

Im Februar hatte die 28-jährige Engelbergerin bei den Winterspielen in Pyeongchang Gold im Teamevent geholt. Für einen Weltcupsieg reichte es in 156 Weltcuprennen nie. Auch einen Podestplatze blieb ihr verwehrt. Das beste Resultat war je ein vierter Rang in der Kombination (Lenzerheide 2016) und im Slalom (Killington 2017). An der WM 2017 verpasste sie in St.Moritz eine WM-Kombinationsmedaille nur knapp. 2009 holte sie sich den Slalomtitel bei den Juniorinnen. (fox/sda)

Anpassungen im Spielplan des Playoff-Finals

Wegen externer Grossanlässe im Hallenstadion kommt es zu Anpassungen im Spielplan des Playoff-Finals zwischen Lugano und den ZSC Lions. Die Partien 3 und 4 werden um einen Tag vorverschoben, finden am Montag, 16. April, und Mittwoch, 18. April, statt.

Die möglichen Spiele 6 und 7 würden einen Tag später durchgeführt, also am Mittwoch, 25. April, sowie am Freitag, 27. April. Die Anspielzeiten (20.15 Uhr) bleiben gleich. (fox/sda)

Lüthi auch im zweiten MotoGP-Rennen ohne Punkte

MotoGP-Neuling Tom Lüthi hat auch in seinem zweiten Rennen in der Königsklasse eine Top-15-Platzierung und damit seine ersten WM-Punkte knapp verpasst. Der Emmentaler, bei der Premiere vor drei Wochen in Katar 16., belegte im Grand Prix von Argentinien den 18. Platz.

Das Rennen drehte sich einmal mehr um Weltmeister Marc Marquez – dieses Mal jedoch nicht im positiven Sinne. Der 25-jährige Spanier wurde nach einem verbotenen Manöver vor dem Start bestraft und begann anschliessend eine Aufholjagd von Platz 19 aus. Unterwegs wurde er für seine rigorose Fahrweise um einen Platz zurückversetzt und schliesslich brachte er Valentino Rossi zu Fall, wofür ihm nachträglich 30 Sekunden dazugerechnet wurde. (fox/bal/sda)

Remis im Kampf um die CL-Plätze

Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim trennen sich 1:1 unentschieden. Frankfurt bleibt damit – zumindest bis morgen Leipzig auf Leverkusen trifft – auf Rang 4 und damit dem Champions-League-Platz. Hoffenheim bleibt drei Zähler dahinter auf Rang 7 – was nicht für Europa reichen würde.

Luka Jovic hatte die Eintracht mit seinem vierten Tor in den letzten vier Klubspielen in Führung gebracht (49.), Serge Gnabry glich sieben Minuten später aus. Weder Gelson Fernandes noch Steven Zuber kamen bei ihren Teams zum Einsatz. (fox)

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1:1 (0:0). - 50'500 Zuschauer. - Tore: 49. Jovic 1:0. 56. Gnabry 1:1. - Bemerkung: Frankfurt ohne Fernandes, Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (Ersatz).

Lazio holt sich Rang 3 zurück

Lazio Rom überholt Stadtrivale AS Roma und Inter Mailand dank dem 2:1-Erfolg in Udinese. Die Römer drehten dabei einen 0:1-Rückstand. Topskorer Ciro Immobile (27.) und Luis Alberto (37.) sorgten für die Tore. Immobile ist damit der erste Lazio-Spieler, der in einer Saison 27 Tore erzielt. Zuvor teilte er sich den Rekord mit Crespo und Signori.

Bei Udinese fehlte Valon Behrami verletzt, Silvan Widmer kam in der 57. Minute ins Spiel. als das Skore schon 1:2 lautete. (fox)

Udinese - Lazio Rom 1:2 (1:2). - 18'000 Zuschauer. - Tore: 13. Lasagna 1:0. 26. Immobile 1:1. 37. Luis Alberto 1:2. - Bemerkung: Udinese mit Widmer (ab 59.), ohne Behrami (verletzt).

