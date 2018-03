Sport-News

Bale neuer Nati-Rekordtorschütze +++ Schlierenzauer fliegt 253,5 m weit

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bale neuer Rekordtorschütze von Wales

In einem Testspiel in Nanning (Schon mal gehört? Hat bloss 6,6 Mio. Einwohner) fertigt Wales den Gastgeber China mit 6:0 ab. Real Madrids Gareth Bale erzielt dabei in seinem 69. Länderspiel drei Treffer; die ersten beiden und den letzten. Unmittelbar danach, nach rund einer Stunde, wurde er ausgewechselt.

Bale ist damit bei 29 Länderspieltoren angekommen. Mit dieser Marke ist er neuer Rekordtorschütze seines Landes. Er löste Liverpool-Legende Ian Rush ab, der 28 Mal für Wales traf. (ram)

Mixed-Curler bleiben zusammen

Kurz nach dem Gewinn von Olympia-Silber in Pyeongchang entscheiden sich die Mixed-Doppel-Curler Jenny Perret und Martin Rios, gemeinsam bis Olympia 2022 in Peking fortzufahren. Ziel der 26-jährigen Seeländerin und des 36-jährigen Glarners ist der Olympiasieg. Sie seien überzeugt, das hochgesteckte Ziel erreichen zu können. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Schlierenzauer egalisiert Weltrekord-Weite

Der Österreicher Gregor Schlierenzauer ist in der Qualifikation zum Skifliegen in Planica 253,5 Meter weit gesegelt. Das ist gleich weit wie der Weltrekord-Inhaber, sein Landsmann Stefan Kraft. Als Bestmarke wird der Satz jedoch nicht gewertet, weil Schlierenzauer bei der Landung in den Schnee griff und der Sprung deshalb nicht als gestanden gilt.

Bei äusserst wechselhaften Windverhältnissen strauchelten etliche grosse Namen. So verpassten der Norweger Daniel Andre Tande und der Deutsche Andreas Wellinger die Qualifikation ebenso wie Gregor Deschwanden. Der Schweizer sprang zwar 230 Meter weit, ihm wurden aber wegen günstigem Wind viele Punkte abgezogen. Als einziger Schweizer schaffte Simon Ammann (217 m) als 23. die Qualifikation für den Wettkampf der besten 40. (ram)

Tschuor neuer Frauen-Cheftrainer

Swiss-Ski hat den Nachfolger für den zurückgetretenen Hans Flatscher bestimmt. Neuer Cheftrainer des Frauen-Teams wird der 49-jährige Bündner Beat Tschuor.

Tschuor, zuletzt seit rund drei Jahren als Nachwuchs-Chef tätig, sammelte als Trainer auf Stufe Weltcup sowohl bei den Männern als auch den Frauen Erfahrungen. Flatscher, der nach sechs Jahren als Frauen-Cheftrainer aus familiären Gründen den Rücktritt erklärte, bleibt dem Schweizer Verband als Nachwuchstrainer erhalten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Folgt Shaqiri dem Ex-Trainer?

Der Anfang Januar bei Stoke City entlassene Trainer Mark Hughes ist ein grosser Fan von Xherdan Shaqiri und würde ihn im Sommer am liebsten zu seinem neuen Verein Southampton holen.

Shaqiri besitzt bei Stoke City noch einen Vertrag bis 2020. Sollten die Potters jedoch aus der Premier League absteigen – derzeit liegen sie auf dem vorletzten Platz – dürfte der Nati-Star kaum zu halten sein. Gemäss der «Daily Star» wäre Hughes bereit, umgerechnet 27 Millionen Franken für Shaqiri zu bezahlen. Kleiner Haken: Southampton kämpft ebenfalls gegen den Abstieg. (ram/sda)

Bild: AP/PA

Dwight Howard mit 30-30-Match

Dem 32-jährigen Dwight Howard gelingt in der NBA eine seltene Leistung: Beim 111:105-Sieg der Charlotte Hornets bei den Brooklyn Nets verzeichnet der achtfache NBA-Allstar 32 Punkte und 30 Rebounds.

Howard ist erst der achte Spieler in der Geschichte der NBA, der eine 30-30-Partie geschafft hat. Zuletzt gelang dies Kevin Love 2010. Gar 40 Jahre her ist es, dass dieses Kunststück ein mindestens 30 Jahre alter Spieler realisiert hat. Das war damals Kareem Abdul-Jabbar. Rekordhalter an 30-30-Spielen ist Wilt Chamberlain, der das sagenhafte 124 Mal geschafft hat, zuletzt im Alter von 35.

