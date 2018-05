Sport-News

Barcelona bleibt weiter ungeschlagen

Der FC Barcelona bleibt auch im 36. Ligaspiel ungeschlagen. Die Katalanen setzen sich gegen Villarreal mühelos mit 5:1 durch.

Coutinho in der 11. Minute und Paulinho in der 16. stellten die Weichen bereits früh auf Sieg. Kurz vor der Pause erhöhte Lionel Messi mit seinem 34. Saisontreffer auf 3:0. Villarreal kam zwar durch Sansone in der 54. Minute noch zum Ehrentreffer, letztendlich stand der Sieg von Barcelona jedoch nie zur Debatte. Ousmane Dembélé legte in den Schlussminuten gar noch zwei Treffer nach und besiegelte den 5:1-Endstand. (jsc)

FC Barcelona - Villarreal 5:1 (3:0). -

54'743 Zuschauer. -

Tore: 11. Coutinho 1:0. 16. Paulinho 2:0. 45. Messi 3:0. 54. Sansone 3:1. 87. Dembélé 4:1. 94. Dembélé 5:1. (sda)

Davos löst Vertrag mit Broc Little auf

Broc Little wird nicht mehr für den HC Davos auflaufen. Wie der HCD bekannt gab, habe man sich mit dem 31-jährigen Amerikaner auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Little war auf letzte Saison hin von Linköping zum HCD gestossen und erzielte in der National League in 53 Spielen für die Davoser 22 Treffer. Nach der Vertragsauflösung kehrt Stürmer Little nach Schweden zu Linköping zurück. (sda)

Bild: PPR

Sir Alex Ferguson nicht mehr auf der Intensivstation

Erfolgstrainer Sir Alex Ferguson konnte nach seiner Gehirnblutung die Intensivstation verlassen und wird die Rehabilitation in stationärer Behandlung fortsetzen. Das teilte sein ehemaliger Verein Manchester United am Mittwoch mit. Ferguson war am Samstag wegen einer Gehirnblutung ins Spital eingeliefert und nach einer Notoperation vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt worden.

Manchester United holte in 26 Jahren zwischen 1986 und 2013 unter Fergusons Regentschaft 38 Trophäen, darunter 13 Premier-League- und zwei Champions-League-Titel. Mit Aberdeen gewann er davor unter anderem den Cup der Cupsieger mit einem Finalerfolg gegen Real Madrid (1983). Damit ist er der erfolgreichste Trainer im englischen Fussball. (sda)

Bild: EPA/EPA

Mindestens drei Wochen Pause für Dani Alves

Der brasilianische Verteidiger Dani Alves vom französischen Double-Gewinner Paris Saint-Germain zog sich am Dienstag im Cupfinal gegen den Drittligisten Les Herbiers (2:0) eine Verletzung des rechten Kreuzbandes zu und wird mindestens drei Wochen ausfallen, wie der Verein mitteilte.

Bei normalem Heilungsverlauf werde der 35-Jährige rechtzeitig vor der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) wieder fit sein, wo Brasilien im Eröffnungsspiel der Gruppe E auf die Schweiz treffen wird. Auf eine Operation wird zumindest vorerst verzichtet. Doch in drei Wochen soll erneut über die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs entschieden. Eine Operation würde die Chancen auf eine WM-Teilnahme schmälern. (sda)

Bild: EPA/EPA

Weiterer italienischer Etappensieg am Giro

Im Spurt eines stark dezimierten Feldes gewann Enrico Battalin auf Sizilien die 5. Etappe des Giro d'Italia, die über 153 km von Agrigento nach Santa Ninfa führte. Der Italiener vom Team LottoNL-Jumbo verwies seinen Landsmann Giovanni Visconti und den Portugiesen José Gonçalves auf die Plätze 2 und 3. Schon 2013 und 2014 hatte der 28-jährige Battalin eine Giro-Etappe gewonnen. Es ist dies bereits der dritte Etappensieg eines einheimischen Fahrers an der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

In der Gesamtwertung gab es auf den ersten Positionen keine Veränderung. Der australische Leader Rohan Dennis liegt unverändert eine Sekunde vor dem niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin und 17 Sekunden vor dem Briten Simon Yates.

