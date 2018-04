Sport-News

Bohli fährt im Tour-de-Romandie-Prolog auf Rang 2 +++ Schweizer Curler siegen zu null

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bohli fährt im TdR-Prolog auf Rang 2

Tom Bohli verpasst seinen ersten grossen Sieg nur ganz knapp. Der St. Galler belegt in Freiburg im 4 km langen Prolog zur Tour de Romandie hinter dem Australier Michael Matthews Platz 2. Bohli gilt als starker Zeitfahrer. Letztes Jahr hatte er den Prolog der Tour de Romandie als Achter und gleichzeitig bester Schweizer beendet. Dass er nun aber auf Stufe World Tour um den Sieg mitreden konnte, ist als überraschend zu werten.

Der früh gestartete Bohli, der als 19. der 133 Teilnehmer zu diesem Einzelzeitfahren angetreten war, durfte fast zwei Stunden lang auf den Sieg hoffen. Doch dann war schliesslich doch noch einer schneller: Matthews unterbot die Bestzeit von Bohli um 1,06 Sekunden. (pre/sda)

Et @blingmatthews après sa course. Il est provisoirement toujours en tête du prologue #TDR2018 @TeamSunweb pic.twitter.com/bcTnTJljaG — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) 24. April 2018

Schweizer Curler siegen zu null

Ein Sieg mit 15:0 Steinen wird an Curling-Titelkämpfen so gut wie nie erreicht. Dem Schweizer Team Michèle Jäggi/Sven Michel glückt ein solcher an der Mixed-Doppel-WM im Match gegen die Niederlande. Nach dem vierten Sieg in ihrem vierten Gruppenspiel strebt das Duo der Bern Capitals an der Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund mit raschen Schritten den Achtelfinals entgegen.

Ein Zu-null-Sieg ist im Curling so etwas wie die Höchststrafe. Ein solches Ergebnis bedeutet, dass der Verlierer nahezu in jedem End über den Vorteil des letzten Steins verfügt, ohne jemals einen Punkt zu holen. Im vorliegenden Beispiel gingen die Schweizer mit dem letzten Stein 3:0 in Führung. Von dort weg stahlen sie zwölf Steine. Das 15:0 hatte bereits nach sechs Ends Bestand. Die überforderten Niederländer gaben Lisenka Bomas und Bob Bomas gaben danach auf. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Neuer Trainer für Behrami und Widmer

Udinese entlässt nach einer Serie von elf verlorenen Spielen seinen Trainer Massimo Oddo. Den 15. der italienischen Serie A trennen vier Runden vor Schluss nur noch vier Punkte von der Abstiegszone.

Nachfolger des 41-jährigen Oddo, der den Klub aus dem Friaul erst im letzten November übernommen hatte, wird der Kroate Igor Tudor. Der langjährige Verteidiger von Juventus Turin trainierte zuletzt Galatasaray Istanbul. Bei Udinese sind mit Valon Behrami und Silvan Widmer auch zwei Schweizer Internationale engagiert. (pre/sda)

#BenvenutoIgor!

📺 Segui la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister alle 18:30 in diretta su https://t.co/H5ISDpiYJh! pic.twitter.com/yaChaKgpOI — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 24. April 2018

Carlitos «nur» mit Muskelverletzung

Carlitos vom FC Sion zog sich am Sonntag beim 2:2 gegen Basel eine kleine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Der Portugiese hatte sich in der Halbzeit des Super-League-Spiels auswechseln lassen, um sich nicht schlimmer zu verletzen.

Die abstiegsgefährdeten Walliser hoffen, einen ihrer wichtigsten Spieler in den verbleibenden fünf Runden nochmals einsetzen zu können. Carlitos schoss in den zehn Partien dieses Jahres vier Tore. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Frankreichs Ex-Nationaltrainer Henri Michel gestorben

Henri Michel, als Nationaltrainer mit Frankreich 1986 im WM-Halbfinal, ist am Dienstag im Alter von 70 Jahren gestorben. Das teilte die Vereinigung der Profifussballer Frankreichs via Twitter mit. Michel kam als Spieler von Nantes auf 58 Einsätze mit der Nationalmannschaft und begann 1982 seine Trainerlaufbahn als Coach des Olympia-Teams, das er 1984 zur Goldmedaille führte.