Dank dem Galaauftritt von Howard siegte Charlotte trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes von 23 Punkten. In der Pause habe er von einem nahen Freund eine Textnachricht erhalten, und das habe ihn irgendwie motiviert und ihm zusätzliche Energie gegeben, sagte Howard zu seinem Exploit. (ram/sda/dpa)

Bolts Show-Training in Dortmund

Der ehemalige Sprinter Usain Bolt wird morgen Freitag das Vormittagstraining bei Borussia Dortmund bestreiten. «Macht euch bereit», schrieb der Jamaikaner, der einen Vertrag mit demselben Ausrüster wie der BVB hat.

Der 31-jährige Bolt, der von einer Zukunft im Profifussball fabuliert, kündigte das Show-Training schon vor einigen Wochen an. Dortmund erklärte, dass das Training öffentlich sei, die Zuschauerzahl jedoch begrenzt werde. (ram)

Keine Schweizerin mehr in Miami mit dabei

Am WTA-Premier-Turnier in Miami ist nach der 1. Runde keine Schweizerin mehr vertreten. Nach Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic scheiterte auch Stefanie Vögele in der Startrunde. Die Aargauerin verlor gegen die 19-jährige Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 94) in 86 Minuten 4:6, 4:6.

Nach dem Finaleinzug in Acapulco und der souveränen Qualifikation für das Haupttableau kommt das Aus gegen Kenin einer Enttäuschung gleich. Wie Vögele hatte sich die gebürtige Russin ihren Startplatz via Qualifikation erkämpft. Zu den Top 100 gehört Kenin seit dieser Woche zum ersten Mal. (sda)

Bild: EPA/EPA

Aarau trennt sich von Jurendic

Nach einer bislang sehr enttäuschenden Saison mit 27 Punkten aus 25 Spielen ist die Zeit von Marinko Jurendic beim FC Aarau abgelaufen. Der Cheftrainer wurde freigestellt.

Sportliche Führung und Verwaltungsrat seien zur Erkenntnis gelangt, dass die langfristigen Ziele unter Jurendic nicht erreicht werden könnten, teilt der FC Aarau mit. Interimistisch übernimmt der bisherige Assistenztrainer Stephan Keller die Challenge-League-Mannschaft. (ram)

Bild: KEYSTONE

Bacsinsky auch in Miami glücklos

Timea Bacsinszky scheidet am WTA-Premier-Turnier in Miami in der 1. Runde aus. Die Waadtländerin unterliegt der Russin Jekaterina Makarowa in knapp zweieinhalb Stunden 2:6, 6:2, 4:6. Bacsinszky wartet damit seit ihrem Comeback von einer Handgelenk-Operation weiter auf den ersten Sieg. Vor Miami war die 28-Jährige bereits in St. Petersburg und Indian Wells in der Startrunde gescheitert.



Gegen die Doppelspezialistin und ehemalige Top-10-Spielerin Makarowa (WTA 36) fing sich Bacsinszky nach schwachem Beginn. Gleich dreimal liess sich die Schweizerin im ersten Satz den Service abnehmen, nur zwei Punkte gewann sie mit ihrem zweiten Aufschlag. Zum vierten Sieg im fünften Direktvergleich mit der 29-jährigen Russin reichte die Steigerung nicht. Das entscheidende Break kassierte Bacsinszky im Entscheidungssatz zum 4:5. (sda)

Bild: EPA/EPA

Zwei Schweizer Schiedsrichter an der Eishockey-WM

Für die Weltmeisterschaft vom 4. bis 20. Mai in Dänemark hat der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) zwei Schweizer Schiedsrichter aufgeboten. Es handelt sich dabei um Head-Schiedsrichter Tobias Wehrli und Linienrichter Nicolas Fluri, die beide im Februar schon Partien an den Olympischen Winterspielen in Südkorea geleitet haben.

Wehrli ist zum vierten Mal hintereinander an einer WM dabei. 2015 als Neuling und ein Jahr später hat der Ostschweizer jeweils den WM-Final geleitet. (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Lara Gut als Nati-Fan in Athen

Wenn am Freitagabend die Schweizer Fussball-Nati auswärts gegen Griechenland testet, sitzt ein prominenter Fan auf der Tribüne: Ski-Star Lara Gut wird ihrem neuen Freund Valon Behrami live vor Ort die Daumen drücken. Das sagte der Fussballer zu «Blick am Abend». Das sei «pures Liebesdoping für den Krieger», schreibt das Blatt. (ram)

Bild: KEYSTONE

FC Luzern bindet Idriz Voca

Der FC Luzern bindet den Mittelfeldspieler Idriz Voca langfristig an sich. Der Innerschweizer Klub verlängerte den Vertrag mit dem 20-Jährigen vorzeitig bis 2021. Voca hat in der Super League 14 Spiele absolviert. Seit dem letzten Spätherbst ist er Stammspieler beim FC Luzern. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Spielsperre gegen Davoser Grégory Sciaroni

Der HC Davos muss am Donnerstag im sechsten Spiel des Playoff-Viertelfinals zu Hause gegen den EHC Biel auf Gregory Sciaroni verzichten. Der Stürmer wurde wegen eines Crosschecks in der Partie vom Dienstag gegen den Bieler Mauro Dufner vorsorglich für ein Spiel gesperrt.