Zum Abschluss des dreitägigen Gastspiels auf Sizilien folgt in der 6. Etappe am Donnerstag die erste Bergankunft. Mit der 15 km langen Schlusssteigung zum Ätna stehen die Anwärter auf den Gesamtsieg in der Pflicht. (sda)

Bild: AP

Karate-Kämpfern aus Kosovo wurde Einreise nach Serbien verweigert

Karate-Kämpfern aus dem Kosovo ist vor den am Donnerstag in Novi Sad beginnenden Europameisterschaften die Einreise nach Serbien verweigert worden. Nach Angaben des serbischen Regierungsbüros hätten die Sportler die staatlichen Symbole des Kosovo getragen und durften darum nicht einreisen. Diese Symbole würden von Belgrad nicht anerkannt. Die Sportler hätten nur unter neutralem Status bei den Titelkämpfen mitmachen dürfen.

Aus dem Kosovo kam scharfe Kritik. Regierungschef Ramush Haradinaj nannte das serbische Vorgehen «beispiellos, inakzeptabel und schrecklich». Serbiens Ministerpräsidentin Ana Brnabic sprach von einer «politischen Provokation» des Kosovo. (sda)

Bild: EPA/EPA

Schwerer Unfall vor Giro-Etappe: Töfffahrer in Lebensgefahr

Vor der 5. Etappe des Giro d'Italia ist es zu einem schweren Unfall mit einem Sicherheitsfahrzeug gekommen. Der Töfffahrer eines Ordnungsdienstes schwebe in Lebensgefahr, nachdem ihn ein Auto in Agrigento auf Sizilien überfahren habe, sagte ein Sprecher des italienischen Strassenbetreibers Anas. Das Auto habe eine Absperrung durchbrochen und so den Töfffahrer ergriffen.

Ein Sprecher des Radrennens sagte, der Unfall habe sich vor dem Start des Teilstücks von Agrigent nach Santa Ninfa ereignet und sei ausserhalb des Giro geschehen. (sda/dpa)

Bild: EPA/ANSA

Novak Djokovic auch in Madrid früh gescheitert, Nadal souverän

Novak Djokovic (ATP 12) kommt in dieser Saison weiterhin nicht auf Touren. Der 30-jährige Serbe unterlag beim Masters-1000-Turnier von Madrid in der 2. Runde dem Briten Kyle Edmund (ATP 22) 3:6, 6:2, 3:6.

Djokovic konnte nach dem viel versprechenden Erfolg gegen den Japaner Kei Nishikori (ATP 20) in der 1. Runde nicht nachdoppeln. Der zweifache Turniersieger von Madrid hatte zum ersten Mal seit seiner Rückkehr auf die Tour zu Beginn des Jahres einen Top-20-Spieler geschlagen. Nun folgte gegen Edmund schon der nächste Rückschlag, der sich auch auf die Weltrangliste auswirken wird. Djokovic fällt am Montag mindestens bis auf Platz 18 zurück.

Die Lage im Ranking dürfte für den formschwachen langjährigen Weltranglistenersten noch prekärer werden. In Rom, wo er 2017 erst im Final gescheitert war, muss er kommende Woche fast einen Drittel seines verbliebenen Punktestands verteidigen. Es droht der Fall aus den Top 30 und aus der Setzliste für das French Open.

Rafael Nadal hingegen gewann seine Partie gegen Gaël Monfils souverän. Der Spanier siegte in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1.Im Achtelfinale trifft er auf den Argentinier Diego Schwartzman. Nadal gewann nicht nur seine 20. Sandpartie in Serie, sondern auch die letzten 48 Sätze auf seiner favorisierten Unterlage. (sda/jsc)

Bild: AP/AP

Drama um vermeintliche OL-Europameisterin Gross

Europameisterin über die Mitteldistanz! Riesig war die Freude bei der Zürcherin Julia Gross (Bild), die in Serpiano TI mit einer halben Minute Vorsprung siegte. Doch sie währte nicht lange: Im Ziel zeigte sich, dass sie einen Posten ausliess. So wurde sie disqualifiziert.

Bild: SWISSORIENTEERING

Vom Missgeschick Gross' profitierte eine Landsfrau. Die 20-jährige Simona Aebersold gewann so Bronze. Den Titel erbte die Finnin Marika Teine.

Bei den Männer gab's keine Diskussion über den Sieger: Matthias Kyburz gewann nach dem Sprint auch die Mitteldistanz. Der Fricktaler siegte überlegen mit 1:10 Min. Vorsprung auf den Berner Florian Howald. (ram)

Wird das noch was mit Neuer und der WM?

Der lange verletzte deutsche Weltmeister-Goalie Manuel Neuer wird im Saisonfinale kaum mehr für Bayern München auflaufen. Seine WM-Teilnahme ist damit weiterhin offen. Neuer steht für das letzten Bundesligaspiel der Saison am Samstag gegen Stuttgart nicht zur Verfügung. Bayern-Trainer Jupp Heynckes schloss hingegen nicht komplett aus, dass Neuer im Pokalfinal in zehn Tagen gegen die Eintracht Frankfurt spielt.