Räikkönen fährt Mechaniker um

Kimi Räikkönen scheidet beim GP von Bahrain in der 36. Runde aus. Dem Finnen unterläuft dabei beim Boxenstopp ein Missgeschick: Er fährt zu früh los und fährt einem Mechaniker ins Bein. Dieser bricht sich gemäss ersten Angaben das Bein und befindet sich gemäss Ferrari im Spital.

Chelsea patzt gegen West Ham

Chelsea muss sich gegen West Ham mit einem 1:1 begnügen. Die Blues gehen gegen den Abstiegskandidaten zwar standesgemäss 1:0 in Führung. Aber in der zweiten Halbzeit gleicht Chicharito (73.) den Treffer von Cesar Azpilicueta aus.

Der Mexikaner kam erst drei Minuten zuvor für den Schweizer Edimilson Fernandes aufs Feld. Chelsea ist damit jetzt drei Punkte vor Arsenal auf Rang 5 und weiterhin 10 Zähler hinter Tottenham (Rang 4) klassiert.

Chelsea - West Ham United 1:1 (1:0). - 41'324 Zuschauer. - Tore: 36. Azpilicueta 1:0. 73. Hernandez 1:1. - Bemerkung: West Ham United mit Fernandes (bis 70.).

Aegerter fährt in Argentinien auf Rang 8

Aufatmen bei Dominique Aegerter. Der Moto2-Pilot erreicht in Argentinien in Termas de Rio Hondo den achten Rang und weiss: Er ist an der Weltspitze dran. Aegerter startete von Platz 11 ins Rennen.

Auf Sieger Mattia Pasini aus Italien büsste Aegerter 13,460 Sekunden ein. Zu Saisonbeginn in Katar hatte der KTM-Fahrer den 15. Platz belegt. (fox/sda)

FINAL 🔥 Moto2 #ArgentinaGP 🇦🇷

1º Pasini

2º Vierge

3º Oliveira

4º Baldassarri

5º Marquez

6º Gardner

7º Mir

8º Aegerter

9º Bagnaia

10º Schrotterhttps://t.co/aq7FUg205e 🏁 pic.twitter.com/XrlmcXHAzc — JESUS SANCHEZ SANTOS (@JesSanSan) 8. April 2018

Vettel siegt in extremis - Sauber in den Punkten

Sebastian Vettel gewinnt auch das zweite Saisonrennen in der Formel 1. Der deutsche WM-Leader setzt sich beim Grand Prix von Bahrain denkbar knapp vor dem Finnen Valtteri Bottas im Mercedes durch. Platz 3 geht an Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton vor dem überraschenden Franzosen Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda).

Das Team Sauber gewinnt erstmals seit Ende Juni 2017 wieder einmal WM-Punkte. Marcus Ericsson erreicht mit einer Ein-Stopp-Strategie den 9. Platz. Der Schwede selbst hatte zuvor 49 Mal in Folge die Top 10 verpasst. (fox/sda)

Das Schlussklassement

Remis im Stadtderby zwischen Real und Atlético

Kein Sieger im Stadtderby zwischen Real und Atlético Madrid. Die Königlichen gehen dank einer schönen Direktabnahme Cristiano Ronaldos – sein 20. Treffer in den letzten 10 Klubspielen – in Führung (53.) Aber Antoine Griezmann gleicht nur vier Minuten später aus.

Vom Remis profitiert in erster Linie Barcelona. Der Leader liegt jetzt elf Punkte vor Atlético und 15 vor Real Madrid. Sieben Partien sind noch zu spielen. (fox)

Real Madrid - Atlético Madrid 1:1 (0:0). - 78'769 Zuschauer. - Tore: 53. Cristiano Ronaldo 1:0. 57. Griezmann 1:1.

Arsenal besiegt Southampton nach Rückstand

Arsenal müht sich gegen Southampton zum 3:2-Sieg. Es ist der dritte Sieg in Serie. Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem sechsten Treffer im siebten Ligaspiel und ein Doppelpack von Danny Welbeck reichen zum knappen Sieg. Die Gunners – mit Granit Xhaka – bleiben damit an Chelsea und Rang 5 dran und weiterhin auf Europa-League-Kurs. (fox)

Arsenal - Southampton 3:2 (2:1). - 59'374 Zuschauer. - Tore: 17. Long 0:1. 29. Aubameyang 1:1. 38. Welbeck 2:1. 74. Austin 2:2. 81. Welbeck 3:2. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 93. Rote Karte gegen Stephens (Southampton). 94. Rote Karte gegen Elneny (Arsenal).