Ob weitere Sperren folgen, ist offen. Gegen Sciaroni, der bereits im zweiten Spiel gesperrt gewesen war, wurde ein ordentliches Verfahren eröffnet. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Fünf Jahre Gefängnis für Xabi Alonso beantragt

Xabi Alonso (36) droht Ungemach. Spaniens Staatsanwalt fordert für den im vergangenen Sommer zurückgetretenen Welt- und Europameister wegen Steuerbetrugs fünf Jahre Gefängnis und eine Busse von vier Millionen Euro.

Der einstige Spieler von Real Madrid, Liverpool und Bayern München soll in den Jahren 2010 bis 2012 gegen den spanischen Staat Steuern in der Höhe von zwei Millionen Euro hinterzogen haben. (abu/sda)

Bild: EPA/EFE

Houston beendet Portlands Serie

Die Houston Rockets feiern in der NBA den 23. Sieg in den vergangenen 24 Spielen und beenden damit eine eindrückliche Serie der Portland Trail Blazers.

Nach zuletzt 13 Siegen de suite musste Gastgeber Portland in der Nacht auf Mittwoch das Parkett wieder einmal als Verlierer verlassen. Im Duell gegen den Leader der Western Conference resultierte für den Dritten eine 111:115-Niederlage.

Matchwinner für die Gäste aus Houston war James Harden mit 42 Punkten. Der Genfer Center Clint Capela liess sich fünf Zähler und sechs Rebounds notieren. (abu/sda)

Bild: AP/FR171217 AP

Bencic in Miami doch nicht am Start

Belinda Bencic figuriert nun doch nicht im Hauptfeld des WTA-Turniers von Miami. Die Ostschweizerin sagt ihre Teilnahme in Florida kurzfristig ab.

Nach der Absage Bencics figurieren nun mit Timea Bacsinszky, Viktorija Golubic und Stefanie Vögele drei Schweizerinnen in der 1. Hauptrunde des mit knapp acht Millionen Dollar dotierten Turniers. Bencic (WTA 67) hatte von den Veranstaltern in Miami eine von acht Wildcards erhalten.

Nach ihrem Startsieg am Australian Open Anfang Januar gegen Venus Williams lief es für die 21-Jährige zuletzt überhaupt nicht mehr nach Wunsch. Bencic verlor fünf der letzten sechs Spiele. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Golubic und Vögele qualifizieren sich in Miami

Viktorija Golubic (WTA 107) und Stefanie Vögele (Bild; WTA 126) haben sich für das Turnier in Miami qualifiziert. Die 28-jährige Vögele sicherte sich die Teilnahme dank 7:5, 6:2-Siegen gegen die Amerikanerin Kristie Ahn (WTA 108) und die Tschechin Tereza Martincova (WTA 146).

Auch Golubic setzte sich in den beiden Qualifikationsrunden ohne Satzverlust gegen die Australierin Arina Rodionova (WTA 109) und die Italienerin Roberta Vinci (WTA 166), US-Open-Finalistin von 2015, durch. Damit stehen beim mit knapp acht Millionen Dollar dotierten WTA-Turnier von Miami vier Schweizerinnen im Hauptfeld. Belinda Bencic (WTA 67) und Timea Bacsinszky (WTA 48) schafften den direkten Einzug. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Stephanie Brunner im Pech

Die Österreicherin Stephanie Brunner erleidet an den österreichischen Meisterschaften in Saalbach in der Abfahrt eine schwere Verletzung im linken Knie.

Die 24-jährige Tirolerin riss sich – ohne zu stürzen – sowohl das Kreuzband als auch den Meniskus. Sie wurde noch am Dienstag in Innsbruck operiert. Brunner hat es im Weltcup noch nie aufs Podest geschafft, war aber schon drei Mal Vierte im Riesenslalom. (ram/sda)

Bild: EPA/COMPIC

FCB – FCZ am 11. April

Die am 3. März wegen eines Stromausfalls abgesagte Partie zwischen Basel und Zürich wird am Mittwoch, 11. April, nachgeholt. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Das Spiel wurde neu angesetzt, weil die Disziplinarkommission der Swiss Football League zum Schluss kam, dass den FCB keine Schuld am Kurzschluss traf. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Alle Artikel anzeigen