Sonst würde der 32-Jährige nach seinem Mittelfussbruch frühestens Anfang Juni im vorletzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM gegen Österreich ein Comeback feiern können. Sechs Tage später steht eine Partie gegen Saudi-Arabien an. Neuer, der seit September keine Partie mehr bestritten hat, liess seine WM-Teilnahme zuletzt offen. «Das kann ich heute noch gar nicht sagen», sagte er darauf angesprochen. «Ich fühle mich bei den Sachen, die ich bisher mache, sehr wohl und bin sehr zufrieden», sagte er. «Es hat alles vernünftig reagiert und ich werde Schritt für Schritt weiter versuchen, an mir zu arbeiten.» (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Paxton wirft 3. No-Hitter der MLB-Saison

Als erster Kanadier seit 1945 hat James Paxton einen No-Hitter geworfen, ein «Perfect Game» im Baseball. Der Pitcher der Seattle Mariners liess beim 5:0-Sieg gegen die Toronto Blue Jays bei insgesamt 99 Pitches keinen einzigen gültigen Run des Gegners zu. Es ist erst der sechste No-Hitter der Klub-Geschichte.

Im letzten Spiel warf Paxton bereits 16 Strikeouts. «Das war definitiv meine beste Wurfleistung über zwei Spiele gesehen und schon ziemlich speziell. Die Defense machte einen super Job und ein-, zweimal hatten wir auch Glück. Aber das braucht es auch für einen No-Hitter». (pre)

Capelas Rockets im Conference-Final

Die Houston Rockets stehen in der NBA im Playoff-Halbfinal. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela eliminiert die Utah Jazz in der 2. Runde mit 4:1 Siegen. Nun wartet Titelverteidiger Golden State. Die topgesetzten Rockets zogen mit einem 112:102-Heimerfolg gegen die ohne den verletzten Schweizer Thabo Sefolosha angetretenen Jazz in die nächste Playoff-Runde ein.

Für die Differenz im fünften Spiel der Viertelfinalserie sorgte Chris Paul. Houstons Point Guard legte mit 41 Punkten, 10 Assists und 7 Rebounds sein bestes Playoff-Spiel der Karriere aufs Parkett. Allein im letzte Viertel verbuchte «CP3» 20 Punkte. Clint Capela blieb für einmal diskret. Der Genfer Center in Diensten der Rockets kam lediglich auf fünf Punkte und fünf Rebounds.

Im Osten kommt es zum Halbfinalduell zwischen Vorjahresfinalist Cleveland und dem Sieger der Serie zwischen Rekordmeister Boston und Philadelphia. (pre/sda)

PSG nach Sieg über Drittligist erneut Cupsieger

Paris Saint-Germain hat zum zwölften Mal den französischen Cup gewonnen. Der Meister setzte sich im Final im Stade de France gegen den Drittligisten Les Herbiers mit 2:0 durch. Das Duell der Gegensätze brachte den erwarteten Sieger hervor. Les Herbiers, das in der 3. Division eine Runde vor Schluss den Klassenerhalt noch nicht gesichert hat, hielt allerdings gut mit. Für die Differenz sorgten die Südamerikaner Giovani Lo Celso (26.) und Edinson Cavani (74./Foulpenalty) mit ihren Toren.

Das mit über 500 Millionen Euro Jahresbudget ausgestattete Paris Saint-Germain ist in den beiden französischen Cupwettbewerben nunmehr seit 42 Partien ungeschlagen. Den Ligacup gewann PSG in diesem Jahr zum fünften Mal in Serie, den Verbandscup zum vierten Mal in Folge. Die letzte Niederlage in einem nationalen K.o.-Spiel setzte es im Januar 2014 ab (1:2 gegen Montpellier). (abu/sda)

Les Herbiers (3.) - Paris Saint-Germain 0:2 (0:1)

73'772 Zuschauer (im Stade de France/Saint-Denis).

Tore: 26. Lo Celso 0:1. 74. Cavani (Foulpenalty) 0:2. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

West Bromwich steigt aus der Premier League ab

West Bromwich steht als zweiter von drei Absteiger aus der englischen Premier League fest. Der Zehnte der letzten Saison kann sein Defizit nach dem 1:0-Auswärtssieg von Southampton im Nachtragsspiel bei Swansea City nicht mehr wettmachen.