Von 1984 bis 1988 war Michel französischer Nationaltrainer. Nach verpasster Qualifikation für die EM 1988 mit der «Tricolore» bedeutete ein 1:1 gegen Zypern in der Qualifikation für die WM 1990 das Ende seiner Ära. Danach war Michel als Nationaltrainer von Kamerun, Marokko und der Elfenbeinküste bei WM-Endrunden dabei. (zap/sda/apa)

We are saddened to hear about the death of legendary coach Henri Michel, a man who brought joy to thousands of fans around the world.



He guided 4 different sides to the World Cup as coach:

🇫🇷France in 1986 (🥉)

🇨🇲Cameroon in 1994

🇲🇦Morocco in 1998

🇨🇮Côte d'Ivoire in 2006 pic.twitter.com/VIFa3sFd8j — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 24. April 2018

Niederreiter und Berra stossen zur Nati

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft erhält Verstärkung aus Nordamerika. Nino Niederreiter (Minnesota Wild) und Reto Berra (Anaheim Ducks/San Diego Gulls) stossen in den nächsten Tagen zur Equipe von Nationaltrainer Patrick Fischer.

Niederreiter schied mit Minnesota in der ersten Playoff-Runde gegen die Winnipeg Jets aus. Er absolvierte bisher 452 NHL-Partien und erzielte 208 Punkte. Zudem stand er bisher an vier A-Weltmeisterschaften und am Olympischen Turnier von Sochi (RUS) 2014 für die Nationalmannschaft auf dem Eis.

Berra absolvierte 5 Partien im Dress der Ducks (Save-Percentage .926). Deren 32 spielte er für die San Diego Gulls (AHL), das Farmteam der Kalifornier und erreichte eine Save-Percentage von .922. Berra absolvierte in seiner Karriere bisher insgesamt 76 NHL-Partien. Nicht mehr im Team ist Joren van Pottelberghe vom HC Davos. (abu)

Bild: AP/AP

Es kommt wieder zum Duell Crosby-Ovechkin

In den NHL-Achtelfinals fiel in der Nacht auf Dienstag die vorletzte Entscheidung. Die Washington Capitals feierten dank dem 6:3 bei den Columbus Blue Jackets den vierten Sieg in der Serie und verdienten sich damit ein drittes Viertelfinal-Duell in Folge gegen die Pittsburgh Penguins, den Stanley-Cup-Sieger der letzten beiden Jahre.

Zum zehnten Mal kommt es zur Playoff-Begegnung zwischen den Capitals und den Penguins – nur einmal setzte sich die Mannschaft aus Washington durch. Besonders schmerzhaft waren die Niederlagen in den letzten beiden Jahren. Washington unterlag jeweils als Qualifikationssieger. Auch in diesem Jahr treten die Capitals mit dem Heimvorteil an und zählen auf die Impulse von Alexander Owetschkin, der zum 6:3 gegen Columbus zwei Tore beitrug.

Der Russe erzielte in den laufenden Playoffs bislang fünf Tore, eines weniger als Sidney Crosby, der Starspieler der Pittsburgh Penguins. In den Playoff-Direktduellen konnten jeweils beide Entscheidendes beitragen: Owetschkin gelangen in den 20 Partien gegen Pittsburgh 12 Tore und 14 Assists, Crosby in den 19 Begegnungen gegen Washington 10 Tore und 12 Assists. Die erste Partie der Serie findet gegen Ende dieser Woche in Washington statt. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Capelas Houston fehlt noch ein Sieg

Die Houston Rockets kommen in den Achtelfinals der NBA-Playoffs mit 119:100 zum dritten Sieg gegen die Minnesota Timberwolves. Clint Capela trägt 17 Rebounds zum Erfolg bei.

Die entscheidende Differenz gelingt dem Qualifikationssieger aus Houston im dritten Viertel, das er mit 50:20 für sich entscheidet. James Harden erzielt 22 seiner 36 Punkte in jener Phase.

Capela kommt in 31 Minuten Einsatzzeit auf 14 Punkte, überzeugte aber insbesondere bei den Rebounds. In den Playoffs kommt der Genfer auf einen Schnitt von 14 Rebounds pro Spiel, den besten der Liga.

Am Mittwoch kann Houston die Serie im eigenen Stadion beenden. (zap/sda)

Bild: AP/FR171023 AP