Dortmund gut erholt vom Debakel bei Bayern

Borussia Dortmund reagiert mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Stuttgart auf das 0:6-Debakel bei Bayern München. Der Heimsieg der Westfalen war nie in Gefahr. In der 38. Minute brachte der Amerikaner Christian Pulisic die Dortmunder in Führung, gleich nach der Pause erhöhte der Belgier Michy Batshuayi auf 2:0. Noch vor Ablauf einer Stunde sorgte Maximilian Philipp für den 3:0-Endstand.

Dank dem Sieg festigte Dortmund, das ohne den verletzten Ex-Basler Manuel Akanji spielte, seinen 3. Platz, einen Punkt hinter Erzrivale Schalke 04. Der VfB Stuttgart verbleibt im gesicherten Mittelfeld. (fox/sda)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:0 (1:0). - 81'360 Zuschauer. - Tore: 38. Pulisic 1:0. 48. Batshuayi 2:0. 59. Philipp 3:0. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki, ohne Akanji (verletzt)

Napoli duselt sich in der Schlusssekunde zum Sieg

Napoli bleibt an Leader Juventus dran. Allerdings beanspruchen die Süditaliener dafür Glück. In der ersten Halbzeit verschiesst Dries Mertens einen Elfmeter. Aussenseiter Chievo Verona geht zudem in der 73. Minute 1:0 in Führung.

Doch Arkadiusz Milik (89.) und Amadou Diawara (93.) drehen die Partie in den Schlussminuten. Napoli damit weiterhin vier Punkte hinter Juventus. (fox)

Napoli - Chievo Verona 2:1 (0:0). - 45'000 Zuschauer. - Tore: 73. Stepinski 0:1. 89. Milik 1:1. 93. Diawara 2:1. - Bemerkung: 50. Sorrentino (Chievo) wehrt Foulpenalty von Mertens ab.

Golubic und Vögele gegen Qualifikantinnen

Bei den Ladies Open in Lugano nächste Woche bekommen es zwei der drei Schweizerinnen, Viktorija Golubic (WTA 108) und Stefanie Vögele (WTA 124), mit einer Qualifikantin zu tun. Jil Teichmann (WTA 137) trifft auf die als Nummer 6 gesetzte und genau 100 Plätze vor ihr klassierte Französin Alizé Cornet.

Vögele muss nicht wie erwartet die Qualifikation bestreiten, da Golubic aufgrund einiger Absagen (wie der von Timea Bacsinszky) noch ins Hauptfeld aufrückte und ihre Wildcard frei wurde. (fox/sda)

Schär mit La Coruña vor Abstieg

Die Lage für Fabian Schär bei La Coruña wird immer ungemütlicher. Trotz dem Sieg am Freitag bleibt der Abstand auf das rettende Ufer bei acht Zählern – bei noch sieben ausstehenden Partien. Levante siegte im Kellerduell gegen Las Palmas trotz zwei Roten Karten 2:1. Der Siegtreffer fiel dabei in der 92. Minute. (fox)

Inter verliert und muss um CL-Platz zittern

Rückschlag für Inter Mailand. Die Norditaliener verlieren gegen den FC Turin 0:1. Damit kann Lazio Rom heute Abend mit einem Sieg gegen Udinese die Nerazzurri von Rang 4 – und damit vom CL-Quali-Platz – verdrängen. (fox)

Nadal demontiert Zverev – Spanien siegt

Rafael Nadal unterstreicht bei seinem zweiten Einsatz nach der Verletzung, dass er der grosse Sandkönig ist und bleiben will. Nach dem klaren 6:2, 6:2, 6:3 gegen Philipp Kohlschreiber gestern, zerzaust er heute Alexander Zverev 6:1, 6:4, 6:4. Damit ist der Viertelfinal zwischen Spanien und Deutschland wieder ausgeglichen. Damit entschied die letzte Partie zwischen Kohlschreiber und David Ferrer. Der Spanier setzt sich dabei in einem Krimi über 4:55 Stunden mit 7:6, 3:6, 7:6, 4:6, 7:5 durch. (fox)