Die Waliser von Swansea besitzen als Drittletzter die schlechtesten Karten im Kampf gegen den letzten Abstiegsplatz und dürften West Bromwich und Stoke City in die 2. Liga begleiten. (abu/sda)

Wellens Sieger im Bergsprint auf Sizilien

Die 4. Etappe des Giro d'Italia wird zur Beute von Tim Wellens. Der Belgier gewinnt nach einem anspruchsvollen Etappenfinale in Caltagirone den Bergauf-Sprint des geschrumpften Feldes. Der finalen Attacke des 26-Jährigen vom Team Lotto Soudal in der 300 Meter langen und 13 Prozent steilen Schlussrampe war keiner gewachsen. Dem Kanadier Michael Woods (2.) und dem Italiener Enrico Battaglin (3.) blieben nur die Ehrenplätze.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Verschiebungen. Der Australier Rohan Dennis ist nach wie vor Träger der Maglia Rosa. Sein Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger beträgt eine Sekunde. Dahinter folgen neu der Brite Simon Yates (0:17 zurück) und Tagessieger Wellens (0:19), der sich dank Bonifikationen um zehn Positionen verbessern konnte. (abu/sda)

Ferguson geht's besser

Die schottische Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson (76) befindet sich laut britischen Medienberichten auf dem Weg der Besserung. Der Ex-Trainer von Manchester United kann sich drei Tage nach seiner Notoperation bereits aufsetzen und mit der Familie plaudern.

Ferguson war am Samstag wegen einer Gehirnblutung ins Spital eingeliefert und vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt worden. Fergusons Genesungsverlauf lässt die Familie zuversichtlich sein. Manchester United holte in 26 Jahren unter Fergusons Regentschaft 38 Trophäen, darunter 13 Premier-League- und zwei Champions-League-Titel. Mit Aberdeen gewann er davor unter anderem den Cup der Cupsieger. (ram/sda)

Bild: EPA

Ammann setzt Karriere fort

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann springt weiter. «Ich verspüre immer noch grosse Motivation und Freude um hart an den Details zu arbeiten, die sich mir im Skispringen stellen», so der 36-jährige Toggenburger.

«Das vergangene Jahr hat mir gezeigt, wie es möglich ist auch in meinem Alter noch auf einem körperlichen Toplevel Wettkämpfe zu bestreiten. Da sich das alleine noch nicht ganz ausbezahlt hat, ist der Wunsch nach wie vor sehr gross, den perfekten Flug zu finden», sagt Simon Ammann. Im Schweizer Trainer gibt es für die neue Saison keine personellen Änderungen, aber eine neue Aufgabenteilung. Roger Kamber wird Ammanns persönlicher Betreuer, Ronny Hornschuh ist für die weiteren Weltcup-Athleten verantwortlich. (ram)

Bild: AP

Sutter muss nach Hause

Nach dem Zuzug von NHL-Stürmer Timo Meier zur Schweizer Nationalmannschaft ist Dave Sutter überzählig geworden. Der Schweizer Meister mit den ZSC Lions verlässt Kopenhagen damit ohne einen WM-Einsatz. (ram)

Einer reist ein, ein anderer reist aus. Vielen Dank Dave Sutter für deinen Einsatz und gute Rückreise. — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) 8. Mai 2018

Gasparin erwartet erneut Nachwuchs

Biathletin Selina Gasparin ist zum zweiten Mal schwanger. Im Herbst soll die kleine Leila ein kleines Geschwisterchen erhalten. Ein Rücktritt ist für die 34-Jährige jedoch kein Thema.

Gasparin will bereits im kommenden Winter wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen. «Auch wenn eine Prognose natürlich sehr schwierig ist, bin ich nach den Erfahrungen der Schwangerschaft mit Leila doch sehr zuversichtlich, dass ich bereits zum Ende des kommenden Winters wieder auf die Wettkampfstrecken zurückkommen werde», so die Engadinerin. (ram)

Bild: EPA

Weissrussland entlässt Trainer Lewis

Eklat im Nationalteam von Weissrussland: Der Schweizer Vorrundengegner trennte sich an der WM in Dänemark nach nur drei Spielen von seinem Coach Dave Lewis. Ihm wurde der katastrophale Turnierstart zum Verhängnis. Nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen Weltmeister Schweden waren die Weissrussen auch gegen Frankreich (2:6) und gestern gegen Olympiasieger Russland (0:6) chancenlos geblieben.

Anstelle des 64-jährigen Kanadiers soll sein bisheriger Assistent Sergej Puschkow Weissrussland vor dem Abstieg retten. Der Russe wird das Team erstmals morgen Mittwoch (16.15 Uhr) gegen die Schweiz betreuen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