Küng stürzt schon vor dem ersten Pavé-Abschnitt

Für Stefan Küng geht der Rad-Klassiker Paris - Roubaix zu Ende, noch bevor er richtig lanciert ist. Der Thurgauer muss nach einem Sturz das Rennen aufgeben. Schon vor dem ersten der 29 Kopfsteinpflaster-Abschnitte war für den Thurgauer alles vorbei. Küng war nach rund 90 km in einen Sturz im Feld verwickelt und konnte nicht mehr weiterfahren.

Im Team von Vorjahressieger Greg van Avermaet hätte Küng eine wichtige Helferrolle spielen sollen, dem beim Gedränge im grossen Peloton, in dem vor dem ersten Pavé-Teilstück um die besten Positionen gekämpft wurde, ging Küng zu Boden. Gemäss ersten Informationen erlitt der Ostschweizer eine Schnittwunde am Kinn, doch es scheint sich nicht um eine schlimme Verletzung zu handeln. (fox/sda)

Martina Strähl läuft Schweizer Rekord

Martina Strähl überzeugte beim Halbmarathon in Berlin mit einem Schweizer Rekord in 1:09:29 Stunden. Die 30-jährige Solothurnerin pulverisierte ihre persönliche Bestzeit um fast zweieinhalb Minuten und blieb auch deutlich unter dem Schweizer Rekord, den Fabienne Schlumpf im vergangenen Jahr in Den Haag auf 1:10:17 gesenkt hatte.

Strähl hatte vor zwei Wochen krankheitshalber die Halbmarathon-Weltmeisterschaften in Valencia verpasst. Nun gilt ihr Augenmerk dem Marathon an den Europameisterschaften Anfang August in Berlin. (sda)

Barcelona siegt dank Messi-Hattrick

Der FC Barcelona ist dem 25. Meistertitel mit einem Pflichtsieg einen weiteren Schritt nähergekommen und hat gleichzeitig einen 38 Jahre alten Liga-Rekord eingestellt. Das 3:1 gegen Leganes war das 38. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Niederlage. Eine solche Serie war bislang erst Real Sociedad San Sebastian in der Saison 1979/80 gelungen. Barcelonas Vorsprung auf Verfolger Atlético Madrid, der am Sonntag im Derby auf Meister Real Madrid trifft, beträgt nun zwölf Punkte.

Lionel Messi stellte den Sieg mit einer Doublette innerhalb von fünf Minuten noch vor der Pause sicher. Später traf der Argentinier ein drittes Mal. Für ihn waren es die Saisontore 27 bis 29 in La Liga und der 40. Hattrick im Dress des FC Barcelona.

FC Barcelona - Leganes 3:1 (2:0)

72'126 Zuschauer. -

Tore: 27. Messi 1:0. 32. Messi 2:0. 68. El Zhar 2:1. 87. Messi 3:1. (zap/sda)

Frontreihe für Ferrari - 51. Pole-Position für Vettel

Ferrari steht beim Grand Prix von Bahrain mit beiden Autos in der Frontreihe. Sebastian Vettel eroberte zum 51. Mal die Pole-Position. «Ich bin wirklich glücklich, das Auto läuft exzellent», sagte Vettel nach der packenden Qualifikation unter gleissendem Flutlicht. Im Duell gegen seinen Teamkollegen Kimi Räikkönen setzte sich der Deutsche um 0,143 Sekunden durch.

Lewis Hamilton kam hinter seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas nicht über den 4. Rang hinaus. Der britische Titelverteidiger muss damit das zweite Saisonrennen aufgrund einer Rückversetzung wegen unerlaubten Getriebewechsels als Neunter in Angriff nehmen.

Wie bereits vor zwei Wochen in Melbourne schafften es die Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari nicht in den zweiten Teil der Qualifikation. Für den Schweden Marcus Ericsson und den monegassischen Rookie Charles Leclerc resultierten in Sakhir die Ränge 17 und 19. (zap/sda)

